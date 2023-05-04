В матче Хоккейных игр Carlson Финляндия сыграет с Чехией. Встреча пройдет в «Виннинг Групп» 4 мая. Начало запланировано на 19:20 мск. Финляндия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Последний этап Евротура — Кубок Beijer — Финляндия закрыла на втором месте, набрав 5 очков и забив в трех встречах 13 голов при 9 пропущенных. Вперед в квартете она продвинула Швецию, от которой отклеилась на 2 балла.

По ходу февральского раунда Финляндия отбомбила два ядерных матча — против Швейцарии, где победу пришлось доставать в буллитах (6:5 Б), и против Чехии, которую уничтожила в убойном режиме (6:1).

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В три периода встречи с чехами команда Юкки Ялонена вместила всего 20 бросков в створ, показав при этом царскую реализацию — 30%. Минимум работы было и у вратаря. Юха Яткола отразил 16 ударов (94.12%).

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Вернулась на лед Финляндия в апреле, откатав шесть товарищеских матчей. Четырежды финнам удалось победить. Самым серьезным соперником в этой кампании оказалась Швеция, над которой команда Ялонена взяла верх (2:1) и от которой отлетела по-крупному (2:6).

Чехия

Февральский раунд на территории Швеции Чехия откатала бездарно. В трех матчах ей удалось присвоить 4 очка, из-за чего пределом оказалась третья строчка и самый нищий показатель в нападении — 5 голов с учетом шайб в овертаймах.

В Кубке Beijer Чехия стащила две победы в дополнительном микропериоде. Таким путем она оглушила Швецию (2:1 ОТ) и Швейцарию. А между этими матчами влезло разгромное поражение от Финляндии (1:6).

Последнюю же победу над финнами команда Кари Ялонена брала 15 декабря в Швейцарских играх. Тогда соперников удалось завалить с минимальным перевесом — 3:2.

Если говорить о серии апрельских контрольных встреч, то в них Чехия царила на фоне сборных-карликов. По два раза она казнила Германию (5:1, 5:1), Словакию (5:1, 3:2 Б) и Австрию (6:0, 2:1).

Коэффициенты

На Финляндию букмекеры дают коэффициент 2.45, на ничью — 4.10, а на Чехию — 2.50.

Прогноз

В своем нынешнем виде Финляндия — не та команда, которая готова порвать каждого участника Евротура. Ее последние товарищеские встречи это доказываю. Едва ли команда Юкка Ялонена захочет излишне напрягаться перед чемпионатом мира.

Возможно, точно так можно сказать и про Чехию, но она в данный момент на ходу. Парни Кари Ялонена неплохо размялись на мертвейших андердогах . Теперь пришел час расплаты в раунде с соперником, от которого они выхватывали еще в феврале — 1:6.

Ставка

В своей текущей форме чехи способны завалить Финляндию даже в игре, где две сборные вряд ли захотят рубиться на максималках. Наши прогноз и ставка — Чехия победит за 2.50.

В февральском Евротуре Чехия выдала крайне печальную результативность, забив 3 гола в сумме. Безусловно, с плюшевой реализацией она планирует покончить. Наш альтернативный прогноз — Чехия победит + ТБ 3.5 за 2.90.