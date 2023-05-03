В первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Торонто» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 3 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Уже сейчас «Торонто» переживает знаковый для себя момент. Впервые с 2004 года канадцы квалифицировались в четвертьфинал. Причем срубить на этом пути им удалось «Тампу-Бэй» — экс-финалиста прошлого сезона.

С «Лайтнинг» «Торонто» справился за шесть матчей, а одним из ключевых оказался раунд 25 апреля на «Амали Арене». В нем «Тампа» провела бездарные 10 минут третьего периода, в течение которых «Лифс» сотворили камбэк с 1:4, а затем вытащили игру в овертайме — 5:4 ОТ.

Последняя встреча серии в плане событийности оказалась самой тухлой. В ней команда Шелдона Кифа прикончила «Тампу» в овертайме (2:1 ОТ). Гол в основное время вонзил Остон Мэттьюс, набравший в плей-офф 9 очков (5+4), а в дополнительном периоде отличился Джон Таварес.

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Свою лучшую игру в текущем розыгрыше Кубка Стэнли выдал и Илья Самсонов. Российский вратарь отразил 31 бросок, показав высочайший персональный процент спасений (96.88%).

«Флорида»

«Флорида» была одной из тех, кто боролся за кубковую квалификацию почти до конца регулярки. И уж в серии с «Бостоном» ей давали практически ноль шансов на фоне того, как убийственно провели чемпионат «Брюинз».

На начальном этапе серии самые печальные для «Флориды» расклады подтверждались. «Пантерз» проиграли в трех матчах из четырех, а на пятый при 1:3 пригнали на территорию «Бостона».

Но в «ТД Гарден» великий вечер провел Сергей Бобровский. Его 44 сэйва (93.62%) оставили «Флориду» в игре. Гости вырвали победу в овертайме (4:3 ОТ). С этого момента стартовал перелом.

В родном Санрайзе команде Пола Мориса прибила «Бостон» в основное время (7:5), а в заключительном раунде в гостях снова срубила фаворита в овертайме (4:3 ОТ). По ходу седьмого матча Брандон Монтор забил гол за минуту до финальной сирены и перевел матч в следующий этап, где победную шайбу вонзил Картер Верхаге.

Коэффициенты

На «Торонто» букмекеры дают коэффициент 2.06, на ничью — 4.00, а на «Флориду» — 3.58.

Прогноз

В четвертьфинале закусятся команды, которые прокрались в этот раунд с позиции аутсайдеров предыдущей серии, но даже в таком статусе они выдали запредельную игру с высокой результативностью.

Минимум 3 шайбы ввалили «Лифс» в ворота «Тампы» в четырех матчах из шести . Точно такими же цифрами может похвастаться «Флорида» в играх с «Бостоном». Два крепких соперника не побоялись выдать атакующий хоккей против топов, поэтому и в очном раунде они не будут чувствовать себя скованно.

Ставка

В этой серии пойдет жара со старта. Наши прогноз и ставка — тотал обеих команд больше 2.5 за 2.55.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли и «Торонто», и «Флорида» полюбили верховые матчи, поэтому в качестве альтернативы можно взять ставку — тотал больше 6.5 за 2.11.