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    «Виннипег» не даст «Миннесоте» откатать результативную встречу

    «Миннесота» — «Виннипег». Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч НХЛ 12 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Виннипег»
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    Кайл Коннор
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 12 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Апреля 2023 года

    «Миннесота»

    Перед предстоящим выездом в Иллинойс на матч с «Чикаго» «Минни» провела 79 матчей, в которых срубила 100 очков. В Западной конференции она занимает пятую строчку и на 4 балла отстает от топ-3.

    В апрельскую часть чемпионата «Миннесота» вошла в бессознательных чувствах: потерпела три подряд поражения и упустила хороший шанс возглавить таблицу Запада.

    Телепортироваться на первую позицию «Уайлд» могли благодаря двум встречам с «Вегасом», однако от «Голден Найтс» команде Дина Эвансона перепал один балл. В первой игре «Минни» отлетела без шансов (1:4), во второй — уцелела до буллитов (3:4 Б).

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    За матчами с «Вегасом» последовал крупный влет «Питтсбургу», который также проваливает концовку (1:4), а в игре 9 апреля «Миннесота» прикончила минусовый отрезок победой над «Сент-Луисом» (5:3).

    «Виннипег»

    Канадцы из Манитобы провели 79 матчей, в которых достали 91 очко. В Западной конференции они занимают восьмое место и опережают девятый «Калгари» на 1 балл. Впереди у «Джетс» домашний заход с «Сан-Хосе».

    Перед стычкой с «Шаркс» в ночь на 11 апреля «Виннипег» в этом месяце провел четыре встречи. Три матча удалось закрыть с +2 на балансе. Дважды «Джетс» не поленились свалить соперников по-крупному, забросив по 6 шайб.

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    • Казнь при домашней публике команда Рика Боунесса устроила «Детройту» в матче 1-го числа (6:2). А после «Ред Уингз» в Канаду пригнал третий клуб Востока — «Нью-Джерси». Но и с «Девилз» хозяева вели себя максимально холодно (6:1).

    За играми с восточными парнями последовали стыки с прямыми конкурентами. В первом «Виннипег» провалился. Дома он срезался «Калгари» (1:3). Зато в следующем раунде «Джетс» протаранили «Нэшвилл» (2:0) и остались в первой восьмерке.

    Коэффициенты

    Победу «Миннесоты» букмекеры рассматривают за 2.31, ничью — за 3.90, а победу «Виннипега» — за 2.75.

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    Прогноз

    Несмотря на кубковую квалификацию, «Миннесота» сохраняет мотивацию на остаток сезона. Она имеет шансы проползти в топ-3 конференции. Для этого нужно катать свой матч кристально чисто и смотреть на игры конкурентов, включая рубку между «Колорадо» и «Эдмонтоном».

    У «Виннипега» цели еще жирнее. Команда находится в процессе борьбы за топ-8 и готовится подрезать +2 у «Сан-Хосе», после чего проведет максимально осторожный матч в Сент-Поле. «Джетс» знают об атакующих мощностях «Уайлд», но в нужные моменты могут хорошо отзащищаться.

    Ставка

    Устраивать замес на гиперскоростях с «Миннесотой» канадцам опасно, в гостях они откатают матч с холодной головой и расчетом на собственную турнирную выгоду. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.06.

    На днях «Минни» выдала топ-перфоманс против «Сент-Луиса». Вероятно, так же сильно она проведет выезд с «Чикаго». Но «Джетс» — это команда другого калибра, она еще не все презентовала в текущем сезоне и может стащить очки на льду фаворита. Наш альтернативный прогноз — «Виннипег» победит с форой 0 за 2.08.

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    «Миннесота» — «Виннипег»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» не даст «Миннесоте» откатать результативную встречу
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