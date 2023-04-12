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    «Ванкувер» оставит актуальной катастрофическую серию «Анахайма»

    «Анахайм» — «Ванкувер». Прогноз и ставка (к. 2.09) на хоккейный матч НХЛ 12 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Анахайм Дакс Прогнозы на Ванкувер Кэнакс
    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Ванкувер»
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    Андрей Кузьменко
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Хонда Центре» 12 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Апреля 2023 года

    «Анахайм»

    Весь округ Ориндж в Калифорнии рыдает. Местная команда проводит очередной мертвый сезон и рискует закончить регулярку на последней позиции на Западе. В данный момент «Дакс» набрали 58 очков в 80 играх и законсервировались на 15-й строчке.

    Каждый без исключения хоккеист из ростера «Анахайма» спит и видит окончание катастрофического сезона. Помимо мегапроблемной игры, «Дакс» накрыла гигантская минусовая серия, которая разрывает команду в течение последних 11 туров.

    В девяти матчах калифорнийцы не набрали ни одного балла, а в пяти играх пропустили по 5+ голов. В апреле команда Далласа Икинса провела пять заходов, результаты которых, увы, очевидны.

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    С нулем на балансе «Анахайм» дважды оставил «Эдмонтон» (0:6, 1:3) и один раз «Калгари» (4:5). Зато в двух последних встречах «Дакс» подрезали по одному баллу — тоже неплохо. В овертайме горе-клуб отлетел от «Аризоны» (4:5 ОТ) и «Колорадо» (4:5 ОТ).

    «Ванкувер»

    Канадцы из Британской Колумбии едут мимо кубковой квалификации, а регулярку могут закончить в списке пяти главных лузеров Западной конференции. В 79 играх они набрали 79 очков и обосновались на 12-м месте в таблице. Эта позиция уже точно не будет потеряна.

    В период с 29 марта по 5 апреля «Ванкувер» представил очередную серию боли и разочарований. В четырех подряд матчах он уходил с площадки в статусе неудачника, хотя пару раз выдал неплохой перфоманс.

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    • Сочный замес «Кэнакс» устроили в Миссури, где срезались «Сент-Луису» в овертайме (5:6 ОТ), а еще один событийный раунд они провели против «Калгари» (4:5 ОТ). В остатке минусового цикла команда Рика Токкета проиграла по-крупному — «Лос-Анджелесу» (1:4) и «Сиэтлу» (2:5).

    Получив соперника попроще, «Ванкувер» добился победы. На своей территории он срубил «Чикаго» (3:0). В последнем матче «Кэнакс» придушили «Калгари» (3:2 Б) и помогли «Виннипегу» закрепиться в топ-8.

    Коэффициенты

    Победу «Анахайма» букмекеры рассматривают за 3.00, ничью — за 4.10, а победу «Ванкувера» — за 2.09.

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    Прогноз

    От предстоящей встречи соперникам ничего не нужно, да и от самой регулярки тоже. Но при этом «Дакс» на фоне «Кэнакс» остаются безнадежными аутсайдерами, которые тотально сливают концовку. Их минусовая серия дошла до 11 матчей, а канадцам хватит мастерства добить хозяев предстоящей игры 12-м страйком.

    Ставка

    Победа над одним из дохляков Запада — приятный бонус для команды Токкета в завершении сезона. Наши прогноз и ставка — «Ванкувер» победит за 2.09.

    Дже без лишнего вваливания сил «Кэнакс» могут вынести соперника по-крупному. Наш альтернативный прогноз — «Ванкувер» забьет в каждом периоде с коэффициентом 2.60.

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    «Анахайм» — «Ванкувер»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Ванкувер» оставит актуальной катастрофическую серию «Анахайма»
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