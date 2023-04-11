В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Аране» 11 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

В конце регулярки обитатели Санрайза набрали хорошую скорость и катапультировались на седьмую строчку в Восточной конференции. В 80 играх «пантеры» скосили 91 балл и обошли по вторичной статистике восьмых «Айлендерс».

На решающем этапе сезона «Флорида» в огне. Во встрече 29 марта она прикончила «Торонто» (3:2 ОТ) и дала старт беспроигрышной серии, которая остается актуальной и сегодня. В нее вошли шесть матчей.

В каждом следующем раунде команда Пола Мориса казнила соперников в основное время, четырежды забросив по 4+ шайбы. Крупное поражение «Пантерз» нанесли «Монреалю» (5:2), после чего такую же дурную весть рассказали на землях «Коламбуса» (7:0).

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Помучиться «Флориде» пришлось с «Баффало», который в итоге удалось утихомирить (2:1), а в игре 7 апреля «Пантерз» протаранили «Оттаву» (7:2). Последнюю встречу парни Мориса откатали на льду мертвого «Вашингтона» и добились волевой победы (4:2).

«Торонто»

Канадцы из Онтарио крепко вцепились в пятую строчку на Востоке, которую до конца регулярки уже не потеряют. А вот запрыгнуть выше могут. В 79 матчах они подняли 105 очков и отстали от топ-3 на 3 балла.

Актуальная статистика «Торонто» состоит из данных, напоминающих графики биржевых фондов — единичный зеленый скачок, за которым следует такой же красный сигнал. Победы и поражения «Лифс» миксуют в десяти последних турах.

В апреле «Торонто» откатал пять матчей. Три закончил с +2. Первая плюсовая игра месяца пошла в гостях у «Оттавы». В битве при Онтарио команда Шелдона Кифа разгромила принципиального соперника (3:0).

После дерби с «Сенаторз» «Торонто» вернулся на родную арену, где позорно отлетел от «Детройта» (2:5) и прикончил «Коламбус» (4:2). Позже состоялась неудачная вылазка на территорию «Бостона» (1:2 ОТ) и убийственная победа над «Монреалем» дома (7:1).

Коэффициенты

На «Флориду» букмекеры выгружают коэффициент 2.23, на ничью — 4.54, а на «Торонто» — 2.86.

Прогноз

Несмотря на тяжелую регулярку, «Флорида» проводит сильную концовку и бьется за плей-офф. Однако турнирная плотность не позволяет «Пантерз» выключить ультранастройки. Кажется, так будет до последнего тура.

К счастью «Флориды», «Торонто» далек от своего прайма. На регулярной основе канадцы теряют очки и не всегда забрасывают много . К команде из Санрайза подобрался идеальный момент, чтобы грохнуть «Лифс» на домашнем льду.

Ставка

На своей территории хоккеисты Пола Мориса оправдают статус предматчевых фаворитов. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит с коэффициентом 2.23.

Хоть «Флорида» и хороша, ей не удастся завалить соперника по-крупному. «Торонто» в предстоящем матче закроется и при этом сам не сможет организовать в ворота «Пантерз» фулл-пак голов. Наш альтернативный прогноз — «Флорида» победит + ТМ 7.5 за 3.38.