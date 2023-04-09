В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Ю-Би-Эс Арене» 09 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» пока ещё борется за место в плей-офф, но с такими провалами, как в последних матчах, это делать получается крайне тяжело.

Хотя в последнем своём матче команда Ламберта не оставила никаких шансов крепкой «Тампе» и доказала свою силу в матче против сильного соперника. Однако даже после такой мощной игры нет уверенности, что в поединке с «Филадельфией» все пройдет гладко.

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«Нью-Йорк Айлендерс» на восьмом месте в турнирной таблице Востока и на одно очко опережает «Питтсбург», который идет позицией ниже.

«Филадельфия»

У «Филадельфии» после четырех побед подряд снова случился провал, который вылился в серию из пяти проигрышей.

В предстоящем матче против «Нью-Йорк Айлендерс» будет чрезвычайно тяжело, поскольку сопернику есть за что бороться, а подопечные Тортореллы уже мыслями находятся в отпуске.

У «Филадельфии» 71 очко за 78 сыгранных матчей, но шансов подняться выше 14 места в конференции практически никаких.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.70, на ничью — 4.98, на гостей — 4.42.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяевам нужно обязательна побеждать, поэтому в предстоящем поединке расклад сил будет не в пользу гостей.

Альтернативный прогноз: Гостей ждет разгром, поэтому ставка на индивидуальный тотал хозяев будет оправдана.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4 с коэффициентом 2.75.