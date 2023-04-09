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    Гости будут разгромлены в Нью-Йорке?

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 09 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Ю-Би-Эс Арене» 09 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Апреля 2023 года

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    «Нью-Йорк Айлендерс» пока ещё борется за место в плей-офф, но с такими провалами, как в последних матчах, это делать получается крайне тяжело.

    Хотя в последнем своём матче команда Ламберта не оставила никаких шансов крепкой «Тампе» и доказала свою силу в матче против сильного соперника. Однако даже после такой мощной игры нет уверенности, что в поединке с «Филадельфией» все пройдет гладко.

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Филадельфия

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    «Нью-Йорк Айлендерс» на восьмом месте в турнирной таблице Востока и на одно очко опережает «Питтсбург», который идет позицией ниже.

    «Филадельфия»

    У «Филадельфии» после четырех побед подряд снова случился провал, который вылился в серию из пяти проигрышей.

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    В предстоящем матче против «Нью-Йорк Айлендерс» будет чрезвычайно тяжело, поскольку сопернику есть за что бороться, а подопечные Тортореллы уже мыслями находятся в отпуске.

    У «Филадельфии» 71 очко за 78 сыгранных матчей, но шансов подняться выше 14 места в конференции практически никаких.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.70, на ничью — 4.98, на гостей — 4.42.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяевам нужно обязательна побеждать, поэтому в предстоящем поединке расклад сил будет не в пользу гостей.

    Альтернативный прогноз: Гостей ждет разгром, поэтому ставка на индивидуальный тотал хозяев будет оправдана.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4 с коэффициентом 2.75.

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    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на хоккей. Гости будут разгромлены в Нью-Йорке?
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