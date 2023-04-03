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    «Торонто» завалит «Детройт», но результативного концерта не будет

    «Торонто» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 3.50) на хоккейный матч НХЛ 3 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Детройт»
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    Остон Мэттьюс
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 3 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Апреля 2023 года

    «Торонто»

    Канадцы из Онтарио откатали 74 матча, в которых прикарманили 98 очков. В Восточной конференции они опустились на пятую строчку, отстав на 1 балл от «Рейнджерс». Впереди у «Лифс» дерби с «Оттавой».

    В актуальной статистике «Торонто» все перекосилось и стало напоминать трейдерский график со свечами вверх-вниз. В атмосферу тотальной нестабильности «Лифс» были погружены 22 марта, когда в Нью-Йорке крупно срезались «Айлендерс» (2:7).

    После неудачной высадки на «UBS Арене» канадцы телепортировались в Санрайз, где за все отыгрались на ни в чем не виноватой «Флориде» (6:2). За встречей с «Пантерз» последовала потеря двух очков в стычке с «Каролиной» (3:5).

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    Следующей контрольной локацией «Торонто» оказался Теннесси. На «Бриджстоун Арене» команда Шелдона Кифа скосила «Нэшвилл» (3:2), а в домашней игре 30 марта «Лифс» получили ответный страйк от «Флориды» (2:3 ОТ).

    «Детройт»

    Мичиганский середняк застрял на 13-м месте в Восточной конференции. В 75 матчах он подрезал 75 очков и всего на 4 балла отскочил от тройки главных лузеров таблицы.

    По турнирным показателям у «Детройта» все стабильно: большая часть матчей уходит в минус, но иногда команда выдает огненные шоу с высокой результативностью.

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    • В двух матчах из трех последних «Ред Уингз» победили. Первая такая игра состоялась 29 марта на «Литл Сизарс Арене», где бригада Дерека Лалонда закусилась с «Питтсбургом», который завалила в «верховой» бойне (7:4).

    За встречей с «Питтсбургом» последовал еще один локальный подвиг. В Мичигане «крылья» придушили «Каролину» (3:2). Но в последнем матче естественный баланс был восстановлен: в гостях «Детройт» устроился на 2:6 от «Виннипега».

    Коэффициенты

    Победу «Торонто» букмекеры рассматривают за 1.54, ничью — за 5.00, а победу «Детройта» — за 4.90.

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    Прогноз

    Последняя очная сходка этих команд состоялась 13 января. В Мичигане «Детройт» уничтожил канадцев (4:1). Очевидно, сохраняющие мотивацию «Лифс» об этом не вспоминают. Готовить зеркальный ответ они не станут, да и нужно ли это?

    Сейчас у «Торонто» более существенные задачи, решать которые, видимо, придется до последнего тура. И если команда Кифа хочет закончить сезон выше пятой строчки, то в ее программу обязательно должны входить победы над соперниками уровня «Ред Уингз».

    Ставка

    На своей территории «Лифс» станут очевидными фаворитами, при этом вваливать кучу сил в проходную игру они не планируют. Наши прогноз и ставка — «Торонто» победит + ТМ 5.5 за 3.50.

    В последнее время «Лифс» вяло начинали первые периоды. В игре с гостями из Мичигана было бы неплохо не уступать в счете после перерыва. Наш альтернативный прогноз — ничья в первом периоде с коэффициентом 3.00.

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    «Торонто» — «Детройт»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 03.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Торонто» завалит «Детройт», но результативного концерта не будет
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