В четвертом матче серии 1/2 финала Запада «Торпедо» будет принимать СКА. Игра пройдет в «Нагорном» 22 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Торпедо» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

После тяжелейшей серии с «Динамо» Москва с кучей овертаймов «Торпедо» начало тонуть. Команда нарвалась на максимально трудного соперника, которому после трех матчей горит 0:3.

В «Ледовом» парни из Нижнего выдали свой максимум. Только благодаря этому СКА выиграл со скромной разницей. В дебюте серии «Торпедо» уступило в овертайме — 1:2 ОТ. По ходу матча был нереализованный буллит и гол Владислава Фирстова, который только отсрочил неизбежное.

Коэффициенты матча Торпедо — СКА 1X2Новым игрокам 3.003.852.20Фрибет$40

Во втором заходе рубка наметилась серьезная. В лайв-режиме команда Игоря Ларионова шокировала питерцев тем, что повела в счете, а после первого перерыва соперники врезали друг другу по три шайбы. В итоге СКА всегда оставался на шаг впереди, торпедовцы снова в лузерах — 4:5.

Все прогнозы на КХЛ

Максимально желейной получилась встреча в «Нагорном». «Торпедо» выхватило сполна — 0:4. За три периода команда Ларионова нанесла 38 бросков в створ и ни разу не смогла реализовать лишнего, играя в большинстве семь раз. Две шайбы Нижний пропустил с численным преимуществом на льду со своей стороны.

СКА

После серии с «Динамо» Минск, которая явно пошла не по плану, СКА больше не хотел возиться с соперником долго. Хай-класс и немного фарта позволили Питеру трижды кряду протаранить «Торпедо» — 3:0.

Сжечь тонны калорий СКА пришлось в двух матчах в «Ледовом». В первом победу цапнули в овертайме — 2:1 ОТ. По ходу встречи «армейцы» выскочили вперед стараниями Николая Прохоркина, а на этапе до первого гола победную шайбу всадил Дмитрий Яшкин.

Результативнее СКА и «Торпедо» отбомбили второй матч, в котором команда Ротенберга вынуждена была включать камбэк-читы и играть на удержание — 5:4. По голу за Питер врезали Глотов, Воробьев, Галимов, Камалов и Гусев.

Рулить игрой сольно СКА решил в третьем матче серии — 4:0. Две свои шайбы бригада Ротенберга зарядила в меньшинстве. Дублем отметился Марат Хайруллин, а шатаут оформил Дмитрий Николаев, оформивший 38 спасений.

Коэффициенты

Победу «Торпедо» букмекеры рассматривают за 2.80, ничью — за 3.90, а победу СКА — за 2.18.

Прогноз

Сейчас ветка, за которую хватаются торпедовцы, спилена на треть. Чтобы окончательно ее срубить и сбросить висящих вниз, СКА нужно последнее усилие. Затягивать серию Питеру бессмысленно . Бригада Ротенберга взвинтила собственный темп и готова отправить команду из Нижнего в отпуск.

Ставка

Кажется, парни из «Торпедо» совсем расплавились, поэтому наши прогноз и ставка — СКА победит за 2.18.

Возможно, в этот раз хозяева будут как-то реагировать на выпады гостей, но в целом Питер снова окажется сильнее и добьется своего через «верх». Наш альтернативный прогноз — СКА победит + ТБ 3.5 за 3.60.