ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александар МитровичПродуть за 90 секунд. Как самосаботаж «Фулхэма» разрушил мечту о Кубке Англии Ромелу ЛукакуТрансферный дайджест. 14-20 марта Мяч Евро-2024На пути в Берлин. Все о стартующем отборе к Евро-2024
    Все новости спорта

    С полуфинальной серией СКА покончит уже в среду

    «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.18) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 22 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    СКА в третьем матче серии
    В четвертом матче серии 1/2 финала Запада «Торпедо» будет принимать СКА. Игра пройдет в «Нагорном» 22 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Торпедо» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 22 Марта 2023 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •

    «Торпедо»

    После тяжелейшей серии с «Динамо» Москва с кучей овертаймов «Торпедо» начало тонуть. Команда нарвалась на максимально трудного соперника, которому после трех матчей горит 0:3.

    В «Ледовом» парни из Нижнего выдали свой максимум. Только благодаря этому СКА выиграл со скромной разницей. В дебюте серии «Торпедо» уступило в овертайме — 1:2 ОТ. По ходу матча был нереализованный буллит и гол Владислава Фирстова, который только отсрочил неизбежное.

    Коэффициенты матча Торпедо — СКА

    1X2Новым игрокам
  • 3.003.852.20Фрибет$40
    •

    Во втором заходе рубка наметилась серьезная. В лайв-режиме команда Игоря Ларионова шокировала питерцев тем, что повела в счете, а после первого перерыва соперники врезали друг другу по три шайбы. В итоге СКА всегда оставался на шаг впереди, торпедовцы снова в лузерах — 4:5.

    Все прогнозы на КХЛ

    Максимально желейной получилась встреча в «Нагорном». «Торпедо» выхватило сполна — 0:4. За три периода команда Ларионова нанесла 38 бросков в створ и ни разу не смогла реализовать лишнего, играя в большинстве семь раз. Две шайбы Нижний пропустил с численным преимуществом на льду со своей стороны.

    СКА

    После серии с «Динамо» Минск, которая явно пошла не по плану, СКА больше не хотел возиться с соперником долго. Хай-класс и немного фарта позволили Питеру трижды кряду протаранить «Торпедо» — 3:0.

    Сжечь тонны калорий СКА пришлось в двух матчах в «Ледовом». В первом победу цапнули в овертайме — 2:1 ОТ. По ходу встречи «армейцы» выскочили вперед стараниями Николая Прохоркина, а на этапе до первого гола победную шайбу всадил Дмитрий Яшкин.

  • Седьмые матчи 1/4, легендарное достижение Зинэтулы Билялетдинова и упорный полуфинальный раунд
  • Плей-офф КХЛ: главные события прошлых семи дней
  • Вчера

    • Результативнее СКА и «Торпедо» отбомбили второй матч, в котором команда Ротенберга вынуждена была включать камбэк-читы и играть на удержание — 5:4. По голу за Питер врезали Глотов, Воробьев, Галимов, Камалов и Гусев.

    Рулить игрой сольно СКА решил в третьем матче серии — 4:0. Две свои шайбы бригада Ротенберга зарядила в меньшинстве. Дублем отметился Марат Хайруллин, а шатаут оформил Дмитрий Николаев, оформивший 38 спасений.

    Коэффициенты

    Победу «Торпедо» букмекеры рассматривают за 2.80, ничью — за 3.90, а победу СКА — за 2.18.

    Прогноз

    Сейчас ветка, за которую хватаются торпедовцы, спилена на треть. Чтобы окончательно ее срубить и сбросить висящих вниз, СКА нужно последнее усилие. Затягивать серию Питеру бессмысленно. Бригада Ротенберга взвинтила собственный темп и готова отправить команду из Нижнего в отпуск.

    Ставка

    Кажется, парни из «Торпедо» совсем расплавились, поэтому наши прогноз и ставка — СКА победит за 2.18.

    Возможно, в этот раз хозяева будут как-то реагировать на выпады гостей, но в целом Питер снова окажется сильнее и добьется своего через «верх». Наш альтернативный прогноз — СКА победит + ТБ 3.5 за 3.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Костюк — Коччаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Калинская — Хименес-Касинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.00
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рома (жен) — Барселона (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Орландо — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бруклин — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Атланта — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Айлендерс — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Виннипег — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торпедо» — СКА: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Прогнозы на хоккей. С полуфинальной серией СКА покончит уже в среду
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры