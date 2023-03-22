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    «Нью-Джерси» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч НХЛ 22 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Миннесота»
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    Доусон Мерсер
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 22 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Марта 2023 года

    «Нью-Джерси»

    Банда из Джерси откатала 70 матчей, в которых отжала 97 очков. В Восточной конференции она присвоила третью строчку и готова подвинуть «Каролину» со второй. Дистанция между ними минимальная — 1 балл.

    Во второй половине марта «Нью-Джерси» отлетел в двух подряд матчах, из-за чего было перечеркнуто предыдущее достижение команды — беспроигрышная серия, в которую вошли три победы.

    Коэффициенты матча Нью-Джерси — Миннесота

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    Дважды команда Линди Раффа стала жертвой «Тампы-Бэй». Обе встречи прошли в «Пруденшал Центре», что еще обиднее. При родных болельщиках «Девилз» пережили унизительное поражение (1:4) и влет по буллитам (3:4 Б).

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    Грусть и печаль ждали «Нью-Джерси» в стычке с «Флоридой». Ей команда из Ньюарка срезалась в гостях (2:4). Зато прервать серию «Девс» смогли по-королевски: на территории «Тампы-Бэй» они влепили ответку за предыдущие обиды (5:2).

    «Миннесота»

    «Миннесота» провела 70 матчей, в которых достала 88 очков. В Западной конференции она с трудом удерживает пятую позицию. По дополнительным показателям «Уайлд» отстают от четвертого «Колорадо» и обходят шестой «Эдмонтон».

    Текущие результаты «Миннесоты» — это езда по шиферу. То вверх, то вниз. В таком стиле команда проводит последние четыре встречи. Две из них закончились победами, две ушли в минус.

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    • Один из матчей упомянутого цикла прошел 13 марта. В Темпе «Уайлд» проиграли «Аризоне» по буллитам (4:5 ОТ). «Койотис» сегодня на подъеме. В следующей встрече команда Дина Эвансона разорвала «Сент-Луис» (8:5).

    Последние две игры «Миннесота» провела дома. В заходе 18 марта она была покалечена «Бостоном» (2:5), а спустя сутки добилась победы над «Вашингтоном» (5:3) в матче, в котором хет-трик всадил 21-летний нап Мэттью Болди.

    Коэффициенты

    На «Нью-Джерси» букмекеры выгружают коэффициент 2.11, на ничью — 3.90, а на «Миннесоту» — 3.10.

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    Прогноз

    Перед возвращением в «Пруденал Центр» «Нью-Джерси» прервал безвыигрышный отрезок, хлопнув в гостях «Тампу». Даже по меркам текущего сезона это крутое достижение. Форма команды Раффа приходит в норму.

    Повезло «Девилз» с тем, что соперник едет поломанный. За «Миннесоту» не сыграет Кирилл Капризов — лучший страйкер «Уайлд» и главный их тащер. С такой существенной потерей бригада Эвансона едва ли вывезет агрессивные выпады «Джерси». Это ей не трупный «Вашингтон» калечить.

    Ставка

    Несмотря на благоприятную турнирную ситуацию, банда из Ньюарка сохраняет мотивацию, так как в ближайшей перспективе ей гарантирована борьба за второе место на Востоке. В игре с «Миннесотой» она будет рубиться сочно и продуктивно. Наши прогноз и ставка — «Нью-Джерси» победит за 2.11.

    Учитывая кадровые проблемы «Минни» в атаке, гостевых голов во встрече будет минимум. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Миннесоты» меньше 2 за 2.60.

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    «Нью-Джерси» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Прогнозы на хоккей. После перфоманса на льду «Тампы» «Нью-Джерси» устроит концерт дома
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