В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Белл Центре» 14 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Монреаль» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

«Монреаль» проиграл пять последних матчей и настроение у парней Сан-Луи не самое веселое, однако с таким количеством трави, которое имеются у канадской дружины, вообще удивительно, как клуб ещё кого обыгрывает.

За эти пять проигранных матчей «Хабс» дважды уступили по буллитам, поэтому совсем без очков они не остались.

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«Канадиенс» продолжают располагаться на предпоследнем месте в своей конференции, но даже в матче с таким соперником, как «Колорадо», у клуба из Монреаля есть шансы на победу.

«Колорадо»

«Колорадо» находится на восьмом месте в своей конференции и если случится так, что он зайдет в кубковую весну именно с этой позиции то никому не поздоровится из лидеров регулярки, кто попадет на клуб Беднара.

В последних трех поединках у клуба из одноименного штата всего лишь одно поражение, которое пришлось на игру против «Лос-Анджелеса» (2:5)

У «лавин» по-прежнему много травмированных, но тренерский штаб находит возможности выигрывать поединки и набирать очки. В предстоящем поединке против «Монреаля» перевес на стороне гостей, и они просто обязаны выигрывать встречу в Канаде.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.26, на ничью — 5.10, на гостей — 1.71.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Колорадо» сильнее, поэтому победа будет за ним.

Альтернативный прогноз: Соперники могут устроить вполне результативный поединок.

Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.15.