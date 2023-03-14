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    Гости смогут одержать легкую победу?

    «Монреаль» — «Колорадо». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 14 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Монреаль Канадиенс Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Колорадо»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Белл Центре» 14 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Монреаль» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Марта 2023 года

    «Монреаль»

    «Монреаль» проиграл пять последних матчей и настроение у парней Сан-Луи не самое веселое, однако с таким количеством трави, которое имеются у канадской дружины, вообще удивительно, как клуб ещё кого обыгрывает.

    За эти пять проигранных матчей «Хабс» дважды уступили по буллитам, поэтому совсем без очков они не остались.

    Коэффициенты матча Монреаль — Колорадо

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  • 4.154.901.65Фрибет$40
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    «Канадиенс» продолжают располагаться на предпоследнем месте в своей конференции, но даже в матче с таким соперником, как «Колорадо», у клуба из Монреаля есть шансы на победу.

    «Колорадо»

    «Колорадо» находится на восьмом месте в своей конференции и если случится так, что он зайдет в кубковую весну именно с этой позиции то никому не поздоровится из лидеров регулярки, кто попадет на клуб Беднара.

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    В последних трех поединках у клуба из одноименного штата всего лишь одно поражение, которое пришлось на игру против «Лос-Анджелеса» (2:5)

    У «лавин» по-прежнему много травмированных, но тренерский штаб находит возможности выигрывать поединки и набирать очки. В предстоящем поединке против «Монреаля» перевес на стороне гостей, и они просто обязаны выигрывать встречу в Канаде.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.26, на ничью — 5.10, на гостей — 1.71.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Колорадо» сильнее, поэтому победа будет за ним.

    Альтернативный прогноз: Соперники могут устроить вполне результативный поединок.

    Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.15.

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    «Монреаль» — «Колорадо»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 14.03.2023. Прогнозы на хоккей. Гости смогут одержать легкую победу?
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