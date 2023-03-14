«Монреаль»
«Монреаль» проиграл пять последних матчей и настроение у парней Сан-Луи не самое веселое, однако с таким количеством трави, которое имеются у канадской дружины, вообще удивительно, как клуб ещё кого обыгрывает.
За эти пять проигранных матчей «Хабс» дважды уступили по буллитам, поэтому совсем без очков они не остались.
Коэффициенты матча Монреаль — Колорадо
«Канадиенс» продолжают располагаться на предпоследнем месте в своей конференции, но даже в матче с таким соперником, как «Колорадо», у клуба из Монреаля есть шансы на победу.
«Колорадо»
«Колорадо» находится на восьмом месте в своей конференции и если случится так, что он зайдет в кубковую весну именно с этой позиции то никому не поздоровится из лидеров регулярки, кто попадет на клуб Беднара.
В последних трех поединках у клуба из одноименного штата всего лишь одно поражение, которое пришлось на игру против «Лос-Анджелеса» (2:5)
У «лавин» по-прежнему много травмированных, но тренерский штаб находит возможности выигрывать поединки и набирать очки. В предстоящем поединке против «Монреаля» перевес на стороне гостей, и они просто обязаны выигрывать встречу в Канаде.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.26, на ничью — 5.10, на гостей — 1.71.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Колорадо» сильнее, поэтому победа будет за ним.
Альтернативный прогноз: Соперники могут устроить вполне результативный поединок.
Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.95.
Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.15.