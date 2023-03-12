В шестом матче серии 1/4 финала Запада «Северсталь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 12 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Несмотря на то что «Северсталь» находится максимально близко к отпускной границе, она проводит атомную серию с клубом, который считается одним из главных в битве за финал. Причем удивлять Череповец стал после первого матча, в котором был крупный влет 2:5.

Вторую игру в серии «Северсталь» взяла в овертайме — 3:2 ОТ. В течение трех периодов гости нанесли 32 броска в створ, а забить смогли Суворов и Тимашов. В овертайме с «армейцами» разобрался Никита Гуслистов. Произошло это на временном отрезке 22:25.

Космически команда Андрея Разина откатала третий матч серии — 5:3. В нем «сталь» при минимальном количестве моментов раскрутила точность бросков до королевских 26.32%, а дублем отметился Даниил Вовченко.

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После двух пощечин «Северсталь» подписала себе приговор в игре 8 марта — 3:9, а за крупным поражением в Череповце последовал более лайтовый провал на арене москвичей — 3:4.

ЦСКА

Текущую серию ЦСКА открыл красиво: разгромил «Северсталь» при родных фанатах (5:2) с голом Григоренко и дублями Абрамова и Плотникова. Однако откатать 1/4 в будничном режиме не получилось.

В следующем домашнем матче ЦСКА срезался, причем по ходу встречи столкнулся с ситуациями, при которых нужно было отыгрываться и удерживать счет. В овертайме «армейцы» грохнулись на 22-й минуте 2:3 ОТ. В основное время фаворита покалечили в новом заходе — 3:5.

Два подряд поражения стали для команды Сергея Федорова мощнейшим триггером. Уже в следующем матче ЦСКА выдал лучший хоккей и безжалостно разорвал соперника — 9:3.

Вернувшись домой при равенстве в серии, ЦСКА с трудом добился еще одной победы — 4:3. По ходу матча «армейцы» дважды топили «Северсталь» в три шайбы, но к третьему периоду фора сузилась к минимуму, из-за чего столичный гранд ждала валидольная концовка.

Коэффициенты

На победу «Северстали» букмекеры дают коэффициент 3.65, на ничью — 4.30, а на ЦСКА — 1.84.

Прогноз

Возвращаться в Москву при 3:3 явно не входит в планы ЦСКА , поэтому в Череповце он будет рубить аутсайдера, от которого и так сильно натерпелся. Команду Сергея Федорова ждет трудный раунд, но высокого класса, желания и мотивации ей хватит, чтобы усмирить «Северсталь» в игре с позиции силы.

Ставка

Очередной раунд в Череповце легко пробьет «верх», но в графу «Победитель» впишут столичный клуб. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТБ 4.5 за 2.36.

В качестве дополнительного или альтернативного варианта для ставки можно рассмотреть индивидуальный тотал ЦСКА больше 3.5 за 2.22. Именно такую результативность «армейцы» пробивали в каждой выигранной встрече серии.