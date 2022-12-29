В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Словакия сыграет с США. Встреча пройдет в «Авенир Центре» 29 декабря. Начало запланировано на 00:00 мск. Словакия — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

После старта турнира словаки остались без набранных баллов. В таблице группы B команда занимает четвертое место, отставая от третьей Швейцарии на 2 очка. С последней Австрией она идет ровно даже по разнице голов.

В первом матче Словакия пересеклась с Финляндией, которой проиграла крупно (2:5). Традиционно андердог пытался смотреться не хуже, однако на равную игру им хватило заряда только в первом периоде — 1:1.

Коэффициенты матча Словакия U20 — США U20 1X2Новым игрокам 10.009.001.19Фрибет$40

Дальше команду Ивана Фенеша ждали провальные вторые двадцать, когда словаки пропустили безответную треху. После второго перерыва соперники еще раз обменялись голами. За Словакию забивал один игрок — 18-летний форвард Петер Репчик.

Все прогнозы на хоккей

За час игрового времени Словакия нанесла 24 удара в створ финских ворот и даже превзошла по этому показателю соперника на 1 страйк. Реализация бросков держалась на уровне 8.33%. Два вратаря словаков выдали общими усилиями 18 спасений (78.26%).

США

После первого матча Штаты остались с тремя очками, с которыми в данный момент занимают второе место в группе B, отставая от Финляндии на 1 балл. При этом финны успели откатать две игры.

Молодежный чемпионат мира-2023 США открыли матчем с одним из андердогов группы — Латвией. По итоговому счету у американцев все хорошо — крупная победа (5:2), однако по ходу встречи не обошлось без трудностей.

В лайв-режиме команда Рэнда Пекнолда устроилась на 0:0 в первом периоде, а во втором была результативная ничья — 2:2. И только в третьей двадцатиминутке моменты ребят из США начали перерастать в голы, причем в безответные.

За три периода встречи с Латвией игроки США суммарно зарядили 46 бросков в створ, которые подкрепились 10.87% реализацией. В свои ворота кипер Трей Августин получил 17 страйков и сделал 15 спасений (88.24%).

Коэффициенты

На победу Словакии букмекеры дают коэффициент 10.0, на ничью — 7.80, а на победу США — 1.19.

Прогноз

В своей дебютной игре Словакия не уберегла себя от разгрома от Финляндии, которая на старте кампании провела неудачную встречу. Штаты же дебютировали на ЧМ нормально, и, кажется, нет никаких признаков более лайтового проката в следующем раунде.

Американцы на несколько уровней превосходят словацкую молодежь . Благодаря высокому классу очевидный фаворит предстоящей игры размажет одного из самых слабых представителей группы B.

Ставка

В «Авенир Центре» никакой сенсации не предвидится. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал США больше 4.5 с коэффициентом 1.80.

Бесспорно, голы американцев трансформируются в максимально жирное преимущество по ходу игры. Поэтому наша дополнительная/альтернативная ставка — США победят с форой -3 за 2.00.