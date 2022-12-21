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    На своем льду «Локомотив» разберет «Ак Барс»

    «Локомотив» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 2.21) на хоккейный матч КХЛ 21 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Ак Барс»
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    Даниил Тесанов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене-2000» 21 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Декабря 2022 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Локомотив»

    Ярославцы провели 41 встречу и заработали 56 очков. В таблице Западной конференции они удерживают вторую позицию, опережая третий ЦСКА на 1 балл, однако в активе «Локо» на 2 игры больше, чем у «армейцев».

    В первой встрече декабря «Локомотив» сцепился с «Ак Барсом» в Казани. В этой битве гости потерпели поражение с минимальной разницей (2:3) и заруинили персональный беспроигрышный 4-матчевый спринт.

    Коэффициенты матча Локомотив — Ак Барс

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    После драки на «Татнефть-Арене» команда Игоря Никитина откатала еще четыре раунда, в которых трижды победила. Два подряд удачных матча ярославцы провели в гостях — на территории «Нефтехимика» (4:1) и «Спартака» (3:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Перед самой паузой «Локомотив» вернулся на «Арену-2000», где неожиданно нарвался на поражение в вялой встрече с «Куньлунем» (0:1). После отдыха «Локо» зарубился еще с одним западным аутсайдером — «Сочи», у которого забрал 2 очка (2:1).

    «Ак Барс»

    Казанская команда провела 40 матчей и накопила 45 очков. В таблице Восточной конференции она застряла на седьмой строчке. На 3 балла «барсы» отвалились от шестого «Авангарда» при равном количестве проведенных встреч.

    Декабрьская кампания «Ак Барса» стартовала с победы над «Локомотивом» и отставки Олега Знарка после той встречи. Новым коучем казанцев стал Юрий Бабенко. С ним команда провела 4 матча, в трех из которых победила.

    Первые +2 после ухода Знарка «Ак Барс» заработал в тяжелом раунде с «Динамо» Москва дома, где победу пришлось вытаскивать в овертайме (2:3 ОТ). Однако в следующем матче казанцев накрыла очередная потеря очков — на льду «Барыса» гости оказались слабее в буллитах (2:3 Б).

    До паузы в чемпионате в списке квестов «Ак Барса» была еще одна трудная контрольная точка — Омск. Однако на «G-Drive Арене» ему удалось нокаутировать «Авангард» в овертайме (3:2 ОТ). После возобновления регулярки «барсы» в будничном режиме обыграли «Куньлунь» (3:1).

    Коэффициенты

    На «Локомотив» букмекеры выкатывают коэффициент 2.21, на ничью — 3.94, а на «Ак Барс» — 2.79.

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    Прогноз

    До паузы в КХЛ «Локомотив» прервал и без того короткую домашнюю серию побед в матче с трупным «Куньлунем», а в начале декабря в Казани проиграл будущему сопернику, следовательно, у ярославцев имеется персональная мотивация в предстоящем раунде.

    Команда Никитина бьется с ЦСКА за второе место на Западе, поэтому перед ней замаячила возможность закрыть пару вопросов — закрепиться на текущей позиции и поквитаться с казанским обидчиком за 2 декабря.

    Ставка

    Нынешний «Локо» готов говорить с «Ак Барсом» с позиции силы. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит за 2.21.

    Однако в очном раунде сойдутся соперники, любящие катать «низовые» матчи, поэтому в качестве альтернативы можно взять вариант — «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.17.

    В предстоящем раунде хозяевам важно забрать игру под контроль, иначе «Ак Барс» даже в полумертвом состоянии обеспечит проблемы. Дополнительно рекомендуем обратить внимание на сюжет, в котором «Локомотив» не проиграет ни одного периода с кэфом 2.90.

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    «Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 21.12.2022. Прогнозы на хоккей. На своем льду «Локомотив» разберет «Ак Барс»
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