В матче Швейцарских хоккейных игр Швейцария сыграет с Финляндией. Встреча пройдет на «BCF-Арене» 18 декабря. Начало запланировано на 15:00 мск. Швейцария — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

В домашнем турнире Швейцария выглядит уныло. В двух встречах удалось забрать 1 балл, из-за чего в таблице сборная припарковалась на третьем месте. Такие же бедные накопления хранятся на счету будущего соперника.

Единственный балл Швейцария примагнитила в драке со Швецией. Еще один очный заход с «Тре Крунур» предматчевый андердог провел убедительно, однако поражение накрыло команду в овертайме (2:3 ОТ).

В лайв-режиме хоккеистам Патрика Фишера дважды удалось отыграться, а в микропериоде их мечта жила три минуты. Суммарно за матч «крестоносцы» нанесли 35 ударов в створ, показав низкую реализацию (5.71%).

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Продуктивно в атаке Швейцария откатала матч с Чехией. Однако из 46 зарядов в раму залетела одна шайба. Чехи же воспользовались 20 попытками и смогли довести дело до победы (1:2).

Финляндия

В двух матчах финская команда смогла стащить всего 1 очко, из-за чего в таблице она находится на четвертом месте. Увы, шансов пободаться за победу в финальном раунде у нее нет.

В дебютной встрече в рамках Швейцарских игр Финляндия сошлась с Чехией. В этом матче все планы финнов были выброшены в ведро в первом периоде, когда чехи забили дважды.

В следующих двадцатиминутках команда Юкки Ялонена безуспешно пыталась отыграться, но от поражения убежать не удалось (2:3). За весь матч финны зарядили 32 броска в створ ворот, однако недостаточной оказалась реализация (6.25%).

Единственный в текущей кампании балл Финляндия смогла забрать в стычке со Швецией, дотянув встречу до буллитов (3:4 Б). В этом матче финская бригада улучшила реализацию бросков (10.34), но в очередной раз команду потопила хилая игра на своей половине.

Коэффициенты

На победу Швейцарии букмекеры выкатывают коэффициент 2.50, на ничью — 3.90, а на Финляндию — 2.42.

Прогноз

Текущий Евротур финны проводят бледно — два поражения, 3 пропущенные шайбы в основное время в каждой встрече и ноль шансов на победу в соревновании.

С текущим составом и ненадежной вратарской линией команда Юкки Ялонена заметно откатилась от топ-версии , благодаря чему хозяева турнира могут побороться за победу в равных условиях.

Ставка

Пока у Финляндии все грустно в защите, швейцарцы должны ловить выгодный момент. Наши прогноз и ставка — Швейцария победит за 1.92.

В последних встречах на разных турнирах команда Патрика Фишера запомнилась умением закрывать игры «низом». Ни в одном из шести предыдущих заходов не было забито более 4 голов в основное время, поэтому логично также рассмотреть тотал меньше 4.5 за 1.98.