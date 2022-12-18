ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси и Килиан МбаппеСмена эпохи. Месси, Мбаппе и неудобное соперничество, основанное на взаимном уважении Лионель Месси и Килиан МбаппеБитва Месси и Мбаппе, исторический момент для французов. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Марк КондратюкНовая надежда и темная лошадка. Кто выиграет ЧР по фигурному катанию у мужчин?
  • 19:54
    • Гол Оршича принес Хорватии 3-е место на чемпионате мира в Катаре
  • 19:28
    • Рублев обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Абу-Даби
  • 23:46
    • «Интер» обменялся голами с «Бетисом»
  • 23:32
    • Два автогола принесли «Ювентусу» победу над «Арсеналом»
  • 18:35
    • «Атлетико» не продаст Облака и Гризманна в ближайшее трансферное окно
    Все новости спорта

    Финляндии грозит третье подряд поражение?

    Швейцария — Финляндия. Прогноз и ставка (к. 1.92) на хоккейный матч Евротура 18 декабря 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Евротур Прогнозы на сборную Швейцарии Прогнозы на сборную Финляндии
    Прогноз и ставки на Швейцария — Финляндия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Миика Койвисто
    В матче Швейцарских хоккейных игр Швейцария сыграет с Финляндией. Встреча пройдет на «BCF-Арене» 18 декабря. Начало запланировано на 15:00 мск. Швейцария — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швейцария

    В домашнем турнире Швейцария выглядит уныло. В двух встречах удалось забрать 1 балл, из-за чего в таблице сборная припарковалась на третьем месте. Такие же бедные накопления хранятся на счету будущего соперника.

    Единственный балл Швейцария примагнитила в драке со Швецией. Еще один очный заход с «Тре Крунур» предматчевый андердог провел убедительно, однако поражение накрыло команду в овертайме (2:3 ОТ).

    В лайв-режиме хоккеистам Патрика Фишера дважды удалось отыграться, а в микропериоде их мечта жила три минуты. Суммарно за матч «крестоносцы» нанесли 35 ударов в створ, показав низкую реализацию (5.71%).

    Все прогнозы на хоккей

    Продуктивно в атаке Швейцария откатала матч с Чехией. Однако из 46 зарядов в раму залетела одна шайба. Чехи же воспользовались 20 попытками и смогли довести дело до победы (1:2).

    Финляндия

    В двух матчах финская команда смогла стащить всего 1 очко, из-за чего в таблице она находится на четвертом месте. Увы, шансов пободаться за победу в финальном раунде у нее нет.

    В дебютной встрече в рамках Швейцарских игр Финляндия сошлась с Чехией. В этом матче все планы финнов были выброшены в ведро в первом периоде, когда чехи забили дважды.

    В следующих двадцатиминутках команда Юкки Ялонена безуспешно пыталась отыграться, но от поражения убежать не удалось (2:3). За весь матч финны зарядили 32 броска в створ ворот, однако недостаточной оказалась реализация (6.25%).

    Единственный в текущей кампании балл Финляндия смогла забрать в стычке со Швецией, дотянув встречу до буллитов (3:4 Б). В этом матче финская бригада улучшила реализацию бросков (10.34), но в очередной раз команду потопила хилая игра на своей половине.

    Коэффициенты

    На победу Швейцарии букмекеры выкатывают коэффициент 2.50, на ничью — 3.90, а на Финляндию — 2.42.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Текущий Евротур финны проводят бледно — два поражения, 3 пропущенные шайбы в основное время в каждой встрече и ноль шансов на победу в соревновании.

    С текущим составом и ненадежной вратарской линией команда Юкки Ялонена заметно откатилась от топ-версии, благодаря чему хозяева турнира могут побороться за победу в равных условиях.

    Ставка

    Пока у Финляндии все грустно в защите, швейцарцы должны ловить выгодный момент. Наши прогноз и ставка — Швейцария победит за 1.92.

    В последних встречах на разных турнирах команда Патрика Фишера запомнилась умением закрывать игры «низом». Ни в одном из шести предыдущих заходов не было забито более 4 голов в основное время, поэтому логично также рассмотреть тотал меньше 4.5 за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Кахрамонов
  • Бокс
  • Сегодня в 01:20
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Монреаль — Тампа
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Каролина — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Хьюстон — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кливленд — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Милуоки — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Оклахома-Сити — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Касерес — Эроса
  • Бокс
  • Сегодня в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Альбази — Коста
  • Бокс
  • Сегодня в 04:30
    •  5.15
  • Прогноз на матч Финикс — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Царукян — Исмагулов
  • Бокс
  • Сегодня в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Швейцария — Финляндия: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 18.12.2022. Прогнозы на хоккей. Финляндии грозит третье подряд поражение?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры