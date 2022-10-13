«Монреаль»
Позапрошлогодний финалист Кубка Стэнли в последнем сезоне оказался главным лузером Восточной конференции. Последнее место он занял с жалкими 55 очками и 319 пропущенными голами.
В новую регулярку «Монреаль» заезжает с новым коучем Мартеном Сан-Луи, подхватившим команду в конце прошлого чемпа, а в межсезонье «Канадиенс» получили в свой состав несколько неплохих усилений.
Из «Вегаса» в Канаду переехал форвард Евгений Дадонов, который будет тащить команду вместе с экс-нападающим «Калгари» Шоном Монаханом и защитником Майклом Мэтсоном, ушедшим из «Питтсбурга».
Активно «Монреаль» провел предсезонную подготовку, в которой успел откатать восемь матчей, правда, результаты «Канадиенс» пугают — все восемь игр закончились поражениями.
«Торонто»
В минувшей кампании ребята из Онтарио оказались третьими на Востоке, став вторыми по результативности в НХЛ. В плей-офф «Мэйпл Лифс» оказались жертвой давно накрывшего проклятия и попрощались с Кубком Стэнли на самой ранней стадии.
В прошлом сезоне канадский клуб на своих огроменных плечах тащили форварды Остон Мэттьюс и Митч Марнер, которые никуда не съехали в межсезонье. Зато команду покинули вратари Джек Кэмпбелл и Петр Мразек.
К счастью, ростер «Торонто» получил и пополнения. В частности, из «Оттавы» пришел нападающий Адам Годетт, а вратарскую линию усилил россиянин Илья Самсонов.
В предсезонке НХЛ команда Шелдона Кифа поучаствовала в семи контрольных матчах, в которых оформила пять побед. В каждой выигранной встрече «Торонто» уничтожал соперников с гандикапом в 3+ шайбы.
Коэффициенты
На «Монреаль» в этом матче букмекеры выкатывают коэффициент 3.80, на ничью — 4.50, а на победу «Торонто» — 1.68.
Прогноз
Учитывая провальную предсезонку, можно сказать, что в данный момент минимально обновленный «Монреаль» не в силах дотянуться до соперников уровня «Торонто», готового стать абьюзером для андердога из Квебека.
«Мэйпл Лифс» имеют большие шансы динамично ворваться в сезон, соперник позволяет.
Ставка
«Торонто» на несколько уровней превосходит «Канадиенс», это отразится на льду на все сто процентов. Наши прогноз и ставка — «Торонто» победит с форой -2 за 2.26.