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    «Монреаль» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч НХЛ 13 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Торонто»
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    «Торонто» на предсезонке
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Белл Центре» 13 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Октября 2022 года

    «Монреаль»

    Позапрошлогодний финалист Кубка Стэнли в последнем сезоне оказался главным лузером Восточной конференции. Последнее место он занял с жалкими 55 очками и 319 пропущенными голами.

    В новую регулярку «Монреаль» заезжает с новым коучем Мартеном Сан-Луи, подхватившим команду в конце прошлого чемпа, а в межсезонье «Канадиенс» получили в свой состав несколько неплохих усилений.

    Из «Вегаса» в Канаду переехал форвард Евгений Дадонов, который будет тащить команду вместе с экс-нападающим «Калгари» Шоном Монаханом и защитником Майклом Мэтсоном, ушедшим из «Питтсбурга».

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    Активно «Монреаль» провел предсезонную подготовку, в которой успел откатать восемь матчей, правда, результаты «Канадиенс» пугают — все восемь игр закончились поражениями.

    «Торонто»

    В минувшей кампании ребята из Онтарио оказались третьими на Востоке, став вторыми по результативности в НХЛ. В плей-офф «Мэйпл Лифс» оказались жертвой давно накрывшего проклятия и попрощались с Кубком Стэнли на самой ранней стадии.

    В прошлом сезоне канадский клуб на своих огроменных плечах тащили форварды Остон Мэттьюс и Митч Марнер, которые никуда не съехали в межсезонье. Зато команду покинули вратари Джек Кэмпбелл и Петр Мразек.

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    • К счастью, ростер «Торонто» получил и пополнения. В частности, из «Оттавы» пришел нападающий Адам Годетт, а вратарскую линию усилил россиянин Илья Самсонов.

    В предсезонке НХЛ команда Шелдона Кифа поучаствовала в семи контрольных матчах, в которых оформила пять побед. В каждой выигранной встрече «Торонто» уничтожал соперников с гандикапом в 3+ шайбы.

    Коэффициенты

    На «Монреаль» в этом матче букмекеры выкатывают коэффициент 3.80, на ничью — 4.50, а на победу «Торонто» — 1.68.

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    Прогноз

    Учитывая провальную предсезонку, можно сказать, что в данный момент минимально обновленный «Монреаль» не в силах дотянуться до соперников уровня «Торонто», готового стать абьюзером для андердога из Квебека.

    «Мэйпл Лифс» имеют большие шансы динамично ворваться в сезон, соперник позволяет. Осенью команда Кифа дважды взяла над «Монреалем» верх с форой в 3+ шайбы. Теперь нужно повторить все то же, но в официальной встрече.

    Ставка

    «Торонто» на несколько уровней превосходит «Канадиенс», это отразится на льду на все сто процентов. Наши прогноз и ставка — «Торонто» победит с форой -2 за 2.26.

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    «Монреаль» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на хоккей. На одном льду с «Торонто» нынешний «Монреаль» долго не продержится?
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