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    В Хабаровске «Локомотив» снова вернется к гостевым победам

    «Амур» — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 2.05) на хоккейный матч КХЛ 8 октября 2022 года

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    В матче Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Платинум Арене» 8 октября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Амур» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Амур»

    «Амур» после 14 игр заехал на восьмую строчку в Восточной конференции с 12 очками, подвинув оттуда «Авангарда», на счету которого 11 баллов. Отставание от седьмого «Адмирала» составляет в данный момент 2 поинта.

    Во второй половине сентября «Амур» накрыла первая серьезная волна поражений, дошедшая до четырех матчей. Прервать серию тогда помогла заруба с андердогом с Запада. В «Большом» 25-го числа хабаровчане вырвали победу у «Сочи» (2:1 ОТ).

    К сожалению, после сочинцев проблемы команды Вадима Епанчинцева сами собой не решились. Дальше последовал очередной период турнирных потерь. На этот раз он дотянул до трех раундов.

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    Поочередно «Амур» проиграл «Витязю» (1:3), «Динамо» Москва (0:5) и «Ак Барсу» (2:3 ОТ). После выезда в Казань «тигры» 5 дней готовились к визиту «Сочи» на «Платинум Арену». Став экспертами в вопросе выноса сочинцев, парни Епанчинцева не без проблем взяли еще одну победу (4:3).

    «Локомотив»

    Ярославцы откатали 15 игр, по итогам которых закрепились на четвертом месте в Западной таблице с 19 очками. Столько же баллов у третьего «Торпедо» и у пятого «Витязя».

    В конце прошлого месяца «Локомотив» проиграл в двух домашних матчах из четырех в цикле встреч в Ярославле. Одно из поражений случилось в результате слитой серии буллитов «Барысу» (0:1 Б). Казахстанцам это позволило отпраздновать первую в сезоне победу в гостях.

    Позже команда Игоря Никитина не справилась с «Торпедо», в ворота которого забила первой (1:3). Получше ярославцы откатали матч 30-го сентября, закамбэчив игру с «Северсталью» (5:3).

    После серии игр на «Арене-2000» «Локомотив» отправился в разъезды. Сперва он заглянул в Новосибирск, где на тоненького обыграл «Сибирь» (2:1), а в матче во Владивостоке 6-го октября случилось поражение от «Адмирала». И снова причиной стали буллитные промахи (2:3 Б).

    Коэффициенты

    На победу «Амура» букмекеры дают коэффициент 4.00, на ничью — 3.74, а на «Локомотив» — 2.05.

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    Прогноз

    Во Владивостоке «Локо» поймал первое с 9-го сентября поражение на чужом льду, однако о микроосечке в гостях можно быстро забыть.

    «Амур», несмотря на победу над «Сочи», по-прежнему числится в списке андердогов, поэтому ярославцы имеют все права претендовать на 2 балла.

    Ставка

    В субботней игре висящий в воздухе статус фаворита команды Никитина поможет им обогатиться материально. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит за 2.05.

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    «Амур» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на хоккей. В Хабаровске «Локомотив» снова вернется к гостевым победам
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