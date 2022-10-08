В матче Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Платинум Арене» 8 октября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Амур» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

«Амур» после 14 игр заехал на восьмую строчку в Восточной конференции с 12 очками, подвинув оттуда «Авангарда», на счету которого 11 баллов. Отставание от седьмого «Адмирала» составляет в данный момент 2 поинта.

Во второй половине сентября «Амур» накрыла первая серьезная волна поражений, дошедшая до четырех матчей. Прервать серию тогда помогла заруба с андердогом с Запада. В «Большом» 25-го числа хабаровчане вырвали победу у «Сочи» (2:1 ОТ).

К сожалению, после сочинцев проблемы команды Вадима Епанчинцева сами собой не решились. Дальше последовал очередной период турнирных потерь. На этот раз он дотянул до трех раундов.

Все прогнозы на КХЛ

Поочередно «Амур» проиграл «Витязю» (1:3), «Динамо» Москва (0:5) и «Ак Барсу» (2:3 ОТ). После выезда в Казань «тигры» 5 дней готовились к визиту «Сочи» на «Платинум Арену». Став экспертами в вопросе выноса сочинцев, парни Епанчинцева не без проблем взяли еще одну победу (4:3).

«Локомотив»

Ярославцы откатали 15 игр, по итогам которых закрепились на четвертом месте в Западной таблице с 19 очками. Столько же баллов у третьего «Торпедо» и у пятого «Витязя».

В конце прошлого месяца «Локомотив» проиграл в двух домашних матчах из четырех в цикле встреч в Ярославле. Одно из поражений случилось в результате слитой серии буллитов «Барысу» (0:1 Б). Казахстанцам это позволило отпраздновать первую в сезоне победу в гостях.

Позже команда Игоря Никитина не справилась с «Торпедо», в ворота которого забила первой (1:3). Получше ярославцы откатали матч 30-го сентября, закамбэчив игру с «Северсталью» (5:3).

После серии игр на «Арене-2000» «Локомотив» отправился в разъезды. Сперва он заглянул в Новосибирск, где на тоненького обыграл «Сибирь» (2:1), а в матче во Владивостоке 6-го октября случилось поражение от «Адмирала». И снова причиной стали буллитные промахи (2:3 Б).

Коэффициенты

На победу «Амура» букмекеры дают коэффициент 4.00, на ничью — 3.74, а на «Локомотив» — 2.05.

Прогноз

Во Владивостоке «Локо» поймал первое с 9-го сентября поражение на чужом льду , однако о микроосечке в гостях можно быстро забыть.

«Амур», несмотря на победу над «Сочи», по-прежнему числится в списке андердогов, поэтому ярославцы имеют все права претендовать на 2 балла.

Ставка

В субботней игре висящий в воздухе статус фаворита команды Никитина поможет им обогатиться материально. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит за 2.05.