«Амур»
«Амур» после 14 игр заехал на восьмую строчку в Восточной конференции с 12 очками, подвинув оттуда «Авангарда», на счету которого 11 баллов. Отставание от седьмого «Адмирала» составляет в данный момент 2 поинта.
Во второй половине сентября «Амур» накрыла первая серьезная волна поражений, дошедшая до четырех матчей. Прервать серию тогда помогла заруба с андердогом с Запада. В «Большом» 25-го числа хабаровчане вырвали победу у «Сочи» (2:1 ОТ).
К сожалению, после сочинцев проблемы команды Вадима Епанчинцева сами собой не решились. Дальше последовал очередной период турнирных потерь. На этот раз он дотянул до трех раундов.
Поочередно «Амур» проиграл «Витязю» (1:3), «Динамо» Москва (0:5) и «Ак Барсу» (2:3 ОТ). После выезда в Казань «тигры» 5 дней готовились к визиту «Сочи» на «Платинум Арену». Став экспертами в вопросе выноса сочинцев, парни Епанчинцева не без проблем взяли еще одну победу (4:3).
«Локомотив»
Ярославцы откатали 15 игр, по итогам которых закрепились на четвертом месте в Западной таблице с 19 очками. Столько же баллов у третьего «Торпедо» и у пятого «Витязя».
В конце прошлого месяца «Локомотив» проиграл в двух домашних матчах из четырех в цикле встреч в Ярославле. Одно из поражений случилось в результате слитой серии буллитов «Барысу» (0:1 Б). Казахстанцам это позволило отпраздновать первую в сезоне победу в гостях.
Позже команда Игоря Никитина не справилась с «Торпедо», в ворота которого забила первой (1:3). Получше ярославцы откатали матч 30-го сентября, закамбэчив игру с «Северсталью» (5:3).
После серии игр на «Арене-2000» «Локомотив» отправился в разъезды. Сперва он заглянул в Новосибирск, где на тоненького обыграл «Сибирь» (2:1), а в матче во Владивостоке 6-го октября случилось поражение от «Адмирала». И снова причиной стали буллитные промахи (2:3 Б).
Коэффициенты
На победу «Амура» букмекеры дают коэффициент 4.00, на ничью — 3.74, а на «Локомотив» — 2.05.
Прогноз
«Амур», несмотря на победу над «Сочи», по-прежнему числится в списке андердогов, поэтому ярославцы имеют все права претендовать на 2 балла.
Ставка
В субботней игре висящий в воздухе статус фаворита команды Никитина поможет им обогатиться материально. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит за 2.05.