В матче Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Татнефть Арене» 4 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Проведя 12 матчей в новой кампании, казанский суперклуб поднял 17 очков, которые удерживают его на третьем месте в таблице Востока с довольно скромной разницей голов — 29:22.

В памяти хоккеистов «Ак Барса» по-прежнему назойливо всплывает относительно недавнее поражение на «Татнефть-Арене». В игре 21 сентября казанцы всухую слились «Спартаку» (0:2).

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Для команды Олега Знарка это был второй домашний луз в новом сезоне. Правда, уже в следующей встрече «Ак Барс» вписал в статистику очередную победу на своем льду — случилось это в разборках с «Трактором» (3:2).

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Следующий матч «Ак Барс» скатал в Уфе, где размазал «Салават» (3:0). После дерби дрим-тим Знарка вынес «Автомобилист» в Екатеринбурге, а в последнем матче вернувшийся домой казанский гранд не без больших усилий справился с «Амуром» (3:2 ОТ).

«Автомобилист»

Екатеринбуржцы откатали 13 раундов, в которых завоевали 19 баллов. Благодаря таким цифрам они вновь оказались на первой строчке в конференции, имея в активе 47 заброшенных шайб и 36 пропущенных.

В новом сезоне «Автомобилист» долго оставался единственным клубом, который не проигрывал дома. Все, что команда теряла, происходило на чужом льду.

Последнее гостевое поражение шарахнуло по парням Николая Заварухина 20-го сентября. В Нур-Султане «Авто» всухую уступило «Барысу» (0:2). Для екатеринбуржцев это второе в текущей кампании поражение без заброшенных шайб.

После Казахстана «Автомобилист» оформил три победы. Нагнули уральцы «Сибирь» (5:3), «Куньлунь» (6:1) и «Ак Барс». А в следующей домашней встрече случилось самое страшное — первое поражение, да еще и крупное. Постарался «Салават Юлаев» (0:4).

Коэффициенты

Зарядить на победу «Ак Барса» в этой встрече букмекеры предлагают за 1.92, на ничью — за 4.10, а на «Автомобилист» — за 3.32.

Прогноз

После выноса «Ак Барса» «Авто» было размазано «Салаватом», из которого прервалась внушительная домашняя серия без поражений.

Казанцы же успели намучиться с «Амуром», вырвав победу в овертайме. Несмотря на разные результаты последних игр будущих соперников, нет ощущения, что команду Заварухина сейчас накроет спад, наоборот, кажется, она со злости грохнет «Ак Барс» .

Потери Да Косты и Широкова для «Авто» серьезные, но и без них первый клуб Востока должен справляться с труднейшим квестом на «Татнефть Арене».

Ставка

Родные стены не гарант успеха для нынешней бригады Знарка, «Авто» докажет, что недавнее поражение — единоразовая осечка. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит с форой 0 за 2.52.