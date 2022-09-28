В матче Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Адмирал». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 28 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Петербуржцы провели 11 матчей и отняли у конкурентов 21 очко, что делает их стопроцентными лидерами Западной конференции с крутой разницей забитых и пропущенных — 36:16.

После горячих разборок в первом матче сезона с «Салаватом Юлаевым», в котором очки были добыты питерцами в овертайме (3:2), СКА выдал еще восемь беспроигрышных заходов.

В победной серии команда Романа Ротенберга семь раз нагнула соперников в основное время, а четыре встречи закрыла крупными результатами с форой в 3 шайбы.

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Конвейер по кристально чистому набору очков был приостановлен 24-го сентября, когда СКА проиграл «Динамо» Москва по буллитам (1:2: Б). Зато через пару дней питерцы снова оформили победу с запасом — разгромили «армейцы» «Торпедо» (3:0).

«Адмирал»

Представитель Владивостока в 11 играх поднял 11 очков, да и баланс голов у него ровный — 18:18. В турнирной таблице Восточной конференции клуб закрепился на седьмом месте.

С 11-го по 17-е сентября «Адмирал» пережил счастливейший период в регулярке, во время которого он выбил для себя три подряд победы на «Фетисов Арене».

В родных стенах команда Леонида Тамбиева успела разобрать «Куньлунь» (3:1) и дважды нагнуть «Салават» (2:0. 2:1 ОТ). Увы, но за красивой историей последовала суровая реальность, в которой «моряки» трижды проиграли.

В более привычной для себя серии «Адмирал» уступил «Металлургу» Мг (0:2, 1:3) и «Локомотиву» (1:2). Усугублять проблемы владивостокцы отказались, и уже в следующей встрече смогли вырубить «Северсталь» в разборках по буллитам (2:1 Б).

Коэффициенты

На победу СКА букмекеры дают коэффициент 1.37, на ничью — 5.45, а на «Адмирал» — 6.55.

Прогноз

К матчу с владивостокцами СКА едет в статусе железного фаворита. Однако «Адмирал», который точно откатает закрытую встречу, больше не тот слабак, пропускающий от «армейцев» тоннами. Поэтому сверхмного заброшенных шайб в этой игре не будет .

Ставка

«Адмиралу» не светят очки в «Ледовом», однако и мегалузером он не станет. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 1.96.