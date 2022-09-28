ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет СаутгейтВыжженное поле. Кто придет на смену Саутгейту? Джуд БеллингемТрансферный дайджест. 20-26 сентября Англия — ИталияКругосветка. Чем удивил первый международный перерыв сезона?
  • 11:43
    • Месси может пропустить товарищеский матч с Ямайкой
  • 11:08
    • Сборная России может провести еще один матч с Киргизией
  • 10:43
    • Бензема готов сыграть в ближайшем матче «Реала»
  • 10:11
    • «Барселона» и «Ливерпуль» могут обменяться игроками
  • 09:05
    • В тренерский штаб «Локомотива» может войти специалист из ЮАР
  • 01:48
    • Российские хоккеисты смогут попасть в Чехию на матчи НХЛ по ранее выданным визам
  • 23:52
    • Румыния разгромила Боснию и Герцеговину, но вылетела в Лигу С
    Все новости спорта

    Кто в Ярославле вернется на победную тропу?

    «Локомотив» — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч КХЛ 28 сентября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Торпедо
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Шавин
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Арене-2000» 28 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 28 Сентября 2022 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
    •

    «Локомотив»

    Ярославцы после 12 матчей засели на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции с 14 очками в резерве и плюсовым балансом голов — 25:21.

    С 9-го по 14-е сентября «Локомотив» накрыла 3-матчевая серия неудач, после которой хоккеисты решили, что с них хватит таких результатов. Пересмотрев подход к делу, команда начала штамповать победы.

    Коэффициенты матча Локомотив — Торпедо

    1X2Новым игрокам
  • 1.604.405.00Фрибет$40
    •

    В четырех следующих матчах бригада Игоря Никитина выбила другую серию, состоявшую из одних побед. Началась она с выноса «Витязя» в нервной игре, точка в которой была поставлена в разборках по буллитам (1:0 Б).

    Все прогнозы на КХЛ

    Позже «Локомотив» успел хлопнуть «Динамо» Москва, еще раз нагнуть «Витязь» (2:1) и дожать «Адмирал» (2:1). К сожалению, в домашнем заходе с «Барысом» зацепиться за пятую подряд победу ярославцам не удалось (0:1 Б).

    «Торпедо»

    Нижегородцам в десяти играх посчастливилось поднять 14 баллов и оформить шикарную разницу забитых и пропущенных — 33:23. В таблице Западной конференции команда занимает четвертое место.

    Как и у «Локо», у «Торпедо» была собственная 4-матчевая серия побед, которую нижегородцы начали формировать после неудачного выезда в Казань на разборки с «Ак Барсом» (1:2).

  • Новый лидер на Востоке, скандал в Нижнем Новгороде, исторический момент «Сибири». Вспоминаем значимые события минувшей недели в КХЛ
  • КХЛ: топ-событий прошлых семи дней
  • Вчера

    • Свой вин-стрик команда Игоря Ларионова открыла выездной игрой со «Спартаком» (2:1 ОТ), после чего торпедовцы трижды осчастливили домашнюю публику.

    В «Нагорном» «Торпедо» хлопнуло «Витязь» (2:1 Б), «Трактор» (4:3) и «Авангард» (4:2). К сожалению, в следующей драке с мегатопом серия нижегородцев подошла к концу. Не повезло парням Ларионова пересечься со СКА (0:3).

    Коэффициенты

    Взять победу «Локомотива» букмекеры позволяют за 1.71, зарядить на ничью — за 4.60, а на победу «Торпедо» — за 3.80.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Оба клуба в предыдущих матчах попрощались со своими беспроигрышными сериями, из-за чего в личном выяснении они планируют добрать упущенное.

    В равных условиях торпедовцы могут претендовать на очки в Ярославле — команда Ларионова пребывает в хорошей форме, и встреча со СКА вовсе не показатель спада.

    Ставка

    Нижегородцы в гостях не будут пассивно наблюдать за действиями «Локо» и кинутся решать свои дела. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» не проиграет за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Этчеверри — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дрейпер — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Ван Рейтховен — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Южная Корея — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Эквадор — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 14:55
    •  2.44
  • Прогноз на матч Вольф — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Даугавпилс — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Иран — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Украина U21 — Словакия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Канада — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Жальгирис — Судува
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Локомотив» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 28.09.2022. Прогнозы на хоккей. Кто в Ярославле вернется на победную тропу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры