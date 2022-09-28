В матче Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Арене-2000» 28 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Ярославцы после 12 матчей засели на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции с 14 очками в резерве и плюсовым балансом голов — 25:21.

С 9-го по 14-е сентября «Локомотив» накрыла 3-матчевая серия неудач, после которой хоккеисты решили, что с них хватит таких результатов. Пересмотрев подход к делу, команда начала штамповать победы.

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В четырех следующих матчах бригада Игоря Никитина выбила другую серию, состоявшую из одних побед. Началась она с выноса «Витязя» в нервной игре, точка в которой была поставлена в разборках по буллитам (1:0 Б).

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Позже «Локомотив» успел хлопнуть «Динамо» Москва, еще раз нагнуть «Витязь» (2:1) и дожать «Адмирал» (2:1). К сожалению, в домашнем заходе с «Барысом» зацепиться за пятую подряд победу ярославцам не удалось (0:1 Б).

«Торпедо»

Нижегородцам в десяти играх посчастливилось поднять 14 баллов и оформить шикарную разницу забитых и пропущенных — 33:23. В таблице Западной конференции команда занимает четвертое место.

Как и у «Локо», у «Торпедо» была собственная 4-матчевая серия побед, которую нижегородцы начали формировать после неудачного выезда в Казань на разборки с «Ак Барсом» (1:2).

Свой вин-стрик команда Игоря Ларионова открыла выездной игрой со «Спартаком» (2:1 ОТ), после чего торпедовцы трижды осчастливили домашнюю публику.

В «Нагорном» «Торпедо» хлопнуло «Витязь» (2:1 Б), «Трактор» (4:3) и «Авангард» (4:2). К сожалению, в следующей драке с мегатопом серия нижегородцев подошла к концу. Не повезло парням Ларионова пересечься со СКА (0:3).

Коэффициенты

Взять победу «Локомотива» букмекеры позволяют за 1.71, зарядить на ничью — за 4.60, а на победу «Торпедо» — за 3.80.

Прогноз

Оба клуба в предыдущих матчах попрощались со своими беспроигрышными сериями, из-за чего в личном выяснении они планируют добрать упущенное.

В равных условиях торпедовцы могут претендовать на очки в Ярославле — команда Ларионова пребывает в хорошей форме, и встреча со СКА вовсе не показатель спада.

Ставка

Нижегородцы в гостях не будут пассивно наблюдать за действиями «Локо» и кинутся решать свои дела. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» не проиграет за 2.10.