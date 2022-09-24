В матче Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Барыс». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 24 сентября. Начало встречи — в 17:30 мск. «Северсталь» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Череповецкие крепыши откатали девять игр, в которых им суммарно достались 9 очков. В данный момент таких показателей достаточно для девятой строчки на Западе. Разница голов «стали» в данный момент плюсовая — 25:24.

В начале сезона «Северсталь» выдавала неплохие результаты — три победы в четырех встречах. Но стоило команде нарваться на крупное поражение от СКА (1:4), у нее случился микроспад.

После разгрома от питерцев парни Андрея Разина взяли всего три балла в четырех матчах. Победой «стали» закончилась игра с «Динамо» Минск 14-го сентября (5:2).

Все прогнозы на КХЛ

Далее «Северсталь» еще раз уступила СКА (1:2 Б) и нарвалась на ответку от «Динамо» Минск (1:3). Последний матч череповчане провели против «Динамо» Москва, которому также отдали все (1:3).

«Барыс»

Нур-Султанский клуб в девяти матчах урвал 9 очков и успел оформить минусовую разницу голов (21:27). В турнирной таблице Восточной конференции он поднялся на шестую строчку.

«Барыс» вошел в сезон с четырьмя подряд поражениями, причем три из них были зафиксированы в основное время, а в каждой встрече команда вынимала из своей рамки минимум трешку.

Первая победа прилетела к коллективу Андрея Скабелки в битве с «Трактором» (3:1), после которой казахстанцы успели вырубить «Авангард» (5:3). Зато во втором стыке с омичами случился очередной негативный срыв (2:5).

Пару последних матчей «Барыс» провел с серьезными ребятами с Востока, которых щелкнул всухую. Дома парни Скабелки казнили «Сибирь» (2:0) и «Автомобилист» (2:0).

Коэффициенты

На победу «Северстали» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.92, на ничью — 4.30, а на победу «Барыса» — 3.20.

Прогноз

Недавние поражения неприятно ударили по «стали» не только турнирно, но и с точки зрения результативности.

Однако на свои проблемы команда Разина может забить во время 60 минут разборок с «Барысом», который, несмотря на недавние победы, по-прежнему далек от своего прайма .

Ставка

Для хозяев «Ледового» грядущая игра становится выгодным шансом улучшить дела в конференции, верим, что банда Разина им своевременно воспользуется. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит за 1.92.