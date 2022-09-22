В матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Сибирь Арене» 22 сентября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

В девяти раундах новосибирцы заработали 11 очков и закрепились на четвертом месте в Восточной конференции с разницей забитых и пропущенных — 18:16.

Сезон «Сибирь» открыла тремя матчами на выезде, в которых взяла 4 балла, а домашнюю кампанию команда начала с разгрома «Куньлуня» (4:0), у которого вырвала победу ранее в Мытищах (2:1 Б).

После успешных стыков с «Ред Стар» банда Андрея Мартемьянова потерпела три поражения в пяти заходах. Первый проигрыш и один балл сибиряки взяли во встрече с «Трактором» (2:3 Б).

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По буллитам «Сибирь» нагнула «Авангард» (3:2 Б), а пару следующих матчей команда отдала в основное время. Случилось это в драке с «Авто» (2:5) и «Барысом» (0:2). Напомнить о победах хоккеисты Мартемьянова сумели во встрече с андердогами из Нижнекамска (3:2).

«Автомобилиста»

На счету парней из Екатеринбурга 12 очков, добытых в девяти встречах. В турнирной таблице Восточной конференции это чистое первое место с внушительным балансом голов — 31:26.

«Автомобилист» в текущем сезоне — домашняя команда. На «Уральце» она идет со стопроцентной статистикой, в то время как в гостях пока все плохо — три матча, три поражения.

Первые выездные провалы состоялись в период с 6 по 8 сентября. В эти черные дни команда Николая Заварухина уступила «Трактору» (3:4 ОТ) и «Торпедо» (3:7).

На четыре следующих игры «Авто» вернулось домой, где оформило очередной вин-стрик. На своем льду были вырублены «Авангард» (4:2), «Спартак» (4:1), «Сибирь» (5:2), «Нефтехимик» (4:3). В последней игре (в гостях) екатеринбуржцы влетели «Барысу» (0:2).

Коэффициенты

Поставить на победу «Сибири» в этом матче букмекеры предлагают за 2.59, на «Автомобилист» они выкатывают котировку 2.34, а на ничью — 3.90.

Прогноз

Все потенциальные очки «Автомобилист» прожигал в гостях. Ни в одной встрече на выезде команда не победила.

Возможно, с «Сибирью» будет другая ситуация — бригада Мартемьянова уже становилась жертвой разгрома от уральцев и пропускала минимум 2 шайбы в пяти предыдущих встречах. Чем это не шанс для лидеров Востока?

Ставка

Кажется, банда Заварухина готова к первой победе на территории противника, но для этого придется вмазать сибирякам несколько точных бросков. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2.5 за 2.28.