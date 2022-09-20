В матче Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене Мытищи» 20 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Куньлунь» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

Собранная в Китае команда в семи матчах смогла заработать пять очков. В турнирной таблице Западной конференции она застряла на десятом месте с минусовой разницей голов — 9:15.

В новый сезон «Куньлунь» вошел спокойно — на старте разобрался с «Адмиралом» (3:1), после игры с которым клуб из Пекина начало тянуть на дно.

Пять следующих матчей «Ред Стар» были проиграны, причем только в одном хоккеистам Грега Айэленда досталось очко в результате ничьей в основное время.

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Серия поражений состояла из игр с «Амуром» (0:2), «Сибирью» (1:2 Б, 0:4), «Адмиралом» (1:3) и «Амуром» (1:2). Обнулить красную статистику «Куньлунь» сумел в последней встрече, в которой победил еще одного неудачника Запада — «Сочи» (3:1).

ЦСКА

Московская команда после семи матчей приземлилась на третье место в Западной конференции с десятью очками и плюсовым балансом забитых и пропущенных — 25:21.

Свои самые сильные качества ЦСКА пришлось демонстрировать в двух стартовых играх, в которых соперники вынудили его выгрызать победы, уступая в счете.

Волевые 2 очка команда Сергея Федорова взяла в драке с «Металлургом» Мг (6:2) и «Нефтехимиком» (5:4 ОТ), после чего «армейцы» получили пару массивных оплеух от «Ак Барса» (1:5) и «Северстали» (1:4).

Временно закрыть вопрос касательно поражений ЦСКА решился 11-го сентября благодаря победе над «Локомотивом» (3:2). Еще по 2 очка москвичи на правах фаворитов отняли у «Витязя» (4:2) и «Сочи» (5:2).

Коэффициенты

Зарядить на «Куньлунь» в этой встрече любители сенсаций могут за 6.70. Ничья оценивается букмекерами в 5.20, а победа ЦСКА — в 1.38.

Прогноз

В воскресенье «армейцы» взлетели на третье место на Западе, но плотность в таблице вынуждает все команды стабильно набирать баллы, чтобы оставаться в топе.

На дистанции москвичи имеют преимущество над другими , особенно в играх с аутсайдерами вроде «Куньлуня», которых банда Федорова должна крушить так, как она это сделала с «Сочи».

Ставка

Очередной заход с клубом-лузером столичный гранд обязан заканчивать победой с запасом. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит с форой -2 за 2.06.