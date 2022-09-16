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    От второго матча в Нур-Султане ждем минимум голов?

    «Барыс» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч КХЛ 16 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Авангард»
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    Матч между «Барысом» и «Авангардом»
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Барыс Арене» 16 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Сентября 2022 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Авангард Авангард
  • Омск
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    «Барыс»

    Нур-Султанские представители Лиги провели шесть матчей, в которых перехватили 5 очков, зарядили 15 голов и пропустили 22 шайбы. В таблице Востока команда занимает восьмое место.

    Без лишней раскачки «Барыс» вошел в сезон со стопроцентной выкладкой. Играть на пределе возможностей казахстанскую бригаду заставило минское «Динамо», которому та проиграла в серии буллитов (3:4 Б).

    Коэффициенты матча Барыс — Авангард

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    Вероятно, встреча в Белоруссии отняла у парней Андрея Скабелки вагон энергоресурсов, поскольку в трех дальнейших матчах команда выглядела очень слабо — 4 поражения и 14 пропущенных голов.

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    В серии лузов «Барыс» отдал очки СКА (1:3), «Витязю» (0:5) и «Сочи» (3:6). Но в паре последних матчей команда начала приходить в сознание и брать очки. В играх 13-го и 15-го сентября были победы над «Трактором» (3:1) и «Авангардом» (5:3).

    «Авангард»

    Омская бригада смогла урвать всего одно очко за шесть матчей. Более того, с негативным балансом голов — 13:25 горе-команда застряла на десятом месте на Востоке.

    В статистике «Авангарда» каждый матч подчеркнут красным. Шесть поражений, пять из которых случились в основное время — мегапроблемный результат для клуба, который привыкли считать топом.

    Вошла в сезон команда Дмитрия Рябыкина 3-го сентября. В тот день омичи приехали в Балашиху, где имели шансы нагнуть «Витязь», но были наказаны за ошибки и лишены потенциальных очков (2:3).

    Более крупными лузами закончились встречи с «Динамо» Минск (3:6), СКА (1:4) и «Авто» (2:4). Позже «Авангард» дотянул до серии буллитов с «Сибирью» (2:3 Б), благодаря чему урвал единственное очко. А первый раунд в двухматчевом заходе в Нур-Султане остался за «Барысом» (3:5).

    Коэффициенты

    Победа «Барыса» в этом матче оценивается в 3.07, на ничью букмекеры выгружают кэф 4.14, а на победу «Авангарда» — 2.01.

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    Прогноз

    В прошлом очном матче команды из нижней части Востока устроили результативную драку, влегкую пробив тотал больше.

    Но кажется, в ответке подобной движухи не будет — омичи слишком слабы, чтобы спустя сутки залететь в такой же жесткий замес, «Барыс» также не захочет возиться с одной из худших в данный момент команд до финальной сирены.

    Ставка

    Определить победителя в матче хиляков Востока трудно, однако, зная, какие беды у обеих сторон в атаке, можно сказать, что предыдущая результативная игра была исключением, а не правилом. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 1.90.

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    «Барыс» — «Авангард»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на хоккей. От второго матча в Нур-Султане ждем минимум голов?
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