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    «Авто» заберет очки в спокойной в плане голов встрече?

    «Автомобилист» — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч КХЛ 16 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Сибирь»
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    «Авто» в игре с «Трактором»
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на арене «Уралец» 16 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Сентября 2022 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
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    «Автомобилист»

    За шесть матчей в новой кампании екатеринбуржцы получили 9 очков. Забив больше остальных на Востоке — 22 шайбы, команда высадилась на первой позиции в конференции.

    Сверхпродуктивно «Автомобилист» залетел в чемпионат уже на старте — уральцы успели щелкнуть две крепкие команды, зарядив 8 голов. Победили они «Локомотив» (4:2) и «Северсталь» (4:3).

    Коэффициенты матча Автомобилист — Сибирь

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  • 1.853.953.90Фрибет$40
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    Готова была бригада Николая Заварухина выбить и «три в ряд», но в Челябинске в неподходящий момент проснулся «Трактор» после своего вялого начала и лишил «Авто» победы в овертайме (3:4 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Самый слабый по качеству обороны матч «Автомобилист» провел в Нижнем, где был раздавлен «Торпедо» (3:7). Зато на своем льду екатеринбуржцы снова пошли вразнос. Благодаря этому команда прихлопнула «Авангард» (4:2) и «Спартак» (4:1).

    «Сибирь»

    Новосибирцы, как и «Автомобилист», провели шесть матчей и взяли 9 очков. Но с более скромным запасом голов — 13:7 команда закрепилась на втором месте в Восточной конференции.

    В новый сезон «Сибири» повезло войти матчем против одного из железных андердогов Лиги. Речь идет о «Сочи», в игре с которым сибиряки оформили победу без пропущенных шайб (2:0).

    Как только команда Андрея Мартемьянова получила более сложное задание, начались проблемы. На «Мегаспорт Арене» новосибирцы потерпели поражение от «Спартака» (0:1).

    Прибавить в уверенности «Сибири» помогли две стыковые встречи с «Куньлунем» (2:1 Б, 4:0), после которых команда достойно зарубилась с «Трактором», но проиграла (2:3 Б) и взяла верх над бессознательным «Авангардом» (3:2 Б).

    Коэффициенты

    Зарядить на «Автомобилист» в матче лидеров Востока букмекеры предлагают за 1.82, ничья оценивается в 4.04, а победа «Сибири» — в 3.70.

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    Прогноз

    В игре первых клубов конференции у екатеринбуржцев есть пару весомых аргументов в их пользу — родная площадка и суперрезультативность. Команда забивает пачками и старается катать открытие матчи. От подобного напора «Сибирь», привыкшая действовать спокойнее, может треснуть.

    Ставка

    Учитывая умение сибиряков защищаться, мегатотала все равно не будет, однако форварды «Авто» добьются своего, зарядив пару-тройку шайб. Наши прогноз и ставка — «Автомобилиста» не проиграет + ТМ 4.5 за 2.26.

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    «Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на хоккей. «Авто» заберет очки в спокойной в плане голов встрече?
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