«Автомобилист»
За шесть матчей в новой кампании екатеринбуржцы получили 9 очков. Забив больше остальных на Востоке — 22 шайбы, команда высадилась на первой позиции в конференции.
Сверхпродуктивно «Автомобилист» залетел в чемпионат уже на старте — уральцы успели щелкнуть две крепкие команды, зарядив 8 голов. Победили они «Локомотив» (4:2) и «Северсталь» (4:3).
Коэффициенты матча Автомобилист — Сибирь
Готова была бригада Николая Заварухина выбить и «три в ряд», но в Челябинске в неподходящий момент проснулся «Трактор» после своего вялого начала и лишил «Авто» победы в овертайме (3:4 ОТ).
Самый слабый по качеству обороны матч «Автомобилист» провел в Нижнем, где был раздавлен «Торпедо» (3:7). Зато на своем льду екатеринбуржцы снова пошли вразнос. Благодаря этому команда прихлопнула «Авангард» (4:2) и «Спартак» (4:1).
«Сибирь»
Новосибирцы, как и «Автомобилист», провели шесть матчей и взяли 9 очков. Но с более скромным запасом голов — 13:7 команда закрепилась на втором месте в Восточной конференции.
В новый сезон «Сибири» повезло войти матчем против одного из железных андердогов Лиги. Речь идет о «Сочи», в игре с которым сибиряки оформили победу без пропущенных шайб (2:0).
Как только команда Андрея Мартемьянова получила более сложное задание, начались проблемы. На «Мегаспорт Арене» новосибирцы потерпели поражение от «Спартака» (0:1).
Прибавить в уверенности «Сибири» помогли две стыковые встречи с «Куньлунем» (2:1 Б, 4:0), после которых команда достойно зарубилась с «Трактором», но проиграла (2:3 Б) и взяла верх над бессознательным «Авангардом» (3:2 Б).
Коэффициенты
Зарядить на «Автомобилист» в матче лидеров Востока букмекеры предлагают за 1.82, ничья оценивается в 4.04, а победа «Сибири» — в 3.70.
Прогноз
В игре первых клубов конференции у екатеринбуржцев есть пару весомых аргументов в их пользу — родная площадка и суперрезультативность. Команда забивает пачками и старается катать открытие матчи. От подобного напора
Ставка
Учитывая умение сибиряков защищаться, мегатотала все равно не будет, однако форварды «Авто» добьются своего, зарядив пару-тройку шайб. Наши прогноз и ставка — «Автомобилиста» не проиграет + ТМ 4.5 за 2.26.