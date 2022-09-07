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    «Витязь» — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 1.86) на хоккейный матч КХЛ 7 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Барыс»
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    «Витязь» в матче с «Салаватом»
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на арене «Балашиха» 7 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Витязь» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Витязь»

    Из двух сыгранных матчей «Витязю» удалось извлечь сто процентов набранных баллов, благодаря которым он попал на второе место в Западной конференции с разницей голов — 6:4.

    К первой игре на новой для себя домашней арене «Витязь» подлетал в статусе андердога — рубиться команде предстояло с «Авангардом», с которым подмосковный клуб в итоге разделался, вырвав волевую победу за 10 секунд до сирены — 3:2.

    Чтобы оставить без очков бывших хозяев «Балашихи», команде Вячеслава Буцаева хватило 22 бросков в створ чужих ворот и солидный процент реализации — 13.64%. Идеально вписался в старт чемпионата и вратарь Дмитрий Шикин, который выдал 37 сейвов (94.87%).

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    Во втором матче у «Витязя» также был не суперлегкий соперник — «Салават Юлаев». Но и с туристами из Уфы хоккеисты Буцаева разобрались, одержав очередную победу с минимальным перевесом (3:2).

    «Барыс»

    Новую регулярную кампанию клуб из Казахстана открыл двумя поражениями, по итогам которых получил 1 балл, забросил 4 и пропустил 7 голов. В Восточной конференции он засел на восьмой позиции.

    Единственное очко прилетело в копилку «Барыса» в матче 3 сентября против «Динамо» Минск, в котором гостям удалось провернуть камбэк, отыгравшись с 0:2. Затем команда не уследила за спасением динамовцев, а когда игра дошла до буллитов — она смазала слишком много заходов и по итогу потерпела поражение (3:4 Б).

    В супершоу в Минске команда Андрея Скабелки пробила в створ ворот соперника 25 раз и сумела извлечь из них 12% точных попаданий. Кипер казахстанцев справился с 28 белорусскими бросками.

    Вторую игру «Барыс» скатал в Питере, где пытался огрызаться на площадке СКА, но превосходящий в классе соперник влегкую решил свои задачи и обеспечил ребятам Скабелки вторую результативную потерю (1:3).

    Коэффициенты

    На арене «Балашиха» букмекеры охотнее верят в «Витязь» — 2.26, в то время как победа «Барыса» оценивается в 2.61, а поставить на ничью можно за 4.10.

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    Прогноз

    В начале чемпионата «Витязь» загасил двух серьезных игроков с Востока, шумно влетев в сезон. Выбить три из трех подмосковному клубу более чем реально — соперник к нему едет с проблемами, поэтому ожидаем, что команда Буцаева осилит еще один топовый матч.

    Ставка

    В «Балашихе» верим в фаворита, который традиционно заберет очки в равной и результативной встрече. Наши прогноз и ставка — «Витязь» не проиграет + ТБ 3.5 за 1.86.

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    «Витязь» — «Барыс»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на хоккей. Вин-стрик «Витязя» будет продолжен?
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