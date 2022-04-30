В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 30 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

После 81 игры в активе парней из Ньюарка лежат 63 очка. С такими слабыми цифрами команда находится на седьмом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона.

В конце чемпионата «Нью-Джерси» снова решил напомнить, почему его принято считать андердогом. В пяти последних матчах «Дэвилз» проиграли. Трижды они покидали площадку с гандикапом в 3 шайбы.

Первое крупное поражение «Джерси» поймал в домашней игре с «Баффало» (2:5), после чего команда Линди Раффа устроила зарубу с «Каролиной», в которой уступила в овертайме (2:3 ОТ).

Все прогнозы на НХЛ

Еще одну встречу в «Пруденшал Центре» «Нью-Джерси» скатал с «Детройтом» и влетел ему в одну калитку (0:3). В выездных матчах «дьяволы» отдали очки «Оттаве» (4:5 ОТ) и «Каролине» (3:6).

«Детройт»

Мичиганская команда в 81 встрече чемпионата смогла поднять 72 очка. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она закрепилась на шестом месте.

В недавнем прошлом «Детройту» удалось совершить небольшой подвиг, который ждал красно-белых во Флориде. На «Амали Арене» «Ред Уингз» перебили в результативной зарубе «Тампу-Бэй» (4:3).

Но после сенсации с «Тампой» команда Джеффа Блашилла вернулась к привычным крупным поражениям. В двух следующих встречах она выхватила полную пачку голов от «Флориды» (2:5) и «Питтсбурга» (2:7).

Еще одну победу «Детройт» затащил в Ньюарке, где без проблем разобрался с «Нью-Джерси» (3:0). В последнем матче, который «Ред Уингз» скатали в Канаде, парней Блашилла ждал очередной облом — в игре «Торонто» (0:3).

Коэффициенты

Победа «Нью-Джерси» оценивается букмекерами в 2.00, ничью можно поймать с кэфом 4.50, а победу «Детройта» — за 3.00.

Прогноз

В отличие от «Джерси», у «крылышек» были локальные успехи в последних матчах, однако только в двух играх из семи предыдущих команда Блашилла забрасывала больше 2 голов. В остальных встречах форварды «Ред Уингз» показывали печальную статистику .

Ставка

Последний матч сезона «Джерси» будет пытаться завершить на позитиве, учитывая, что «дьяволам» предстоит скатать встречу дома. Поэтому возить себя в защите слабым гостям из Мичигана они не позволят. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» меньше 2.5 за 2.15.