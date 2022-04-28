В матче Хоккейных игр Carlson Финляндия сыграет с Чехией. Встреча пройдет на «Остравар Арене» 28 апреля. Начало запланировано на 18:30 мск. Финляндия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Перед визитом в Чехию мощнейшая сборная Финляндии оформила 13 побед подряд во всех соревнованиях. Последний на данный момент этап Евротура — Кубок Первого канала финны выиграли.

После Евротура Финляндию ждало олимпийское золото. На групповом этапе в Токио команда Юкки Ялонена заработала 8 очков в трех встречах и вышла в плей-офф с первого места.

В раунде на вылет первым соперником Финляндии оказалась Швейцария — 5:1. На стадии 1/2 бригала Ялонена переиграла Словакию — 2:0, а в финале — вырвала победу у России — 2:1.

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После золотой Олимпиады 2022 Финляндия успела скатать четыре контрольных матча. По два раза парни Ялонена разделались с Данией (4:3 Б, 1:0) и Норвегией (6:2, 2:1).

Чехия

Последний Евротур чешская сборная провалила. За три игры команда смогла зацепить всего 1 очко и забить 6 голов. С такими показателями она финишировала на последнем месте.

Далее на Олимпиаде Чехия оформила две победы в трех матчах группы, обыграв Швейцарию (2:1 Б) и Россию (6:5 ОТ). Однако начала Игры команда с поражения в дебютной встрече с Данией (1:2).

В плей-офф раунде Чехия снова устроила замес со Швейцарией, в котором на этот раз уступила — 2:4. После Олимпиады у команды сменился тренер. Вместо Филипа Пешана, рулить сборной доверили Кари Ялонену.

С новым коучем чехи скатали шесть товарняков, в которых дважды грохнули Австрию (4:1, 5:1), победили (6:2) и проиграли Германии (0:2), а также уступили (1:3) и хлопнули (4:3 Б) Словакию.

Коэффициенты

Победа Финляндии в дебютной игре оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу Чехии — 2.35.

Прогноз

Беспощадная финская сборная продолжит выносить соперников и на Евротуре. В контрольных играх команда Юкки Ялонена показала, что с ней по-прежнему все в норме . Ну а Чехия, пережившая изменения в тренерском составе, не в состоянии сейчас рубиться с такой Финляндией на равных.

Ставка

Несмотря на то что букмекеры дают примерно одинаковые кэфы, первые очки в этом Евротуре затащат финны. Наши прогноз и ставка — Финляндия победит за 2.30.