«Миннесота»
Коллектив из Сент-Пола имеет в своем распоряжении 109 очков. Эти баллы он затащил в 79 играх чемпионата. В таблице Центрального дивизиона «Минни» расположилась на втором месте.
Последний раз «Миннесота» теряла очки в регулярке 16 апреля. Случилось это в «Энтерпрайз-центре», где «дикари» устроили жаркий замес с «Сент-Луисом», в котором проиграли в овертайме (5:6 ОТ).
Коэффициенты матча Миннесота — Аризона
Зато после матча в Миссури команда Дина Эвансона выбила пять побед в пяти встречах. Новую беспроигрышную серию «Минни» начала с зарубы с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).
Затем в гостях парни из Сент-Пола без нервов справились с «Монреалем» (2:0), а позже дома они грохнули «Ванкувер» (6:3) и «Сиэтл» (6:3). В последней встрече, прошедшей в Теннесси, коллектив Эвансона взял верх над «Нэшвиллом» (5:4 ОТ).
«Аризона»
Хоккейный клуб из Глендейла также поучаствовал в 79 играх регулярки, но заработал в них всего 51 очко. С такими бедными цифрами «койоты» застряли на самом дне на Западе и в Центральном дивизионе.
Практически весь апрель «Аризона» страдает из-за безвыигрышной волны, которая нахлынула на нее 5-го числа. На чужом льду «Йотис» были втоптаны в лед хоккеистами «Сент-Луиса» (1:5).
С разницей в 4+ шайбы ребята Андре Туриньи проиграли «Ванкуверу» (1:5), «Вегасу» (1:6), «Нью-Джерси» (2:6), снова «Ванкуверу» (1:7) и «Калгари» (1:9). Не так позорно «псы» позже слились «Каролине» (3:5).
Зацепить 1 балл «Аризоне» удалось в зарубе с «Чикаго» (3:4 ОТ), после которой команда Туриньи влетела «Вашингтону» (0:2) и выхватила 1 очко во встрече с «Сент-Луисом» (4:5 ОТ).
Коэффициенты
В этом матче победа «Миннесоты» оценивается скромно — в 1.32. Поставить на ничью букмекеры предлагают за 6.50. Победу «Аризоны» специалисты видят за 7.00.
Прогноз
Перед домашней встречей с явными андердогами чемпионата «дикари» выиграли в пяти встречах, забросив четырежды по 4+ шайбы в основное время. Окончательно сдавшая позиции «Аризона»
Ставка
Хоккеисты Дина Эвансона в этой игре прокачают свои показатели в атаке и закончат поединок неприличным счетом. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» забьет в каждом периоде за 2.06.