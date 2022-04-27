В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре»27 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

Коллектив из Сент-Пола имеет в своем распоряжении 109 очков. Эти баллы он затащил в 79 играх чемпионата. В таблице Центрального дивизиона «Минни» расположилась на втором месте.

Последний раз «Миннесота» теряла очки в регулярке 16 апреля. Случилось это в «Энтерпрайз-центре», где «дикари» устроили жаркий замес с «Сент-Луисом», в котором проиграли в овертайме (5:6 ОТ).

Коэффициенты матча Миннесота — Аризона 1 1.30 X 6.90 2 7.40 Ставка

Зато после матча в Миссури команда Дина Эвансона выбила пять побед в пяти встречах. Новую беспроигрышную серию «Минни» начала с зарубы с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).

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Затем в гостях парни из Сент-Пола без нервов справились с «Монреалем» (2:0), а позже дома они грохнули «Ванкувер» (6:3) и «Сиэтл» (6:3). В последней встрече, прошедшей в Теннесси, коллектив Эвансона взял верх над «Нэшвиллом» (5:4 ОТ).

«Аризона»

Хоккейный клуб из Глендейла также поучаствовал в 79 играх регулярки, но заработал в них всего 51 очко. С такими бедными цифрами «койоты» застряли на самом дне на Западе и в Центральном дивизионе.

Практически весь апрель «Аризона» страдает из-за безвыигрышной волны, которая нахлынула на нее 5-го числа. На чужом льду «Йотис» были втоптаны в лед хоккеистами «Сент-Луиса» (1:5).

С разницей в 4+ шайбы ребята Андре Туриньи проиграли «Ванкуверу» (1:5), «Вегасу» (1:6), «Нью-Джерси» (2:6), снова «Ванкуверу» (1:7) и «Калгари» (1:9). Не так позорно «псы» позже слились «Каролине» (3:5).

Зацепить 1 балл «Аризоне» удалось в зарубе с «Чикаго» (3:4 ОТ), после которой команда Туриньи влетела «Вашингтону» (0:2) и выхватила 1 очко во встрече с «Сент-Луисом» (4:5 ОТ).

Коэффициенты

В этом матче победа «Миннесоты» оценивается скромно — в 1.32. Поставить на ничью букмекеры предлагают за 6.50. Победу «Аризоны» специалисты видят за 7.00.

Прогноз

Перед домашней встречей с явными андердогами чемпионата «дикари» выиграли в пяти встречах, забросив четырежды по 4+ шайбы в основное время. Окончательно сдавшая позиции «Аризона» пропустила по 5+ голов в семи матчах из десяти предыдущих . Очевидно, что на площадке «Миннесоты» ей ловить нечего.

Ставка

Хоккеисты Дина Эвансона в этой игре прокачают свои показатели в атаке и закончат поединок неприличным счетом. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» забьет в каждом периоде за 2.06.