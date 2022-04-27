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    «Даллас» не даст себя в обиду в игре с «Вегасом»

    «Даллас» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 2.33) на хоккейный матч НХЛ 27 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Вегас»
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    Джейми Бенн
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 27 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Даллас» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Апреля 2022 года
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    «Даллас»

    В 79 встречах регулярного первенства техасской команде удалось захватить 93 очка. Сейчас она занимает пятое место в таблице Центрального дивизиона, отставая от «Нэшвилла» на 1 балл.

    Пока «Даллас» играл дома, ему удавалось цепляться за очки. В одном из последних поединков в «Американ Эйрлайнс Центре» хозяева скромно победили «Сан-Хосе» (2:1).

    Коэффициенты матча Даллас — Вегас

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
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    Но стоило команде Рика Боунесса покинуть родной штат, как на нее сразу посыпались поражения. Безвыигрышная волна нахлынула на «шерифов» в Канаде, где они крупно влетели «Ванкуверу» (2:6).

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    Еще в двух матчах «Даллас» проиграл лучшим клубам Тихоокеанского дивизиона — «Эдмонтону» (2:5) и «Калгари» (2:4). Вернувшись домой, «Старз» забыли об этом кошмаре и переиграли «Сиэтл» (3:2).

    «Вегас»

    Коллектив из Лас-Вегаса также поучаствовал в 79 встречах регулярки. Заработать «отбросам» удалось 90 баллов. В Тихоокеанском дивизионе они идут четвертыми и уступают «Лос-Анджелесу» 6-очковый гандикап.

    Во время важнейшего отрезка чемпионата «Вегас» чаще придумывает себе проблемы. В трех матчах из пяти предыдущих «Голден Найтс» покидали лед в качестве проигравшей стороны.

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    • Но при этом 15 апреля команде Питера Дебура удалось размазать лидера Тихоокеанского дивизиона — «Калгари» (6:1). Зато в двух следующих встречах «рыцари» слились «Эдмонтону» (0:4) и «Нью-Джерси» (2:3).

    После неприятной сенсации в игре с «Дэвилз» «Вегас» принимал «Вашингтон» и вырвал победу в овертайме (4:3). А новое испытание «отбросам» приготовили хоккеисты «Сан-Хосе», оказавшиеся точнее в серии буллитов (4:5 Б).

    Коэффициенты

    На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.34, поставить на ничью можно за 4.36, а победа «Вегаса» оценивается в 2.62.

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    Прогноз

    Ни в одном из пяти последних домашних матчей «Далласа» не было заброшено больше 4 шайб в основное время. На своем льду техасцы стараются играть внимательно, поэтому у «Вегаса» с его спорными результатами будет не так много шансов разбить защиту «Старз».

    Ставка

    Парни Рика Боунесса сделают все, чтобы очередная встреча на их территории не пробила «верх». Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.33.

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    «Даллас» — «Вегас»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 27.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Даллас» не даст себя в обиду в игре с «Вегасом»
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