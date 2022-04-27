В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 27 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Даллас» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

В 79 встречах регулярного первенства техасской команде удалось захватить 93 очка. Сейчас она занимает пятое место в таблице Центрального дивизиона, отставая от «Нэшвилла» на 1 балл.

Пока «Даллас» играл дома, ему удавалось цепляться за очки. В одном из последних поединков в «Американ Эйрлайнс Центре» хозяева скромно победили «Сан-Хосе» (2:1).

Коэффициенты матча Даллас — Вегас 1 2.30 X 4.20 2 2.65 Ставка

Но стоило команде Рика Боунесса покинуть родной штат, как на нее сразу посыпались поражения. Безвыигрышная волна нахлынула на «шерифов» в Канаде, где они крупно влетели «Ванкуверу» (2:6).

Все прогнозы на НХЛ

Еще в двух матчах «Даллас» проиграл лучшим клубам Тихоокеанского дивизиона — «Эдмонтону» (2:5) и «Калгари» (2:4). Вернувшись домой, «Старз» забыли об этом кошмаре и переиграли «Сиэтл» (3:2).

«Вегас»

Коллектив из Лас-Вегаса также поучаствовал в 79 встречах регулярки. Заработать «отбросам» удалось 90 баллов. В Тихоокеанском дивизионе они идут четвертыми и уступают «Лос-Анджелесу» 6-очковый гандикап.

Во время важнейшего отрезка чемпионата «Вегас» чаще придумывает себе проблемы. В трех матчах из пяти предыдущих «Голден Найтс» покидали лед в качестве проигравшей стороны.

Но при этом 15 апреля команде Питера Дебура удалось размазать лидера Тихоокеанского дивизиона — «Калгари» (6:1). Зато в двух следующих встречах «рыцари» слились «Эдмонтону» (0:4) и «Нью-Джерси» (2:3).

После неприятной сенсации в игре с «Дэвилз» «Вегас» принимал «Вашингтон» и вырвал победу в овертайме (4:3). А новое испытание «отбросам» приготовили хоккеисты «Сан-Хосе», оказавшиеся точнее в серии буллитов (4:5 Б).

Коэффициенты

На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.34, поставить на ничью можно за 4.36, а победа «Вегаса» оценивается в 2.62.

Прогноз

Ни в одном из пяти последних домашних матчей «Далласа» не было заброшено больше 4 шайб в основное время. На своем льду техасцы стараются играть внимательно , поэтому у «Вегаса» с его спорными результатами будет не так много шансов разбить защиту «Старз».

Ставка

Парни Рика Боунесса сделают все, чтобы очередная встреча на их территории не пробила «верх». Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.33.