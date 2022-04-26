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    «Магнитка» закроет серию на своем льду?

    «Металлург» Мг — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 3.06) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 26 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — ЦСКА
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    «Металлург» в первой домашней игре с ЦСКА
    В пятом матче серии финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на арене «Металлург» 26 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 26 Апреля 2022 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Металлург» Мг

    На данном этапе противостояния магнитогорцы чувствуют себя максимально комфортно — они находятся в шаге от победы в Кубке Гагарина, однако стартовала серия с ЦСКА с домашнего поражения — 1:3.

    Во втором матче на своем льду «Металлург» Мг устроил с «армейцами» серьезный замес, в котором был точен шесть раз — 6:4. За три периода «лисы» выдали 37 бросков в створ и реализовали 16.22% моментов.

    Коэффициенты матча Металлург Мг — ЦСКА

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.50
  • Ставка
    •

    В Москве команда Ильи Воробьева отыграла идеально. В первом поединке в столице гости грохнули ЦСКА без шансов — 4:0. В этой встрече «сталевары» успели бахнуть в раму ЦСКА 30 раз, точными оказались 13.33% ударов.

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    Пятый поединок магнитогорцы также затащили. Для победы им хватило единственной шайбы — 1:0. Тот самый победный гол засандалил Артем Земченок во втором периоде.

    ЦСКА

    Выезд в Магнитогорск столичная бригада начала с уверенной победы в две шайбы — 3:1. В этой игре коллектив Федорова реализовал 10.71% моментов. Голы за гостей забили Андронов, Нестеров и Плотников.

    После бодрого старта ЦСКА схлопотал три поражения. Вторую встречу в Магнитогорске красно-синие скатали неплохо, однако в ней и «Металлург» был идеален — 4:6.

    На своем льду подопечные Сергея Федорова и вовсе были унижены. В первом домашнем матче «армейцы» выглядели беззубо в защите — 0:4. За час поединка хозяева стрельнули 33 раза в створ, но реализация оказалась мертвой.

    Ни одного точного броска из 31-го московские хоккеисты не смогли нанести и в ходе четвертой попытки. Сами же они отделались одной пропущенной шайбой — 0:1.

    Коэффициенты

    В пятом матче серии взять победу «Металлурга» Мг букмекеры предлагают за 2.48, ничья оценивается в 4.16, а победа ЦСКА — в 2.54.

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    Прогноз

    В финальной зарубе за Кубок «Магнитка» выглядит сильнее ЦСКА. Парни Воробьева идеально пользуются своими моментами в атаке и удачно вытаскивают поединки благодаря Кошечкину и его шикарной игре на рамке. На своем льду «лисы» будут выгрызать шанс забрать трофей, и, кажется, сил для этого у хозяев полно.

    Ставка

    Дома магнитогорцы устроят очередной крутой перфоманс и переиграют ЦСКА за счет лучшей реализации. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит с форой -1 за 3.06.

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    «Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз, ставка (3.06), статистика, коэффициенты матча 26.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» закроет серию на своем льду?
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