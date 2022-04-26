В пятом матче серии финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на арене «Металлург» 26 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

На данном этапе противостояния магнитогорцы чувствуют себя максимально комфортно — они находятся в шаге от победы в Кубке Гагарина, однако стартовала серия с ЦСКА с домашнего поражения — 1:3.

Во втором матче на своем льду «Металлург» Мг устроил с «армейцами» серьезный замес, в котором был точен шесть раз — 6:4. За три периода «лисы» выдали 37 бросков в створ и реализовали 16.22% моментов.

Коэффициенты матча Металлург Мг — ЦСКА 1 2.50 X 3.90 2 2.50 Ставка

В Москве команда Ильи Воробьева отыграла идеально. В первом поединке в столице гости грохнули ЦСКА без шансов — 4:0. В этой встрече «сталевары» успели бахнуть в раму ЦСКА 30 раз, точными оказались 13.33% ударов.

Все прогнозы на КХЛ

Пятый поединок магнитогорцы также затащили. Для победы им хватило единственной шайбы — 1:0. Тот самый победный гол засандалил Артем Земченок во втором периоде.

ЦСКА

Выезд в Магнитогорск столичная бригада начала с уверенной победы в две шайбы — 3:1. В этой игре коллектив Федорова реализовал 10.71% моментов. Голы за гостей забили Андронов, Нестеров и Плотников.

После бодрого старта ЦСКА схлопотал три поражения. Вторую встречу в Магнитогорске красно-синие скатали неплохо, однако в ней и «Металлург» был идеален — 4:6.

На своем льду подопечные Сергея Федорова и вовсе были унижены. В первом домашнем матче «армейцы» выглядели беззубо в защите — 0:4. За час поединка хозяева стрельнули 33 раза в створ, но реализация оказалась мертвой.

Ни одного точного броска из 31-го московские хоккеисты не смогли нанести и в ходе четвертой попытки. Сами же они отделались одной пропущенной шайбой — 0:1.

Коэффициенты

В пятом матче серии взять победу «Металлурга» Мг букмекеры предлагают за 2.48, ничья оценивается в 4.16, а победа ЦСКА — в 2.54.

Прогноз

В финальной зарубе за Кубок «Магнитка» выглядит сильнее ЦСКА. Парни Воробьева идеально пользуются своими моментами в атаке и удачно вытаскивают поединки благодаря Кошечкину и его шикарной игре на рамке. На своем льду «лисы» будут выгрызать шанс забрать трофей, и, кажется, сил для этого у хозяев полно .

Ставка

Дома магнитогорцы устроят очередной крутой перфоманс и переиграют ЦСКА за счет лучшей реализации. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит с форой -1 за 3.06.