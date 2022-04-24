В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 24 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

Хоккейный клуб из Лос-Анджелеса успел провести в регулярке 79 матчей, в которых выбил себе 94 очка. В Тихоокеанском дивизионе «монархи» идут третьими, опережая на 5 баллов «Вегас».

В период с 5 по 11 апреля «Лос-Анджелесу» не повезло скатать три матча с топами текущего сезона. К сожалению для болельщиков «Кингз», уступили они в каждой встрече.

Но после серии неудач парни Тодда Маклеллана провели яркую игру в Иллинойсе, где разгромили «Чикаго» (5:2). А в следующем поединке «монархи» сами пережили унижение. В этом вопросе постарался «Колорадо» (3:9).

Все прогнозы на НХЛ

В трех последних матчах «Лос-Анджелес» был непобедим. Скромно бригада Маклеллана обошлась с «Коламбусом» (2:1) и «Анахаймом» (2:1), а позже — громко закончила встречу с «Чикаго» (4:1).

«Анахайм»

Калифорнийцы из Анахайма скатали в чемпионате 78 поединков, в которых затащили 74 очка. В Тихоокеанском дивизионе «кряквы» засели на шестой строчке.

На чужом льду «Анахайм» последний раз оставлял команду хозяев без набранных баллов 10 апреля. В тот день «утки» в «Веллс Фарго Центре» одержали верх над «Филадельфией» (5:3).

В трех следующих поединках на чужой площадке подопечные Далласа Икинса выступили безуспешно. Они успели проиграть «Каролине» (2:5), «Флориде» (2:3 ОТ) и «Тампе-Бэй» (3:4 ОТ).

Прервалась очередная серия поражений «Анахайма» 18 апреля благодаря победе над «Коламбусом» в жаркой зарубе (6:4). А в игре 20 числа «Дакс» остались без очков в дерби с «Лос-Анджелесом» (1:2).

Коэффициенты

Взять победу «Лос-Анджелеса» в противостоянии калифорнийских клубов букмекеры предлагают за 1.72, ничья оценивается в 4.88, а победа «Анахайма» — в 3.96.

Прогноз

Относительно скромный кэф на «Кингз» обуславливается их турнирной мотивацией, которая по-прежнему сохраняется, а также катастрофическими результатами «Дакс», проигравшими в четырех встречах из пяти последних .

Ставка

В принципиальном матче логичнее поверить в хозяев, которые при этом не смогут размазать «утят» с неприличным счетом. Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.95.