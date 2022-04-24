ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кто из калифорнийских соперников выиграет в дерби?

    «Лос-Анджелес» — «Анахайм». Прогноз и ставка (к. 1.95) на хоккейный матч НХЛ 24 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на Анахайм Дакс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Анахайм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Адриан Кемпе
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 24 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 24 Апреля 2022 года

    «Лос-Анджелес»

    Хоккейный клуб из Лос-Анджелеса успел провести в регулярке 79 матчей, в которых выбил себе 94 очка. В Тихоокеанском дивизионе «монархи» идут третьими, опережая на 5 баллов «Вегас».

    В период с 5 по 11 апреля «Лос-Анджелесу» не повезло скатать три матча с топами текущего сезона. К сожалению для болельщиков «Кингз», уступили они в каждой встрече.

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Анахайм

  • 1
  • 1.67
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 4.05
  • Ставка
    •

    Но после серии неудач парни Тодда Маклеллана провели яркую игру в Иллинойсе, где разгромили «Чикаго» (5:2). А в следующем поединке «монархи» сами пережили унижение. В этом вопросе постарался «Колорадо» (3:9).

    Все прогнозы на НХЛ

    В трех последних матчах «Лос-Анджелес» был непобедим. Скромно бригада Маклеллана обошлась с «Коламбусом» (2:1) и «Анахаймом» (2:1), а позже — громко закончила встречу с «Чикаго» (4:1).

    «Анахайм»

    Калифорнийцы из Анахайма скатали в чемпионате 78 поединков, в которых затащили 74 очка. В Тихоокеанском дивизионе «кряквы» засели на шестой строчке.

    На чужом льду «Анахайм» последний раз оставлял команду хозяев без набранных баллов 10 апреля. В тот день «утки» в «Веллс Фарго Центре» одержали верх над «Филадельфией» (5:3).

  • НХЛ. «Тампа» забросила восемь шайб «Торонто», «Рейнджерс» победили «Айлендерс»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НБА 22 апреля
  • Сегодня

    • В трех следующих поединках на чужой площадке подопечные Далласа Икинса выступили безуспешно. Они успели проиграть «Каролине» (2:5), «Флориде» (2:3 ОТ) и «Тампе-Бэй» (3:4 ОТ).

    Прервалась очередная серия поражений «Анахайма» 18 апреля благодаря победе над «Коламбусом» в жаркой зарубе (6:4). А в игре 20 числа «Дакс» остались без очков в дерби с «Лос-Анджелесом» (1:2).

    Коэффициенты

    Взять победу «Лос-Анджелеса» в противостоянии калифорнийских клубов букмекеры предлагают за 1.72, ничья оценивается в 4.88, а победа «Анахайма» — в 3.96.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Прогноз

    Относительно скромный кэф на «Кингз» обуславливается их турнирной мотивацией, которая по-прежнему сохраняется, а также катастрофическими результатами «Дакс», проигравшими в четырех встречах из пяти последних.

    Ставка

    В принципиальном матче логичнее поверить в хозяев, которые при этом не смогут размазать «утят» с неприличным счетом. Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.71
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч БАТЭ — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ризеспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Твенте — Спарта Роттердам
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тенерифе — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.43
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атланта Хокс — Майами Хит
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Коламбус — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чикаго Буллз — Милуоки Бакс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аризона — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лос-Анджелес» — «Анахайм»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на хоккей. Кто из калифорнийских соперников выиграет в дерби?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры