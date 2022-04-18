В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 18 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. «Нэшвилл» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Сыграв в 75 матчах регулярки, команда из Теннесси заработала 91 очко. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Смэшвилл» находится на четвертом месте, опережая по дополнительным показателям «Даллас».

Два поединка на «Бриджстоун Арене» из четырех «Нэшвилл» слил крупно, пропустив по 4 шайбы. В одной такой провальной встрече на своем льду «Предс» были унижены «Флоридой» (1:4).

Далее команду Джона Хайнса ждал выезд в Пенсильванию, где она проиграла «Питтсбургу» (2:3 ОТ). Несколькими днями позже «хищникам» удалось задушить «Сан-Хосе» в родных стенах (1:0 ОТ).

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Еще одно громкое поражение у себя дома «Нэшвилл» пережил в зарубе с «Эдмонтоном» (0:4). Зато в последнем поединке на «Бриджстоун Арене» «Предс» взяли верх над «Чикаго» (4:3).

«Сент-Луис»

Коллектив из Миссури поучаствовал в 75 играх, в которых выбил себе 100 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «музыканты» идут вторыми с гарантированной путевкой в плей-офф Кубка Стэнли.

На данном этапе чемпионата «Сент-Луис» находится в шикарной форме. С 3 апреля по сей день он никому не проигрывает. Серия без поражений «Блюз» уже дошла до восьми поединков.

Выносить всех подряд команда Крейга Беруби начала в Канаде, где переиграла «Калгари» (6:4). Затем четырежды в «Энтерпрайз-центре» «музыканты» грохнули «Аризону» (5:1), «Сиэтл» (4:1), «Миннесоту» (4:3 ОТ) и «Айлендерс» (6:1).

Уничтожать соперников «Сент-Луис» продолжил и на выезде. В двух играх на чужой площадке он прибил «Бостон» (4:2) и «Баффало» (6:2). Вернувшись на родину, «ноты» вырвали победу у «Миннесоты» (6:5 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Нэшвилла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, чуть ниже кэф на победу «Сент-Луиса» — 2.40. Ничья оценивается в 4.00.

Прогноз

В семи играх из восьми последних с участием «Сент-Луиса» общий тотал доходил до 6+ голов. При этом в каждом матче «музыканты» победили. Команда Беруби под занавес регулярки катает топовые поединки , поэтому «Нэшвиллу» на «Бриджстоун Арене» стоит приготовиться к результативному замесу.

Ставка

Две предыдущие очные игры остались за «Блюз», при этом в каждом матче соперники забили 8+ голов. «Верх» должна пробить и предстоящая встреча. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 2.11.