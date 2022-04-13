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    «Айлендерс» не дадут возможности разгуляться «Питтсбургу»

    «Айлендерс» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч НХЛ 13 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Питтсбург»
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    Киффер Беллоуз
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «UBS Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Айлендерс»

    Ньюйоркцы из Элмонта провели в чемпионате 71 встречу и заработали 75 баллов. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда занимает пятое место, отставая от «Вашингтона» на 15 очков.

    С 30 марта по 3 апреля «Айлендерс» были непобедимы. Их серия без осечек стартовала с двух матчей с «Коламбусом». В Огайо они взяли верх с минимальной разницей (4:3), а дома — разбили «Блю Джекетс» (5:2).

    Не менее важную победу команда Барри Троца оформила в дерби с «Рейнджерс» (3:0), после которой она затащила 2 очка в гостевом замесе с «Нью-Джерси» (4:3).

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    Следующий матч «Айлендерс» скатали в Техасе, где уступили «Далласу» (2:3). А после трудоемкой победы над «Каролиной» (2:1) ньюйоркцы получили полную сетку от «Сент-Луиса» (1:6).

    «Питтсбург»

    Хоккеисты из Пенсильвании успели катнуть 74 матча, в которых затащили 94 очка. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Пенс» расположились на третьем месте, отстав от конкурентов на 6 баллов.

    В гостях «Питтсбург» последний раз выигрывал 1 апреля. Тогда в Сент-Поле «пингвины» ушатали «Миннесоту» в овертайме (4:3 ОТ). После визита в «Эксел Энерджи Центр» команду ждали 4 подряд поражения.

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    • Дважды ребята Майка Салливана встретились с «Колорадо». В Денвере они уступили с минимальной разницей в счете (2:3), а на своем льду — слились крупнее (4:6).

    Следующий матч «Питтсбург» провел в Нью-Йорке, где был разгромлен «Рейнджерс» (0:3), а в домашней встрече 9 апреля «Пенс» влетели «Вашингтону» (3:6). В последней игре команда Салливана победила «Нэшвилл» (3:2 ОТ).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Айлендерс» букмекеры дают возможность за 2.57, чуть скромнее коэффициент на победу «Питтсбурга» — 2.49. Ничья оценивается в 4.46.

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    Прогноз

    В восьми последних матчах на «UBS Арене» «Айлендерс» оформили семь побед. Однако чаще «островитяне» дома выносили средних оппонентов, в то время как с топами, к коим относится и «Питтсбург», у них могут быть проблемы.

    Учитывая потребность ньюйоркцев в набранных очках, они будут рубиться на максимум даже с «Пингвинз», но при этом «Айлс» понимают важность надежной игры в защите.

    Ставка

    Команда Троца попытается максимально плотно закрыть свою рамку, поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.28.

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    «Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 13.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Айлендерс» не дадут возможности разгуляться «Питтсбургу»
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