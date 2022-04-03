В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 3 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Филадельфийская команда приняла участие в 67 встречах регулярного первенства и заработала в них 53 очка. Таких показателей хватает всего для восьмой позиции в таблице Столичного дивизиона.

Последняя домашняя игра «Филадельфии» состоялась 20 марта и закончилась победой хозяев над «Айлендерс» (2:1). Пять следующих матчей оранжевые провели на чужом льду, потерпев четыре поражения.

Коэффициенты матча Филадельфия — Торонто 1 4.05 X 5.00 2 1.65 Ставка

Первая потеря очков в этой серии случилась в зарубе с «Детройтом» 23 марта (3:6), а двумя днями позже подопечные Майка Йео проехали в Миссури, где вынесли «Сент-Луис» (5:2).

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После сенсации в «Энтерпрайз-Центре» «Филадельфия» продолжила сливаться. В трех дальнейших матчах «Флайерз» отдали очки «Колорадо» (3:6), «Нэшвиллу» (4:5) и «Миннесоте» (1:4).

«Торонто»

Канадцы из Онтарио затащили 91 балл. Столько очков им удалось хапнуть в ходе 67 матчей чемпионата. В Атлантическом дивизионе «листочки» занимают второе место.

В четырех играх из пяти последних «Торонто» победил. Суммарно в этих поединках «Мэйпл Лифс» смогли забросить в ворота соперников 19 голов.

Первую встречу данного отрезка команда Шелдона Кифа скатала с «Нью-Джерси» и одержала верх с минимальным перевесом (3:2). Единственная потеря очков случилась в игре с «Монреалем» (2:4).

После неприятностей в «Белл Центре» «Торонто» вернулся домой, где грохнул «Флориду» (5:2). В парочке последних поединков команда Кифа переиграла «Бостон» (6:4) и «Виннипег» (7:3).

Коэффициенты

На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.24, ничья оценивается в 4.76, а победа «Торонто» — в 1.69.

Прогноз

В очной игре с серьезными канадскими ребятами проблемой «Филадельфии» будет тяжело рассчитывать на победу . Однако максимально надежно сыграть у своих ворот и взять хотя бы 1 балл в основное время «Флайерз» попытаются.

Ставка

Осознавая, как здорово выглядит «Торонто» в атаке, парни Майка Йео уделят внимание своей защите. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 2.15.