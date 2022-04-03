ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2022, стадион в городе ЛусаилЖеребьевка ЧМ-2022 по футболу. Онлайн Лионель МессиВторое пришествие. Нужно ли Месси возвращаться в «Барсу» из ПСЖ? Рахим СтерлингТоп-5 задач «Манчестер Сити» на летнем трансферном рынке
  • 17:28
    • Клуб Бекхэма этим летом хочет купить Месси
  • 17:08
    • Известный агент пытается пристроить Левандовски в «Барселону» или «ПСЖ»
  • 16:56
    • Разин и Скабелка — кандидаты на пост главного тренера «Салавата Юлаева»
    Все новости спорта

    «Филадельфия» засушит игру с «Торонто»?

    «Филадельфия» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 2.15) на хоккейный матч НХЛ 3 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Филадельфию Флайерз Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Торонто»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джексон Кейтс
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 3 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 03 Апреля 2022 года

    «Филадельфия»

    Филадельфийская команда приняла участие в 67 встречах регулярного первенства и заработала в них 53 очка. Таких показателей хватает всего для восьмой позиции в таблице Столичного дивизиона.

    Последняя домашняя игра «Филадельфии» состоялась 20 марта и закончилась победой хозяев над «Айлендерс» (2:1). Пять следующих матчей оранжевые провели на чужом льду, потерпев четыре поражения.

    Коэффициенты матча Филадельфия — Торонто

  • 1
  • 4.05
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 1.65
  • Ставка
    •

    Первая потеря очков в этой серии случилась в зарубе с «Детройтом» 23 марта (3:6), а двумя днями позже подопечные Майка Йео проехали в Миссури, где вынесли «Сент-Луис» (5:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    После сенсации в «Энтерпрайз-Центре» «Филадельфия» продолжила сливаться. В трех дальнейших матчах «Флайерз» отдали очки «Колорадо» (3:6), «Нэшвиллу» (4:5) и «Миннесоте» (1:4).

    «Торонто»

    Канадцы из Онтарио затащили 91 балл. Столько очков им удалось хапнуть в ходе 67 матчей чемпионата. В Атлантическом дивизионе «листочки» занимают второе место.

    В четырех играх из пяти последних «Торонто» победил. Суммарно в этих поединках «Мэйпл Лифс» смогли забросить в ворота соперников 19 голов.

  • НХЛ. «Питтсбургу» вырвал победу у «Миннесоты», «Бостон» разгромил «Нью-Джерси»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля
  • Сегодня

    • Первую встречу данного отрезка команда Шелдона Кифа скатала с «Нью-Джерси» и одержала верх с минимальным перевесом (3:2). Единственная потеря очков случилась в игре с «Монреалем» (2:4).

    После неприятностей в «Белл Центре» «Торонто» вернулся домой, где грохнул «Флориду» (5:2). В парочке последних поединков команда Кифа переиграла «Бостон» (6:4) и «Виннипег» (7:3).

    Коэффициенты

    На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.24, ничья оценивается в 4.76, а победа «Торонто» — в 1.69.

    2000ЗабратьФрибет с любым коэффициентомwinline.ru 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    В очной игре с серьезными канадскими ребятами проблемой «Филадельфии» будет тяжело рассчитывать на победу. Однако максимально надежно сыграть у своих ворот и взять хотя бы 1 балл в основное время «Флайерз» попытаются.

    Ставка

    Осознавая, как здорово выглядит «Торонто» в атаке, парни Майка Йео уделят внимание своей защите. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Серундоло — Руд
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Унион — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Халл Сити — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Беерсхот — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хуркач — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Баффало — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Детройт — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сиэтл — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Олимп-Долгопрудный
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Томь — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Филадельфия» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Филадельфия» засушит игру с «Торонто»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры