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    Есть ли шансы у «Чикаго» в выездном матче с «Флоридой»?

    «Флорида» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 2.05) на хоккейный матч НХЛ 1 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Чикаго»
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    «Флорида» против «Оттавы»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 1 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 01 Апреля 2022 года

    «Флорида»

    Коллектив из Санрайза принял участие в 66 играх чемпионата, в которых затащил 96 очков. На данный момент он занимает первое место и на Западе, и в Атлантическом дивизионе.

    Семь матчей из восьми последних «Флорида» вынуждена была провести в гостях. На чужом льду «Пантерз» позволили себе трижды проиграть. Одно поражение настигло команду в Калифорнии — в зарубе «Лос-Анджелесом» (2:3 Б).

    Позже в том же штате подопечные Эндрю Брюнетта переиграли «Сан-Хосе» (3:2 ОТ), а затем в Неваде — уступили «Вегасу» (3:5). В период с 19 по 27 марта «пантеры» победили «Анахайм» (3:0), «Монреаль» (4:3) и «Оттаву» (4:3 Б).

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    Закончилась же выездная серия «Флориды» невзрачной игрой с «Торонто» (5:2). Последний матч команда Брюнетта провела на своем льду, где оказалась победителем в замесе с «Монреалем» (7:4).

    «Чикаго»

    Банда из Иллинойса вышла на лед в рамках 67 играх регулярки, заработав 58 очков. В таблице Центрального дивизиона команда занимает седьмую позицию.

    Во второй половине марта «Чикаго» потерпел три подряд поражения, два из которых случились дома. В первом матче упомянутого отрезка «Блэкхокс» не смогли справиться с «Бостоном» (1:2 ОТ).

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    • В Сент-Поле команда Дерека Кинга оказалась слабее «Миннесоты» (1:3), а на своем льду — слабее «Виннипега» (4:6). Два следующих матча «ястребы» скатали в Калифорнии, где взяли верх над «Анахаймом» (4:2) и «Лос-Анджелесом» (4:3 Б).

    Продолжилась выездная серия «Чикаго» в Неваде. На «Т-Мобайл Арене» гости зацепили 1 очко в противостоянии с «Вегасом» (4:5 ОТ). В последней встрече «Блэкхокс» проиграли «Баффало» (5:6).

    Коэффициенты

    На победу «Флориды» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.68, ничья оценивается в 5.05, а победа «Чикаго» — в 4.06.

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    Прогноз

    Несмотря на то что «Флорида» уже не решает серьезные турнирные задачи, она продолжает показывать крутые результаты и выносить соперников, особенно тех, кто слабее нее по статусу.

    К таким унылым командам можно отнести и нынешний «Чикаго» с его кучей проблем в защите. Очевидно, что в очной игре «ястребам» на чужой территории ловить нечего.

    Ставка

    На «ФЛА Лайв Арене» «пантеры» спокойно закинут себе в актив очередные два очка, напихав «Чикаго» полную сетку голов. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит + ТБ 5.5 за 2.05.

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    «Флорида» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 01.04.2022. Прогнозы на хоккей. Есть ли шансы у «Чикаго» в выездном матче с «Флоридой»?
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