В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 31 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

Хоккеисты из Британской Колумбии, Канада, провели в регулярке 68 матчей, заработав 73 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «Накс» идут пятыми, отставая от плей-офф зоны на 3 балла.

Во второй половине марта «Ванкувер» потерпел три подряд поражения, взяв в этой серии всего 1 очко. Соперниками «Кэнакс» оказались «Детройт» (0:1), «Калгари» (2:5) и «Баффало» (2:3 ОТ).

Прервать череду слабых результатов команде Брюса Будро удалось в выездной игре с «Колорадо» (3:1). Однако на следующий день «касатки» оказались слабее «Миннесоты» (2:3 ОТ).

Все прогнозы на НХЛ

На матч 27 марта «Ванкувер» приехал в Техас, где в одну калитку вынес «Даллас» (4:1). Последняя встреча канадцев состоялась в Миссури. В «Энтерпрайз-Центре» гости были разгромлены «Сент-Луисом» (1:4).

«Сент-Луис»

Банда из Миссури поучаствовала в 65 играх, затащив 81 очко. В турнирной таблице Центрального дивизиона она замыкает топ-3, опережая ближайшего преследователя всего на 1 балл.

Пять матчей из семи последних закончились для «Сент-Луиса» потерями очков. В период с 14 по 19 марта команда пережила три поражения кряду. Уступила она «Виннипегу» (3:4 ОТ), «Питтсбургу» (2:3 Б) и «Коламбусу» (4:5).

После серии поражений подопечные Крейга Беруби отправились в столицу, где не постеснялись вынести «Вашингтон» (5:2). В домашней игре 25 марта «музыканты» крупно влетели «Филадельфии» (2:5).

Спустя пару дней «Сент-Луис» ждал еще один жесткий облом, который ему обеспечила «Каролина» (2:7). В последнем поединке команда Беруби разгромила «Ванкувер» (4:1).

Коэффициенты

На победу «Ванкувера» и «Сент-Луиса» букмекеры дают одинаковый коэффициент — 2.43. На ничью можно поставить за 4.35.

Прогноз

Во встрече 29 марта «Блюз» на родной площадке припечатал «Ванкувер». Разумеется, теперь парни Крейга Беруби захотят повторить предыдущий успех . Учитывая, что «музыкантам» еще нужны очки, в Канаде они заморочатся над тем, как снова разделаться с «Кэнакс».

Ставка

После разгрома в предыдущем матче гости из Миссури сделают нужные выводы и проведут аналогичную встречу. Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» победит за 2.43.