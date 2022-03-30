В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 30 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

В 64 поединках регулярного чемпионата команде из Сент-Пола удалось заработать 84 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона она занимает второе место.

На данном этапе сезона календарь НХЛ позволил «Миннесоте» провести семь подряд матчей на своем льду. Шесть поединков в «Эксел Энерджи Центре» закончились победой хозяев.

Коэффициенты матча Миннесота — Филадельфия 1 1.62 X 5.00 2 4.30 Ставка

Однако стартовала домашняя цепочка с крупного поражения. Не справились парни Дина Эвансона с «Нэшвиллом» (2:6). Дальше «дикари» только выносили своих соперников.

Все прогнозы на НХЛ

Сперва в основное время «Миннесота» прихлопнула «Бостон» (4:2), «Чикаго» (3:1) и «Вегас» (3:0). Остальные игры хоккеисты из Сент-Пола затащили в овертайме. Их соперниками были «Ванкувер» (3:2 ОТ), «Коламбус» (3:2 ОТ) и «Колорадо» (3:2 ОТ).

«Филадельфия»

Филадельфийская команда смогла заработать всего 53 балла в 66 матчах регулярного первенства. В турнирной таблице Столичного дивизиона она застряла на последнем месте.

Во встрече 20 марта «Филадельфия» в «Веллс Фарго Центре» зарубилась с «Айлендерс». В матче против гостей из Нью-Йорка оранжевые сумели оформить победу с минимальным перевесом (2:1).

Это была последняя игра «Флайерз» дома. Пять следующих поединков ребята Майка Йео скатали на выезде. Трижды на чужом льду «Филадельфия» осталась без очков.

Одно из крупнейших поражений в недавнем прошлом «летчики» потерпели в матче с «Детройтом» (3:6). А после победы над «Сент-Луисом» (5:2) команда Йео слилась «Колорадо» (3:6) и «Нэшвиллу» (4:5).

Коэффициенты

В этом матче победа «Миннесоты» оценивается в 1.51, в то время как зарядить на «Филадельфию» букмекеры предлагают за 5.95. Ничья рассматривается за 4.76.

Прогноз

Последние шесть домашних матчей «Миннесота» провела практически безгрешно, оформив победы в каждой игре. При этом трижды «дикарям» хватило основного времени, чтобы прихлопнуть соперников с форой в 2+ шайбы .

У «Филадельфии» же снова начался проблемный период, в ходе которого команда стала чаще терять очки. Перед выездом на территорию серьезного оппонента такая игровая форма никуда не годится.

Ставка

В трех личных встречах из четырех предыдущих команды на двоих забивали минимум 9 голов. В грядущем замесе результативность также будет на высоте, но при этом матч закончится в пользу хозяев. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит + ТБ 6.5 за 2.55.