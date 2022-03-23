В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 23 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Столичная команда поучаствовала в 64 матчах, в которых заработала 80 очков. В своем дивизионе она замыкает первую четверку, отставая на 8 пунктов от лидера таблицы — «Каролины».

В период с 10 по 19 марта «Вашингтон» отпраздновал четыре подряд победы. В этом отрезке «Кэпс» удалось забросить суммарно 16 голов в основное время. В первом поединке они переиграли «Ванкувер» (4:3 ОТ).

Следующий матч команда Питера Лавиолетта провела на родной площадке, где одержала верх над «Айлендерс» (4:3 ОТ). Спустя пару дней «Кэпиталз» в Огайо в одну калитку вынесли «Коламбус» (7:2).

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Еще одну победу «Вашингтон» урвал в напряженном замесе с «Каролиной» в Роли (4:3 Б). Прервалась же беспроигрышная серия «Кэпс» в столице, в матче с «Далласом» (2:3).

«Сент-Луис»

Парни из Миссури приняли участие в 61 игре сезона, заработав за это время 77 очков. В таблице Центрального дивизиона «ноты» находятся на второй позиции и обгоняют пятый «Даллас» на 6 баллов.

На данном этапе чемпионата у «Сент-Луиса» туго с набором очков. В семи поединках из девяти в этом месяце «музыканты» проиграли. Четырежды «Блюз» остался с нулем.

В период с 3 по 9 марта подопечные Крейга Беруби уступили четырежды кряду, а ненадолго забыть о прошлых неудачах команде удалось благодаря домашнему поединку с «Рейнджерс» (6:2).

Следом «Сент-Луис» взял 2 балла в зарубе с «Нэшвиллом» (7:4). В трех последних играх «Блюз» собрали всего 2 очка. В этих встречах «музыканты» противостояли «Виннипегу» (3:4 ОТ), «Питтсбургу» (2:3 Б) и «Коламбусу» (4:5).

Коэффициенты

Зарядить в этом матче на «Вашингтон» букмекеры предлагают с коэффициентом 2.28, кэф на «Сент-Луис» — 2.64, а на ничью — 4.58.

Прогноз

В четырех предыдущих матчах из пяти «Вашингтон» победил. Однако пропускает команда Лавиолетта по-прежнему много . Четырежды в упомянутом отрезке в сетку столичного клуба залетело по 3 шайбы.

«Сент-Луис», несмотря на свои трудности, прямо сейчас в состоянии забросить в ворота «Кэпиталз» не меньше трешки. Это он докажет в очном замесе.

Ставка

Возможно, парни Беруби останутся без очков, однако пачку шайб они закинут. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сент-Луиса» больше 3 за 2.02.