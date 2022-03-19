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    «Миннесота» крупно переиграет «Чикаго»?

    «Миннесота» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч НХЛ 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Чикаго»
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    Джордан Гринуэй
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 19 марта. Начало встречи — в 21:00 мск. «Миннесота» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Марта 2022 года

    «Миннесота»

    Сыграв в 59 матчах чемпионата, команда из Сент-Пола смогла заработать 74 балла. Сейчас она находится на третьем месте в Центральном дивизионе, опережая по дополнительным показателям «Нэшвилл».

    В последних пяти поединках «Миннесота» дважды проиграла, однако в одной из встреч, закончившихся поражением, «дикарям» удалось захватить одно очко.

    Коэффициенты матча Миннесота — Чикаго

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 3.95
  • Ставка
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    В матче 9 марта подопечные Дина Эвансона на родной площадке разгромили «Рейнджерс» (5:2), после чего в Мичигане они перебили «Детройт» в результативной зарубе (6:5 Б).

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    Упомянутые два поражения «Миннесота» пережила в играх с «Коламбусом» (2:3 Б) и «Нэшвиллом» (2:6). Последняя битва «Уайлд» закончилась победой над «Бостоном» (4:2).

    «Чикаго»

    Банда из Иллинойса имеет в своем активе 53 балла, которые ей удалось собрать в 61 встрече. В турнирной таблице Центрального дивизиона «ястребы» занимают седьмую строчку.

    Мартовский отрезок регулярки «Чикаго» начал с домашней победы над «Эдмонтоном» (4:3 ОТ). А в шести дальнейших матчах «Би-Хокс» уступили четырежды.

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    • Сперва команда Дерека Кинга осталась без очков в поединках с «Филадельфией» (3:4) и «Тампой-Бэй» (3:6), а в следующем матче она покуражилась, отгрузив 8 голов в сетку «Анахайма» (8:3).

    Еще одна потеря баллов случилась в замесе с «Бостоном» (3:4), после которого «Блэкхокс» разгромили «Оттаву» (6:3). В последнем матче «Чикаго» снова не справился с «Брюинз» (1:2 ОТ).

    Коэффициенты

    Зарядить в этой встрече на «Миннесоту» букмекеры дают возможность за 1.73, ничья оценивается в 4.94, а победа «Чикаго» — в 3.90.

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    Прогноз

    Несмотря на частые потери в последних матчах (8 поражений в 12 играх), «Миннесота» на своей территории может вынести слабый «Чикаго», закинув приличную пачку голов. Дома Капризов и компания не пожалеют аутсайдера встречи и закончат ее разгромом.

    Ставка

    После убедительной победы над «Бостоном» «дикари» хотели бы продолжить выигрывать. Следовательно, ждем яркий перформанс хозяев в «Эксел Энерджи Центре». Наши прогноз и ставка — «Миннесота» забьет во всех периодах за 2.60.

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    «Миннесота» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на хоккей. «Миннесота» крупно переиграет «Чикаго»?
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