НХЛ. «Миннесота» победила «Бостон», «Тампа» разгромила «Сиэтл»

«Оттава» — «Коламбус» 1:4

Российские игроки «Блю Джекетс» Владислав Гавриков и Егор Чинахов, а также их соотечественники из «Сенаторз» Артем Зуб и Никита Зайцев очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Коламбус» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Голы: Эннис — 7 (Шабо, Тирни), 9:48 — 1:0. Рословик — 11 (Веренски, Лайне), 15:13 — 1:1. Робинсон — 8 (Веренски, Мерзликинс), 22:40 — 1:2. Рословик — 12 (Лайне, Карлссон), 34:21 — 1:3. Керали — 10 (п.в.), 58:23 — 1:4Вратари: Форсберг (56:57 — 58:23) — МерзликинсШтраф: 4-4Броски: 31 (8+15+8) — 39 (15+14+10)

«Коламбус» идет на девятом месте в Восточной конференции. «Оттава» располагается на 15-й строчке.

«Оттава» — «Коламбус» 1:4

«Миннесота» — «Бостон» 4:2

Российский нападающий Кирилл Капризов оформил дубль, забросив обе шайбы в первом периоде. Теперь на его счету 32 гола в этом сезоне. Всего за карьеру в НХЛ Капризов набрал 126 (59+67) очков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Бостон» — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) Голы: Капризов — 31 (бол., Голигоски, Хартман), 6:55 — 1:0. Капризов — 32 (Зуккарелло, Сперджен), 14:28 — 2:0. Смит — 14 (Фредерик, Карло), 16:59 — 2:1. Маршан — 24 (бол., Койл, Макэвой), 21:49 — 2:2. Гринуэй — 6 (Эрикссон Эк, Сперджен), 47:56 — 3:2. Хартман — 23 (п.в.), 59:55 — 4:2Вратари: Тэлбот — Суэймен (58:52 — 59:55)Штраф: 11-13Броски: 34 (8+7+19) — 26 (8+9+9)

«Миннесота» — «Бостон» 4:2

«Калгари» — «Нью-Джерси» 6:3

«Калгари» обыграл «Нью-Джерси» в восьмой раз подряд. В последний раз «Дэвилз» побеждали «Флэймз» пять лет назад.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Нью-Джерси» — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1) Голы: Ритчи — 1 (Дюбе, Шилингтон), 9:43 — 1:0. Мерсер — 15 (Татар, Хишир), 16:21 — 1:1. Манджапане — 30 (Танев, Тоффоли), 18:22 — 2:1. Суббан — 4 (Хишир), 25:01 — 2:2. Дюбе — 7 (Ткачак, Хэнифин), 27:04 — 3:2. Ткачак — 28 (Гудбрэнсон), 29:31 — 4:2. Лучич — 10 (Андерссон), 30:33 — 5:2. Шарангович — 15 (Братт, Хьюз), 43:51 — 5:3. Годро — 27 (п.в., Ткачак, Линдхольм), 57:30 — 6:3Вратари: Маркстрем — Доус (Гиллис, 29:31, 56:47 — 57:30)Штраф: 8-0Броски: 40 (11+13+16) — 33 (10+15+8)

«Калгари» — «Нью-Джерси» 6:3

«Сиэтл» — «Тампа-Бэй» 1:4

В составе победителей дубль оформил Виктор Хедман. Еще по голу забили Энтони Чирелли и Никита Кучеров. Также на счету россиянина ассист. Голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска из 25.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Голы: Гурд — 14 (бол., Эберле, Данн), 2:38 — 1:0. Кучеров — 11 (Стэмкос), 6:26 — 1:1. Хедман — 16 (бол., Стэмкос, Кучеров), 28:48 — 1:2. Чирелли — 14 (Палат, Пойнт), 40:23 — 1:3. Хедман — 17 (бол., Стэмкос, Пойнт), 54:26 — 1:4Вратари: Грубауэр — ВасилевскийШтраф: 12-10Броски: 25 (12+7+6) — 39 (14+11+14)

«Тампа» занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 16-й строчке.