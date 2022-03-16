В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «PPG Paints Арене» 16 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

В 59 играх регулярного первенства клуб из Теннесси сумел насобирать 72 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона он находится на четвертом месте, обгоняя «Даллас», идущий пятым, на 5 баллов.

В начале марта «Нэшвилл» ждал неприятный выезд в Сиэтл, где он отдал очки «Кракену» в плотной борьбе (3:4). Зато после встречи на «Клаймат Пледж Арене» «Предс» оформили три подряд победы.

Коэффициенты матча Нэшвилл — Питтсбург 1 2.35 X 4.40 2 2.50 Ставка

Небольшая серия «Смэшвилла» стартовала с унижения «Сан-Хосе» в Калифорнии (8:0), после которого бригада Джона Хайнса успела переиграть «Даллас» (2:1) и «Анахайм» (4:1).

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Накрылась и без того короткая цепочка побед «Нэшвилла» в домашней встрече с «Сент-Луисом» (4:7). Зато в последнем матче «хищникам» удалось прибить «Миннесоту» (6:2).

«Питтсбург»

Хоккеисты из Пенсильвании приняли участие в 60 встречах, затащив 81 очко. В рейтинге Столичного дивизиона «пингвины» засели на втором месте. Дистанция между лидером — 6 пунктов.

Несколько недель назад у «Питтсбурга» была своя 3-матчевая серия побед, которая стартовала со скромного результата в дуэли с «Рейнджерс» на «PPG Paints Арене» (1:0).

В двух следующих встречах парни Майка Салливана взяли верх над «Коламбусом» (3:2) и «Тампой-Бэй» (5:1), после чего ее ждала пара поражений в четырех дальнейших поединках.

Потеряли очки «пингвины» в играх с «Каролиной» (2:3 ОТ) и «Флоридой» (3:4). В последних матчах «Питтсбургу» удалось нагнуть «Вегас» (5:2) и взять реванш у «Харрикейнз» (4:2).

Коэффициенты

На «Нэшвилл» и «Питтсбург» в этой встрече букмекеры дают одинаковый коэффициент — 2.48. Ничейный результат эксперты оценивают в 4.10.

Прогноз

Последний раз эти соперники встречались друг с другом еще в 2019 году. В обеих играх «Питтсбург» одержал верх, однако без боя «Нэшвилл» не сдавался — их матчи пробивали суммарный тотал в 7+ голов .

На данном этапе чемпионата команды набрали приличную форму и провели ряд результативных поединков. Поэтому от очного замеса вполне логично ждать очередного «верха».

Ставка

Два сильных соперника сохраняют серьезную турнирную мотивацию, которая должна положительно сказаться на зрелищности и заброшенных шайбах. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.13.