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    «Нэшвилл» и «Питтсбург» устроят голевое рубилово?

    «Нэшвилл» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 2.13) на хоккейный матч НХЛ 16 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Питтсбург»
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    Микаэль Гранлунд
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «PPG Paints Арене» 16 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Марта 2022 года
    Нэшвилл
  • НХЛ
    •  Нэшвилл 03:00 Питтсбург Питтсбург
  • Питтсбург
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    «Нэшвилл»

    В 59 играх регулярного первенства клуб из Теннесси сумел насобирать 72 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона он находится на четвертом месте, обгоняя «Даллас», идущий пятым, на 5 баллов.

    В начале марта «Нэшвилл» ждал неприятный выезд в Сиэтл, где он отдал очки «Кракену» в плотной борьбе (3:4). Зато после встречи на «Клаймат Пледж Арене» «Предс» оформили три подряд победы.

    Коэффициенты матча Нэшвилл — Питтсбург

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.50
  • Ставка
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    Небольшая серия «Смэшвилла» стартовала с унижения «Сан-Хосе» в Калифорнии (8:0), после которого бригада Джона Хайнса успела переиграть «Даллас» (2:1) и «Анахайм» (4:1).

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    Накрылась и без того короткая цепочка побед «Нэшвилла» в домашней встрече с «Сент-Луисом» (4:7). Зато в последнем матче «хищникам» удалось прибить «Миннесоту» (6:2).

    «Питтсбург»

    Хоккеисты из Пенсильвании приняли участие в 60 встречах, затащив 81 очко. В рейтинге Столичного дивизиона «пингвины» засели на втором месте. Дистанция между лидером — 6 пунктов.

    Несколько недель назад у «Питтсбурга» была своя 3-матчевая серия побед, которая стартовала со скромного результата в дуэли с «Рейнджерс» на «PPG Paints Арене» (1:0).

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    • В двух следующих встречах парни Майка Салливана взяли верх над «Коламбусом» (3:2) и «Тампой-Бэй» (5:1), после чего ее ждала пара поражений в четырех дальнейших поединках.

    Потеряли очки «пингвины» в играх с «Каролиной» (2:3 ОТ) и «Флоридой» (3:4). В последних матчах «Питтсбургу» удалось нагнуть «Вегас» (5:2) и взять реванш у «Харрикейнз» (4:2).

    Коэффициенты

    На «Нэшвилл» и «Питтсбург» в этой встрече букмекеры дают одинаковый коэффициент — 2.48. Ничейный результат эксперты оценивают в 4.10.

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    Прогноз

    Последний раз эти соперники встречались друг с другом еще в 2019 году. В обеих играх «Питтсбург» одержал верх, однако без боя «Нэшвилл» не сдавался — их матчи пробивали суммарный тотал в 7+ голов.

    На данном этапе чемпионата команды набрали приличную форму и провели ряд результативных поединков. Поэтому от очного замеса вполне логично ждать очередного «верха».

    Ставка

    Два сильных соперника сохраняют серьезную турнирную мотивацию, которая должна положительно сказаться на зрелищности и заброшенных шайбах. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.13.

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    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 16.03.2022. Прогнозы на хоккей. «Нэшвилл» и «Питтсбург» устроят голевое рубилово?
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