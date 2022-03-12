В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 12 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Ванкувер» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

Канадцы из Британской Колумбии провели в регулярке 58 матчей, в которых заработали 64 балла. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона команда находится на пятом месте, отставая от плей-офф на 4 пункта.

В конце прошлого месяца «Ванкувер» организовал небольшую победную серию, дошедшую до трех матчей. «Кэнакс» удалось прихлопнуть «Сиэтл» (5:2), «Калгари» (7:1) и «Рейнджерс» (5:2).

После трех разгромов «касатки» отправились в Ньюарк, где планировали грохнуть «Нью-Джерси». Однако в «Пруденшал Центре» все закончилось выносом команды Брюса Будро (2:7).

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Забыв о поражении в игре с «Дэвилз», «Ванкувер» начал выпиливать новую цепочку победных поединков. В трех дальнейших встречах «Накс» взяли верх над «Айлендерс» (4:3), «Торонто» (6:4) и «Монреалем» (5:3).

«Вашингтон»

Хоккеисты из Вашингтона скатали в регулярке 59 матчей и заработали за это время 72 балла. В таблице Столичного дивизиона они замыкают топ-4, обгоняя ближайшего соперника на 13 очков.

Конец прошлого месяца и начало марта запомнились болельщикам «Вашингтона» тремя поражениями их любимцев. В первой игре слабой серии «Кэпс» были разбиты «Рейнджерс» (1:4).

Затем в Пенсильвании парни Питера Лавиолетта уступили «Филадельфии» (1:2), а на «Кэпитал Уан Арене» — «Торонто» (3:5). Три следующий матча столичная банда провела идеально.

«Вашингтон» переиграл «Каролину» (4:0), «Сиэтл» (5:2) и «Калгари» (5:4). Очередная потеря очков случилась в последнем матче, в котором «Кэпиталз» не смогли перебить «Эдмонтон» в результатной заварушке (3:4 ОТ).

Коэффициенты

Поставить в этом матче на победу «Ванкувера» букмекеры предлагают за 2.58, на ничью они дают коэффициент 4.54, а на победу «Вашингтона» — 2.34.

Прогноз

«Ванкувер» оформил три подряд победы, забив суммарно 15 голов. С приподнятым настроением «касатки» ждут хромающий «Вашингтон», который далек от своей праймовой формы и может легко отдать очки мотивированному канадскому коллективу.

Ставка

В погоне за плей-офф команда Будро готова разрывать даже соперников уровня «Кэпиталз». Наши прогноз и ставка — «Ванкувер» победит с форой 0 за 2.00.