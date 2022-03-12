ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Трояновский Эдуард Трояновский: Каждый боксер стремится к тому, чтобы войти в историю и стать чемпионом мира Маурисио Почеттино«Почеттино не будет в Париже в следующем сезоне». ПСЖ снова ошибся с тренером Джанлуиджи ДоннаруммаMamma mia! Привоз Доннаруммы оставил ПСЖ без четвертьфинала Лиги чемпионов
  • 16:39
    • «Салават Юлаев» — «Сибирь»: Составы команд на 5-й матч первого раунда плей-офф КХЛ
  • 16:21
    • Полузащитник «Рубина» Дрейер может перейти в «Копенгаген» или «Мидтьюлланн»
  • 16:09
    • Медведев: Думаю, после Australian Open я стал более зрелым теннисистом
  • 15:33
    • «Это твой дом. Тебя ждут на Бернабеу». Гути обратился к Мбаппе после матча «Реал» — «ПСЖ»
  • 14:31
    • КДК РФС отклонил просьбу «Химок» засчитать «Локомотиву» техническое поражение
  • 14:28
    • Министр спорта РФ: Посмотрим, какими ресурсами обладает наш футбол. Не думаю, что упадет зрелищность
  • 14:15
    • Microsoft выпустила мартовское обновление для Xbox
    Все новости спорта

    Как «Ванкувер» встретит гостей из Вашингтона?

    «Ванкувер» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч НХЛ 12 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Ванкувер Кэнакс Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Вашингтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элиас Петтерссон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 12 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Ванкувер» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 12 Марта 2022 года

    «Ванкувер»

    Канадцы из Британской Колумбии провели в регулярке 58 матчей, в которых заработали 64 балла. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона команда находится на пятом месте, отставая от плей-офф на 4 пункта.

    В конце прошлого месяца «Ванкувер» организовал небольшую победную серию, дошедшую до трех матчей. «Кэнакс» удалось прихлопнуть «Сиэтл» (5:2), «Калгари» (7:1) и «Рейнджерс» (5:2).

    После трех разгромов «касатки» отправились в Ньюарк, где планировали грохнуть «Нью-Джерси». Однако в «Пруденшал Центре» все закончилось выносом команды Брюса Будро (2:7).

    Все прогнозы на НХЛ

    Забыв о поражении в игре с «Дэвилз», «Ванкувер» начал выпиливать новую цепочку победных поединков. В трех дальнейших встречах «Накс» взяли верх над «Айлендерс» (4:3), «Торонто» (6:4) и «Монреалем» (5:3).

    «Вашингтон»

    Хоккеисты из Вашингтона скатали в регулярке 59 матчей и заработали за это время 72 балла. В таблице Столичного дивизиона они замыкают топ-4, обгоняя ближайшего соперника на 13 очков.

    Конец прошлого месяца и начало марта запомнились болельщикам «Вашингтона» тремя поражениями их любимцев. В первой игре слабой серии «Кэпс» были разбиты «Рейнджерс» (1:4).

  • НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Эдмонтону», «Ванкувер» одолел «Монреаль»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 марта
  • Сегодня

    • Затем в Пенсильвании парни Питера Лавиолетта уступили «Филадельфии» (1:2), а на «Кэпитал Уан Арене» — «Торонто» (3:5). Три следующий матча столичная банда провела идеально.

    «Вашингтон» переиграл «Каролину» (4:0), «Сиэтл» (5:2) и «Калгари» (5:4). Очередная потеря очков случилась в последнем матче, в котором «Кэпиталз» не смогли перебить «Эдмонтон» в результатной заварушке (3:4 ОТ).

    Коэффициенты

    Поставить в этом матче на победу «Ванкувера» букмекеры предлагают за 2.58, на ничью они дают коэффициент 4.54, а на победу «Вашингтона» — 2.34.

    50$ИгратьСтавка без рискаsportbet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    «Ванкувер» оформил три подряд победы, забив суммарно 15 голов. С приподнятым настроением «касатки» ждут хромающий «Вашингтон», который далек от своей праймовой формы и может легко отдать очки мотивированному канадскому коллективу.

    Ставка

    В погоне за плей-офф команда Будро готова разрывать даже соперников уровня «Кэпиталз». Наши прогноз и ставка — «Ванкувер» победит с форой 0 за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Севилья — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Севилья — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Витесс — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Славия Прага — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПАОК — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Партизан — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Димитров — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ивашко — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кирьос — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Стивенс — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Костюк — Заневская
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Норвич — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ванкувер» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на хоккей. Как «Ванкувер» встретит гостей из Вашингтона?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры