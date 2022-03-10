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    НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Эдмонтону», «Ванкувер» одолел «Монреаль»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 марта

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    «Эдмонтон» — «Вашингтон»
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    «Эдмонтон» — «Вашингтон»

    «Эдмонтон» — «Вашингтон» 4:3 ОТ

    Автором победной шайбы стал Коннор Макдэвид. Еще по голу забили Кайлер Ямамото, Коди Сеси и Брэд Мэлоун. У «Кэпиталз» отличились Ти Джей Оши (дубль) и Никлас Бэкстрем. В активе нападающего Евгения Кузнецова результативная передача. Александр Овечкин очков не набрал.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Вашингтон» — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Бэкстрем — 5 (Манта, Оши), 22:17 — 0:1. Ямамото — 12 (бол., Макдэвид, Бушар), 32:01 — 1:1. Сиси — 3 (Мэлоун, Райан), 38:12 — 2:1. Оши — 7 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 46:13 — 2:2. Мэлоун — 1 (Кассиан, Бушар), 50:31 — 3:2. Оши — 8 (Карлсон, Кузнецов), 59:58 — 3:3. Макдэвид — 30, 63:27 — 4:3Вратари: Коскинен — Самсонов (57:11 — 58:14, 58:32 — 59:58)Штраф: 8-8Броски: 40 (20+9+10+1) — 32 (9+15+7+1)

    «Эдмонтон» занимает девятое место в таблице Западной конференции с 66 очками в 58 матчах. «Вашингтон» разместился на восьмой строке на Востоке с 72 очками в 59 играх.

    «Эдмонтон» — «Вашингтон» 4:3 ОТ

    «Ванкувер» — «Монреаль» 5:3

    Героем встречи стал форвард «Кэнакс» Джей Ти Миллер, который забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. В составе «Канадиенс» три (2+1) очка набрал Арттури Лехконен.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Монреаль» — 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
    Голы: Лехконен — 12 (Эванс, Р. Питлик), 12:41 — 0:1. Хэмоник — 3 (Хант, Миллер), 13:35 — 1:1. Бесер — 17 (бол., Миллер, Хьюз), 30:34 — 2:1. Лехконен — 13 (Р. Питлик), 34:22 — 2:2. Миллер — 23, 43:44 — 3:2. Петтерссон — 18 (бол., Миллер, Хорват), 48:53 — 4:2. Р. Питлик — 11 (Кофилд, Лехконен), 55:35 — 4:3. Хорват — 18 (п.в.), 59:02 — 5:3Вратари: Демко — Монтембо (55:22 — 55:35, 58:46 — 59:02)Штраф: 8-8Броски: 33 (7+14+12) — 25 (6+9+10)

    «Ванкувер» занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 64 очками в 58 матчах. «Монреаль» идет на последней, 16-й строчке Восточной конференции с 37 очками в 57 играх.

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