«Салават Юлаев»
В стартовом матче плей-офф кампании «Салават Юлаев» одержал победу с минимальным перевесом — 2:1. Шайбы в ворота сибиряков отправили Николай Кулемин и Степан Санников.
За час этого противостояния зеленые успели нанести 30 бросков в створ, показав 6.67% реализации. У своих ворот «юлаевцы» смогли отразить 29 угроз — 96.67%.
Коэффициенты матча Салават Юлаев — Сибирь
В регулярном чемпионате подопечные Томи Ламсы поучаствовали в 45 встречах, в которых заработали 62 балла. В турнирной таблице Восточной конференции они оказались вторыми.
Перед началом плей-офф раунда «Салават Юлаев» успел скатать четыре товарняка. В контрольных матчах он победил «Нефтехимик» (3:0), «Авто» (2:1, 3:2 ОТ) и «Динамо» Минск (6:3).
«Сибирь»
В первом поединке серии «Сибирь» достойно билась с непростым соперником, но в итоге потерпела неудачу — 1:2. Единственную шайбу в составе новосибирцев забросил Антон Шенфельд.
Как и «Салават Юлаев», «Сибирь» нанесла в этом матче 30 бросков в створ ворот. Однако подкачала команду слабая реализация — 3.33%. У своей рамки гости отразили 93.33% моментов.
В завершившемся регулярном чемпионате коллектив Андрея Мартемьянова провел 50 матчей и забрал себе 57 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она финишировала шестой.
Перед началом Кубка Гагарина «Сибирь» провела два контрольных поединка. Сперва она крупно проиграла ЦСКА (2:5), а затем — вырвала победу у «Ак Барса» (3:2).
Коэффициенты
Во втором матче серии победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.64, на ничью они дают коэффициент 4.64, а на победу «Сибири» — 4.70.
Прогноз
В первом поединке
Ставка
Гости из Новосибирска не сдадут второй матч без серьезного замеса. Поэтому наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит с форой +1 за 2.00.