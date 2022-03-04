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    Вторая встреча в Уфе сложится для «Сибири» удачнее?

    «Салават Юлаев» — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 4 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Сибирь»
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    Денис Бодров
    Во втором матче серии четвертьфинала конференций «Салават Юлаев» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 4 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 04 Марта 2022 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
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    «Салават Юлаев»

    В стартовом матче плей-офф кампании «Салават Юлаев» одержал победу с минимальным перевесом — 2:1. Шайбы в ворота сибиряков отправили Николай Кулемин и Степан Санников.

    За час этого противостояния зеленые успели нанести 30 бросков в створ, показав 6.67% реализации. У своих ворот «юлаевцы» смогли отразить 29 угроз — 96.67%.

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Сибирь

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 5.00
  • Ставка
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    В регулярном чемпионате подопечные Томи Ламсы поучаствовали в 45 встречах, в которых заработали 62 балла. В турнирной таблице Восточной конференции они оказались вторыми.

    Все прогнозы на КХЛ

    Перед началом плей-офф раунда «Салават Юлаев» успел скатать четыре товарняка. В контрольных матчах он победил «Нефтехимик» (3:0), «Авто» (2:1, 3:2 ОТ) и «Динамо» Минск (6:3).

    «Сибирь»

    В первом поединке серии «Сибирь» достойно билась с непростым соперником, но в итоге потерпела неудачу — 1:2. Единственную шайбу в составе новосибирцев забросил Антон Шенфельд.

    Как и «Салават Юлаев», «Сибирь» нанесла в этом матче 30 бросков в створ ворот. Однако подкачала команду слабая реализация — 3.33%. У своей рамки гости отразили 93.33% моментов.

    В завершившемся регулярном чемпионате коллектив Андрея Мартемьянова провел 50 матчей и забрал себе 57 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она финишировала шестой.

    Перед началом Кубка Гагарина «Сибирь» провела два контрольных поединка. Сперва она крупно проиграла ЦСКА (2:5), а затем — вырвала победу у «Ак Барса» (3:2).

    Коэффициенты

    Во втором матче серии победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.64, на ничью они дают коэффициент 4.64, а на победу «Сибири» — 4.70.

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    Прогноз

    В первом поединке «Сибирь» была не хуже «Салавата», однако все равно проиграла с минимальной разницей в счете. Стартовый матч серии показал, что парни Мартемьянова будут биться с уфимцами на равных даже на чужом льду. Так произойдет и во второй встрече.

    Ставка

    Гости из Новосибирска не сдадут второй матч без серьезного замеса. Поэтому наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит с форой +1 за 2.00.

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    «Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.03.2022. Прогнозы на хоккей. Вторая встреча в Уфе сложится для «Сибири» удачнее?
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