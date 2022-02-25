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    Продолжат ли «Рейнджерс» набирать очки?

    «Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.41) на хоккейный матч НХЛ 25 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Вашингтон»
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    «Рейнджерс» в матче с «Оттавой»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 25 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Февраля 2022 года

    «Рейнджерс»

    Сыграв в 50 матчах, Нью-Йоркская банда сумела захватить 69 очков, что делает ее третьей в турнирной таблице Столичного дивизиона. От лидирующей «Каролины» команда отстает на 5 пунктов.

    На паузу в чемпионате «Рейнджерс» уходили с двумя победами, добытыми в «Мэдисон Сквер Гарден». В первой домашней встрече «синерубашечники» переиграли «Сиэтл» (3:2).

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Вашингтон

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.50
  • Ставка
    •

    Затем парни Жерара Галлана сошлись с более мощным соперником — «Флоридой». В замесе с «Пантерз» «рейнджеры» были хороши — 5:2. Далее после отдыха хоккеисты с Манхэттена успели выйти на лед трижды.

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    В первом матче после возвращения «Рейнджерс» перебили по буллитам «Бостон» (2:1 Б). Затем случилась осечка в противостоянии с «Детройтом» (2:3 Б), а в последней игре нью-йоркцы взяли верх над «Оттавой» (2:1).

    «Вашингтон»

    «Кэпиталз» провели в чемпионате 52 встречи, в которых смогли взять 65 баллов. В турнирной таблице своего дивизиона столичный клуб занимает четвертое место, опережая соседей снизу на 12 очков.

    После 6-дневной паузы «Вашингтон» скатал пять матчей, оставшись пару раз без набранных баллов. В стартовом поединке упомянутого отрезка «Кэпс» не справились дома с «Коламбусом» (4:5).

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    • Позже парни Питера Лавиолетта сгоняли в Канаду, где не пожалели местный «Монреаль» (5:2). Затем в столице «Кэпиталз» принимали «Оттаву», от которой получили полную сетку (1:4).

    На следующий матч «Вашингтон» отправился в Теннесси. На «Бриджстоун Арене» он грохнул «Нэшвилл» (4:1). В последнем поединке «Кэпс» разобрались с «Филадельфией» на ее льду (5:3).

    Коэффициенты

    Поставить в этом матче на «Рейнджерс» букмекеры дают возможность за 2.41, на «Вашингтон» они дают кэф 2.54, а вероятность ничейного исхода — 4.58.

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    Прогноз

    После отдыха «Вашингтон» по-прежнему демонстрирует рваные результаты, чаще отбирая очки у андердогов. В матчах с другими соперниками у «Кэпиталз» возникают трудности.

    «Рейнджерс» сейчас — серьезные ребята, которые в пяти последних встречах тащили хотя бы 1 балл. На своем льду парни Галлана имеют хорошие шансы, чтобы наконец-то прервать безвыигрышную серию очных матчей в Нью-Йорке.

    Ставка

    От хозяев предстоящей встречи ждем уверенной игры, которая позволит им взять максимум в основное время. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.41.

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    «Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 25.02.2022. Прогнозы на хоккей. Продолжат ли «Рейнджерс» набирать очки?
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