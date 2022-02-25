В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 25 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Сыграв в 50 матчах, Нью-Йоркская банда сумела захватить 69 очков, что делает ее третьей в турнирной таблице Столичного дивизиона. От лидирующей «Каролины» команда отстает на 5 пунктов.

На паузу в чемпионате «Рейнджерс» уходили с двумя победами, добытыми в «Мэдисон Сквер Гарден». В первой домашней встрече «синерубашечники» переиграли «Сиэтл» (3:2).

Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Вашингтон 1 2.35 X 4.30 2 2.50 Ставка

Затем парни Жерара Галлана сошлись с более мощным соперником — «Флоридой». В замесе с «Пантерз» «рейнджеры» были хороши — 5:2. Далее после отдыха хоккеисты с Манхэттена успели выйти на лед трижды.

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В первом матче после возвращения «Рейнджерс» перебили по буллитам «Бостон» (2:1 Б). Затем случилась осечка в противостоянии с «Детройтом» (2:3 Б), а в последней игре нью-йоркцы взяли верх над «Оттавой» (2:1).

«Вашингтон»

«Кэпиталз» провели в чемпионате 52 встречи, в которых смогли взять 65 баллов. В турнирной таблице своего дивизиона столичный клуб занимает четвертое место, опережая соседей снизу на 12 очков.

После 6-дневной паузы «Вашингтон» скатал пять матчей, оставшись пару раз без набранных баллов. В стартовом поединке упомянутого отрезка «Кэпс» не справились дома с «Коламбусом» (4:5).

Позже парни Питера Лавиолетта сгоняли в Канаду, где не пожалели местный «Монреаль» (5:2). Затем в столице «Кэпиталз» принимали «Оттаву», от которой получили полную сетку (1:4).

На следующий матч «Вашингтон» отправился в Теннесси. На «Бриджстоун Арене» он грохнул «Нэшвилл» (4:1). В последнем поединке «Кэпс» разобрались с «Филадельфией» на ее льду (5:3).

Коэффициенты

Поставить в этом матче на «Рейнджерс» букмекеры дают возможность за 2.41, на «Вашингтон» они дают кэф 2.54, а вероятность ничейного исхода — 4.58.

Прогноз

После отдыха «Вашингтон» по-прежнему демонстрирует рваные результаты, чаще отбирая очки у андердогов. В матчах с другими соперниками у «Кэпиталз» возникают трудности.

«Рейнджерс» сейчас — серьезные ребята, которые в пяти последних встречах тащили хотя бы 1 балл. На своем льду парни Галлана имеют хорошие шансы, чтобы наконец-то прервать безвыигрышную серию очных матчей в Нью-Йорке .

Ставка

От хозяев предстоящей встречи ждем уверенной игры, которая позволит им взять максимум в основное время. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.41.