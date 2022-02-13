В матче группового раунда Олимпиады в Пекине сборная Словакии сыграет с Латвией. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 13 февраля. Начало встречи — в 06:10 мск. Словакия — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

В двух матчах сборная Словакии не набрала ни единого балла и с худшей разницей голов — 3:10 она занимает последнее место в группе C, отставая от Латвии именно по гандикапу шайб.

В стартовой игре на Олимпиаде Словакия встретилась с Финляндией и даже захватила лидерство в счете. Однако результативный перевес она смогла удержать всего до 10 минуты первого периода, после чего начала сыпаться и уступила крупно (2:6).

Коэффициенты матча Словакия — Латвия 1 2.35 X 4.10 2 2.65 Ставка

В матче с финнами команда Крейга Рэмзи нанесла 33 броска в створ чужих ворот и показала при этом реализацию 6.06%. Подвела словаков хилая защита, отразившая лишь 80% угроз.

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Во второй встрече Словакия зарубилась со Швецией. В этом поединке парни Крейга Рэмзи горели в три шайбы уже после первой двадцатиминутки, а проиграли словаки с итоговым счетом 1:4.

Латвия

Латвийцы в двух встречах также остались без набранных очков. В турнирной таблице группы C команда расположилась на третьей позиции с разницей забитых и пропущенных — 3:6.

В дебютном поединке на Играх в Пекине Латвия устроила замес со Швецией. После трех пропущенных шайб бордовые пытались закамбэчить встречу, но сил им хватило на 2 гола — 2:3.

В матче со шведами подопечные Харийса Витолиньша бросили в створ чужих ворот 17 раз, при этом матч запомнился неплохой реализацией латвийцев — 11.76%.

Не менее крутой получилась и встреча Латвии с Финляндией, в которой парни Харийса Витолиньша доставили немало проблем соперникам, однако за очки не зацепились — 1:3.

Коэффициенты

Поставить в этом матче на Словакию букмекеры дают возможность за 2.35, кэф на Латвию — 2.62, а на ничью — 3.98.

Прогноз

Несмотря на результаты двух игр, латвийцы бились с каждым соперником до последнего и не давали возможности оппонентам добыть простенькие победы, чего нельзя сказать про Словакию, которая дважды слилась крупно.

Ставка

Пусть букмекерские расклады говорят в пользу словаков, мы предлагаем пойти против системы и рассмотреть победу команды Витолиньша. Наши прогноз и ставка — Латвия победит в матче за 1.98.