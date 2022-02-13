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    Латвийцы закончат групповой раунд победой?

    Словакия — Латвия. Прогноз, ставка (к. 1.98) на хоккей, мужской турнир Олимпиады, 13 февраля 2022 года

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    Ренарс Крастенбергс
    В матче группового раунда Олимпиады в Пекине сборная Словакии сыграет с Латвией. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 13 февраля. Начало встречи — в 06:10 мск. Словакия — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Пекин-2022. Мужчины. Группа C 13 Февраля 2022 года
    Словакия
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    •  Словакия 07:10 Латвия Латвия
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    Словакия

    В двух матчах сборная Словакии не набрала ни единого балла и с худшей разницей голов — 3:10 она занимает последнее место в группе C, отставая от Латвии именно по гандикапу шайб.

    В стартовой игре на Олимпиаде Словакия встретилась с Финляндией и даже захватила лидерство в счете. Однако результативный перевес она смогла удержать всего до 10 минуты первого периода, после чего начала сыпаться и уступила крупно (2:6).

    Коэффициенты матча Словакия — Латвия

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
    •

    В матче с финнами команда Крейга Рэмзи нанесла 33 броска в створ чужих ворот и показала при этом реализацию 6.06%. Подвела словаков хилая защита, отразившая лишь 80% угроз.

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    Во второй встрече Словакия зарубилась со Швецией. В этом поединке парни Крейга Рэмзи горели в три шайбы уже после первой двадцатиминутки, а проиграли словаки с итоговым счетом 1:4.

    Латвия

    Латвийцы в двух встречах также остались без набранных очков. В турнирной таблице группы C команда расположилась на третьей позиции с разницей забитых и пропущенных — 3:6.

    В дебютном поединке на Играх в Пекине Латвия устроила замес со Швецией. После трех пропущенных шайб бордовые пытались закамбэчить встречу, но сил им хватило на 2 гола — 2:3.

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    • В матче со шведами подопечные Харийса Витолиньша бросили в створ чужих ворот 17 раз, при этом матч запомнился неплохой реализацией латвийцев — 11.76%.

    Не менее крутой получилась и встреча Латвии с Финляндией, в которой парни Харийса Витолиньша доставили немало проблем соперникам, однако за очки не зацепились — 1:3.

    Коэффициенты

    Поставить в этом матче на Словакию букмекеры дают возможность за 2.35, кэф на Латвию — 2.62, а на ничью — 3.98.

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    Прогноз

    Несмотря на результаты двух игр, латвийцы бились с каждым соперником до последнего и не давали возможности оппонентам добыть простенькие победы, чего нельзя сказать про Словакию, которая дважды слилась крупно.

    Ставка

    Пусть букмекерские расклады говорят в пользу словаков, мы предлагаем пойти против системы и рассмотреть победу команды Витолиньша. Наши прогноз и ставка — Латвия победит в матче за 1.98.

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    Словакия — Латвия: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на хоккей. Латвийцы закончат групповой раунд победой?
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