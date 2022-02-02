В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «ТД Гарден» 2 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

В 42 матчах бостонскому клубу удалось заработать 53 очка, что делает его четвертым в Атлантическом дивизионе с отрывом на 9 пунктов от «Детройта», занимающего пятое место.

После пары домашних побед над «Вашингтоном» (4:3) и «Виннипегом» (3:2) дела у «Бостона» слегка пошли на спад. В трех встречах из четырех дальнейших «Брюинз» проиграли.

Коэффициенты матча Бостон — Сиэтл Кракен 1 1.62 X 4.90 2 4.40 Ставка

Первый неудачный поединок «Бис» провели в «ТД Гарден», где неожиданно остались с пустыми карманами в зарубе с «Анахаймом» (3:5). А в следующей встрече в Денвере команда Брюса Кэссиди уступила «Колорадо» (3:4 ОТ).

Все прогнозы на НХЛ

Выхватить 2 очка «Бостон» сумел в Финиксе, где вырвал победу у «Аризоны» (2:1). На последний матч «Брюинз» смотались в Техас, где их ждал жесткий прием со стороны «Далласа» (1:6).

«Сиэтл»

В 44 играх хоккеисты из Сиэтла смогли заполучить 32 балла. С такими слабыми показателями команда застряла на последнем месте в Тихоокеанском дивизионе с отставанием от ближайшего соперника на 12 очков.

Во встрече 18 января «Сиэтл» на своем льду вырвал победу у «Чикаго» (3:2), освободившись таким образом от безвыигрышной серии, дошедшей до девяти матчей.

После замеса с «Блэкхокс» команда Дэйва Хэкстола катнула еще четыре игры на «Клаймат Пледж Арене», в которых победила «Сан-Хосе» (3:2), влетела «Сент-Луису» (0:5), прихлопнула «Флориду» (5:3) и сдалась «Нэшвиллу» (2:4).

В первой за продолжительный период гостевой встрече «Кракен» сенсационно нагнул «Питтсбург» в овертайме (2:1 ОТ), а в игре с «Рейнджерс» в «Сквер Гарден» подвигов «Сиэтла» не хватило для того, чтобы зацепиться за очки (2:3).

Коэффициенты

На победу «Бостона» букмекеры дают возможность поставить за 1.66, коэффициент на «Сиэтл» — 4.38, а вероятность ничейного исхода рассматривается за 5.15.

Прогноз

Сейчас «Брюинз» проводят неровные поединки, демонстрируя максимально непредсказуемые результаты. Но в игре с вечным андердогом из Сиэтла ситуацию можно подкорректировать.

Нет сомнений в том, что в «ТД Гарден» «Брюинз» захватят территорию и не дадут «Кракену» свободно вздохнуть в течение всего игрового времени.

Ставка

Команде Кэссиди важно продолжить набирать очки, чтобы не подпускать к себе «Детройт». Поэтому в предстоящей встрече она внимательно отнесется к сопернику. Наши прогноз и ставка — «Бостон» не проиграет ни в одном периоде с коэффициентом 1.92.