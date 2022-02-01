В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 1 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Торонто» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

В 40 встречах чемпионата канадская команда смогла завоевать 57 очков, что делает ее третьей в Атлантическом дивизионе. От первой «Флориды» она уже успела отстать на 10 пунктов.

Недавно «Торонто» позволил себе допустить пару осечек в матчах, где этого можно было бы избежать. В одной такой встрече, прошедшей 13 января, «листочки» уступили аутсайдеру НХЛ — «Аризоне» (1:2).

Второе неприятное приключение случилось сразу после зарубы с «Сент-Луисом» (6:5). В поединке с «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» «Мэйпл Лифс» дали возможность соперникам дважды отыграть преимущество в 2 шайбы и вырвать победу (3:6).

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Однако в трех дальнейших поединках «Торонто» был внимательнее и никому не позволял отнять очки. Подопечные Джона Купера переиграли «Айлендерс» (3:1), «Анахайм» (4:3 Б) и «Детройт» (7:4).

«Нью-Джерси»

Парни из Ньюарка поучаствовали в 43 поединках, после которых их турнирный актив пополнился 35 баллами. В Столичном дивизионе «Девс» занимают последнее место и отстают от топ-4 на 22 очка.

В период с 9 по 20 января «Нью-Джерси» успел провести всего три встречи. В каждой игре он остался с нулем. Уступили «Дэвилз» «Коламбусу» (3:4), «Айлендерс» (2:3) и «Аризоне» (1:4).

Навести шороху банде Линди Раффа удалось 23 числа в домашнем матче с «Каролиной». В результативной войнушке хозяева «Пруденшал Центра» оформили волевую победу (7:4).

Однако после топовой встречи с «Харрикейнз» «Нью-Джерси» вновь ждали потери. В четырех дальнейших матчах «Дэвилз» проиграли «Лос-Анджелесу» (2:3), «Далласу» (1:5), «Тампе-Бэй» (2:3) и той же «Каролине» (1:2).

Коэффициенты

В предстоящей игре победа «Торонто» оценивается в 1.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.50, а на победу «Нью-Джерси» — 5.10.

Прогноз

Перед матчем с «Джерси» «Торонто» оформил три победы, две из которых пробили тотал 6+ голов. Соперники из Ньюарка подходят к предстоящему испытанию на фоне четырех поражений.

С таким раскладом сил преимущество на «Скотиабанк Арене» будет на стороне канадцев , которые сейчас имеют достаточно ресурсов, чтобы уничтожить дома бригаду из Нью-Джерси.

Ставка

На своей площадке «Мэйпл Лифс» не станут лишний раз заигрываться с «Дэвилз» и попытаются провести результативный поединок, зацепив вдобавок два балла. Наши прогноз и ставка — «Торонто» победит + ТБ 5.5 за 2.22.