Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрэнк Лэмпард Лэмпард спасет «Эвертон» от вылета, но не более того Олимпиада в Пекине стартует 4 февраляГлавный турнир зимы. Где смотреть Олимпиаду в Пекине? «Эдмонтон» разгромил «Монреаль» НХЛ. «Тампа» проиграла «Вегасу», «Эдмонтон» забросил семь шайб «Монреалю»
  • 15:06
    • «Ливерпуль» объявил о трансфере нападающего «Порту» Луиса Диаса
  • 14:36
    • Фернандо Костанца стал игроком «Крыльев Советов»
  • 14:00
    • Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на ЧЕ. Россия — пятая
  • 13:24
    • «Венеция» ведет переговоры с ЦСКА о переходе Федора Чалова
  • 11:18
    • «Ливерпуль» подпишет Диаса за € 67 млн. «Порту» хотел за него € 111
    Все новости спорта

    «Торонто» уверенно проведет матч с «Нью-Джерси»?

    «Торонто» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч НХЛ 1 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз
    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Нью-Джерси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Давид Кампф
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 1 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Торонто» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 01 Февраля 2022 года

    «Торонто»

    В 40 встречах чемпионата канадская команда смогла завоевать 57 очков, что делает ее третьей в Атлантическом дивизионе. От первой «Флориды» она уже успела отстать на 10 пунктов.

    Недавно «Торонто» позволил себе допустить пару осечек в матчах, где этого можно было бы избежать. В одной такой встрече, прошедшей 13 января, «листочки» уступили аутсайдеру НХЛ — «Аризоне» (1:2).

    Коэффициенты матча Торонто — Нью-Джерси

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 5.10
  • Ставка
    •

    Второе неприятное приключение случилось сразу после зарубы с «Сент-Луисом» (6:5). В поединке с «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» «Мэйпл Лифс» дали возможность соперникам дважды отыграть преимущество в 2 шайбы и вырвать победу (3:6).

    Все прогнозы на НХЛ

    Однако в трех дальнейших поединках «Торонто» был внимательнее и никому не позволял отнять очки. Подопечные Джона Купера переиграли «Айлендерс» (3:1), «Анахайм» (4:3 Б) и «Детройт» (7:4).

    «Нью-Джерси»

    Парни из Ньюарка поучаствовали в 43 поединках, после которых их турнирный актив пополнился 35 баллами. В Столичном дивизионе «Девс» занимают последнее место и отстают от топ-4 на 22 очка.

    В период с 9 по 20 января «Нью-Джерси» успел провести всего три встречи. В каждой игре он остался с нулем. Уступили «Дэвилз» «Коламбусу» (3:4), «Айлендерс» (2:3) и «Аризоне» (1:4).

  • НХЛ. «Тампа» проиграла «Вегасу», «Эдмонтон» забросил семь шайб «Монреалю»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 января
  • Сегодня

    • Навести шороху банде Линди Раффа удалось 23 числа в домашнем матче с «Каролиной». В результативной войнушке хозяева «Пруденшал Центра» оформили волевую победу (7:4).

    Однако после топовой встречи с «Харрикейнз» «Нью-Джерси» вновь ждали потери. В четырех дальнейших матчах «Дэвилз» проиграли «Лос-Анджелесу» (2:3), «Далласу» (1:5), «Тампе-Бэй» (2:3) и той же «Каролине» (1:2).

    Коэффициенты

    В предстоящей игре победа «Торонто» оценивается в 1.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.50, а на победу «Нью-Джерси» — 5.10.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    Перед матчем с «Джерси» «Торонто» оформил три победы, две из которых пробили тотал 6+ голов. Соперники из Ньюарка подходят к предстоящему испытанию на фоне четырех поражений.

    С таким раскладом сил преимущество на «Скотиабанк Арене» будет на стороне канадцев, которые сейчас имеют достаточно ресурсов, чтобы уничтожить дома бригаду из Нью-Джерси.

    Ставка

    На своей площадке «Мэйпл Лифс» не станут лишний раз заигрываться с «Дэвилз» и попытаются провести результативный поединок, зацепив вдобавок два балла. Наши прогноз и ставка — «Торонто» победит + ТБ 5.5 за 2.22.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.95
  • Прогноз на матч Юнион — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Египет — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гент — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Визела — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Портимоненсе — Тондела
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.38
  • Экспресс дня 30 января
  • Сегодня в 19:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Стандард — Мехелен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Питтсбург — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Брага — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сенегал — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кортрейк — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торонто» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 01.02.2022. Прогнозы на хоккей. «Торонто» уверенно проведет матч с «Нью-Джерси»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры