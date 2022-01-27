ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Хави одержала тяжелую победуУ Хави мало игроков для его футбола в «Барселоне» Душан ВлаховичТрансферный дайджест. 18-24 января Юрген Клопп«Ливерпуль» подарил надежду на возрождение чемпионской гонки
  • 10:42
    • Надаль стал полуфиналистом Australian Open
  • 14:53
    • Семененко заменил Коляду в сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022
  • 14:40
    • Фати отказался от операции после очередной травмы
  • 14:20
    • «Барселона» хочет подписать Морату и Тальяфико
  • 13:19
    • Аспиликуэта согласовал условия контракта с «Барселоной»
  • 13:12
    • «Спартак» подписал 20-летнего форварда «Сатурна» Максимчука
  • 12:58
    • «Спартак» объявил о переходе Мелкадзе в «Сочи»
    Все новости спорта

    Замахнется ли «Сан-Хосе» на сенсацию в столице?

    «Вашингтон» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставка (к. 2.60) на хоккейный матч НХЛ 27 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Сан-Хосе Шаркс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Сан-Хосе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томаш Гертл
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 27 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 27 Января 2022 года
    Вашингтон
  • НХЛ
    •  Вашингтон 03:00 Сан-Хосе Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •

    «Вашингтон»

    После 43 матчей «Кэпиталз» находятся на четвертом месте в Столичном дивизионе с 55 очками в копилке. Соперников не из зоны плей-офф они обходят на 18 пунктов.

    В начале года «Вашингтон» пережил неудачный период из четырех поражений, а в шести дальнейших встречах «Кэпс» проиграли еще трижды. Оборвать 4-матчевую цепочку столичным ребятам удалось в поединке с «Айлендерс» 15 января (2:0).

    Коэффициенты матча Вашингтон — Сан-Хосе

  • 1
  • 1.88
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 3.35
  • Ставка
    •

    После успешного визита в Нью-Йорк подопечные Питера Лавиолетта вернулись на родную арену, где не смогли справиться с «Ванкувером» (2:4), а затем — переиграли «Виннипег» (4:3 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    На матч 21 января «Вашингтон» сгонял в «ТД Гарден», где его жестко встретил «Бостон» (3:4). В паре последних поединков, прошедших в столице, «Кэпиталз» взяли верх над «Оттавой» (3:2 ОТ) и уступили «Вегасу» (0:1).

    «Сан-Хосе»

    Калифорнийские парни провели 42 матча, в которых забрали себе 44 балла. В Тихоокеанском дивизионе «акулы» скатились на пятую позицию, отстав от топ-4 по дополнительным показателям.

    С 7 по 12 января «Сан-Хосе» выдал неплохой беспроигрышный отрезок длиной в три встречи, после которого команда потерпела четыре поражения в пяти поединках.

  • НХЛ. «Миннесота» разгромила «Монреаль», Капризов набрал 100 очков, «Вашингтон» проиграл «Вегасу»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 января
  • Сегодня

    • Частые потери начались в «САП Центре», где «Шаркс» сперва крупно влетели «Рейнджерс» (0:3), а затем не смогли справиться с «Питтсбургом» в овертайме (1:2 ОТ).

    После матча с «Пингвинз» ребята Боба Бугнера устроили разнос «Лос-Анджелесу» (6:2). А в паре встреч посвежее «Сан-Хосе» уступил «Сиэтлу» (2:3) и был уничтожен «Тампой-Бэй» (1:7).

    Коэффициенты

    В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» с кэфом на победу 1.91, ничья оценивается в 4.62, а победа «Сан-Хосе» — в 3.48.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    В столице устроят замес клубы, переживающие турбулентность, поэтому нельзя утверждать, что «Вашингтон» в одну калитку вынесет «Сан-Хосе».

    «Акулы» помнят, как забивать голы в Вашингтоне. В четырех очных поединках из пяти предыдущих «Шаркс» в качестве гостей забрасывали по 3+ шайбы. Трижды благодаря такой результативности калифорнийцы брали верх.

    Ставка

    Ожидаем, что и в этой встрече парни Бугнера смогут наказать «Кэпиталз». Наши прогноз и ставка — «Сан-Хосе» победит с форой 0 за 2.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Сенегал — Кабо-Верде
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Антверпен — Сент-Трюйден
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Марокко — Малави
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.17
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Гент — Остенде
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Каролина — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вашингтон — Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Питтсбург — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Оттава — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бруклин — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вашингтон» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 27.01.2022. Прогнозы на хоккей. Замахнется ли «Сан-Хосе» на сенсацию в столице?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры