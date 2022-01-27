«Вашингтон»
После 43 матчей «Кэпиталз» находятся на четвертом месте в Столичном дивизионе с 55 очками в копилке. Соперников не из зоны плей-офф они обходят на 18 пунктов.
В начале года «Вашингтон» пережил неудачный период из четырех поражений, а в шести дальнейших встречах «Кэпс» проиграли еще трижды. Оборвать 4-матчевую цепочку столичным ребятам удалось в поединке с «Айлендерс» 15 января (2:0).
Коэффициенты матча Вашингтон — Сан-Хосе
После успешного визита в Нью-Йорк подопечные Питера Лавиолетта вернулись на родную арену, где не смогли справиться с «Ванкувером» (2:4), а затем — переиграли «Виннипег» (4:3 ОТ).
На матч 21 января «Вашингтон» сгонял в «ТД Гарден», где его жестко встретил «Бостон» (3:4). В паре последних поединков, прошедших в столице, «Кэпиталз» взяли верх над «Оттавой» (3:2 ОТ) и уступили «Вегасу» (0:1).
«Сан-Хосе»
Калифорнийские парни провели 42 матча, в которых забрали себе 44 балла. В Тихоокеанском дивизионе «акулы» скатились на пятую позицию, отстав от топ-4 по дополнительным показателям.
С 7 по 12 января «Сан-Хосе» выдал неплохой беспроигрышный отрезок длиной в три встречи, после которого команда потерпела четыре поражения в пяти поединках.
Частые потери начались в «САП Центре», где «Шаркс» сперва крупно влетели «Рейнджерс» (0:3), а затем не смогли справиться с «Питтсбургом» в овертайме (1:2 ОТ).
После матча с «Пингвинз» ребята Боба Бугнера устроили разнос «Лос-Анджелесу» (6:2). А в паре встреч посвежее «Сан-Хосе» уступил «Сиэтлу» (2:3) и был уничтожен «Тампой-Бэй» (1:7).
Коэффициенты
В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» с кэфом на победу 1.91, ничья оценивается в 4.62, а победа «Сан-Хосе» — в 3.48.
Прогноз
В столице устроят замес клубы, переживающие турбулентность, поэтому нельзя утверждать, что «Вашингтон» в одну калитку вынесет «Сан-Хосе».
«Акулы» помнят, как забивать голы в Вашингтоне. В четырех очных поединках из пяти предыдущих «Шаркс» в качестве гостей забрасывали по 3+ шайбы. Трижды благодаря такой результативности
Ставка
Ожидаем, что и в этой встрече парни Бугнера смогут наказать «Кэпиталз». Наши прогноз и ставка — «Сан-Хосе» победит с форой 0 за 2.60.