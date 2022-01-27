В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 27 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Коламбус» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус»

После 39 матчей банда из Огайо имеет в своем активе 37 набранных баллов, которых достаточно для пятой позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона. От топ-4 команда отстает на 18 пунктов.

С 14 по 21 января «Коламбус» провел небольшую выездную серию, сумев зацепить две победы. Первая гостевая встреча состоялась в Роли, где «мундиры» втоптали в лед «PNC Арены» «Каролину» (6:0).

Коэффициенты матча Коламбус — Калгари 1 3.15 X 4.40 2 1.95 Ставка

После игры с «ураганами» парни Брэда Ларсена отправились в Санрайз. На «ФЛА Лайв Арене» они пережили позорное поражение от «Флориды» (2:9). В третьем матче на чужой земле «Блю Джекетс» одолели «Филадельфию» (2:1).

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Вернувшись домой, «Коламбус» скатал еще два поединка, но в каждом остался без очков. Сперва команда Брэда Ларсена крупно влетела «Питтсбургу» (2:5), а затем — уступила «Оттаве» с минимальным гандикапом (1:2).

«Калгари»

Канадская банда из Альберты провела в регулярке 37 поединков, в которых захватила 44 очка. В Тихоокеанском дивизионе она вернулась на четвертое место, опередив по дополнительным параметрам «Сан-Хосе».

В период с 5 по 14 января «Калгари» вышел на лед четырежды и во всех четырех встречах проиграл. Первые две неудачи случались во Флориде, где «Флеймз» пострадали от «Пантерз» (2:6) и «Тампы-Бэй» (1:4).

Третью гостевую игру подопечные Дэрилла Саттера скатали в Роли и уступили «Каролине» (3:6). Вернувшись на свою территорию, «огоньки» неожиданно слились «Оттаве» (1:4).

После встречи с «Сенаторз» «Калгари» удалось оформить две крупные победы в трех матчах. Команда Саттера разгромила «Флориду» (5:1), проиграла «Эдмонтону» (3:5) и уничтожила «Сент-Луис» (7:1).

Коэффициенты

На «Коламбус» в этой игре букмекеры предлагают зарядить за 3.19, а вот в «Калгари» эксперты верят больше — 2.02. Коэффициент на ничью — 4.62.

Прогноз

Три предыдущих домашних матча «Коламбуса» закончились тем, что хозяева остались без набранных баллов. Кроме того, «Блю Джекетс» смогли забить всего 5 голов, а пропустили от соперников 11 .

Сейчас «Коламбус» изредка выдает топовые игры, большую часть поединков он проваливает. Для «Калгари», возрождающегося после ряда кадровых потерь, это вполне проходной соперник.

Ставка

В гостях «огоньки» шлепнут «Блю Джекетс» и уложатся в основное время, обеспечив надежный гандикап. Наши прогноз и ставка — «Калгари» победит с форой -1 за 2.25.