«Коламбус»
После 39 матчей банда из Огайо имеет в своем активе 37 набранных баллов, которых достаточно для пятой позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона. От топ-4 команда отстает на 18 пунктов.
С 14 по 21 января «Коламбус» провел небольшую выездную серию, сумев зацепить две победы. Первая гостевая встреча состоялась в Роли, где «мундиры» втоптали в лед «PNC Арены» «Каролину» (6:0).
Коэффициенты матча Коламбус — Калгари
После игры с «ураганами» парни Брэда Ларсена отправились в Санрайз. На «ФЛА Лайв Арене» они пережили позорное поражение от «Флориды» (2:9). В третьем матче на чужой земле «Блю Джекетс» одолели «Филадельфию» (2:1).
Вернувшись домой, «Коламбус» скатал еще два поединка, но в каждом остался без очков. Сперва команда Брэда Ларсена крупно влетела «Питтсбургу» (2:5), а затем — уступила «Оттаве» с минимальным гандикапом (1:2).
«Калгари»
Канадская банда из Альберты провела в регулярке 37 поединков, в которых захватила 44 очка. В Тихоокеанском дивизионе она вернулась на четвертое место, опередив по дополнительным параметрам «Сан-Хосе».
В период с 5 по 14 января «Калгари» вышел на лед четырежды и во всех четырех встречах проиграл. Первые две неудачи случались во Флориде, где «Флеймз» пострадали от «Пантерз» (2:6) и «Тампы-Бэй» (1:4).
Третью гостевую игру подопечные Дэрилла Саттера скатали в Роли и уступили «Каролине» (3:6). Вернувшись на свою территорию, «огоньки» неожиданно слились «Оттаве» (1:4).
После встречи с «Сенаторз» «Калгари» удалось оформить две крупные победы в трех матчах. Команда Саттера разгромила «Флориду» (5:1), проиграла «Эдмонтону» (3:5) и уничтожила «Сент-Луис» (7:1).
Коэффициенты
На «Коламбус» в этой игре букмекеры предлагают зарядить за 3.19, а вот в «Калгари» эксперты верят больше — 2.02. Коэффициент на ничью — 4.62.
Прогноз
Три предыдущих домашних матча «Коламбуса» закончились тем, что хозяева остались без набранных баллов. Кроме того, «Блю Джекетс» смогли забить всего 5 голов,
Сейчас «Коламбус» изредка выдает топовые игры, большую часть поединков он проваливает. Для «Калгари», возрождающегося после ряда кадровых потерь, это вполне проходной соперник.
Ставка
В гостях «огоньки» шлепнут «Блю Джекетс» и уложатся в основное время, обеспечив надежный гандикап. Наши прогноз и ставка — «Калгари» победит с форой -1 за 2.25.